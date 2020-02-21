Отвели риски: Гончарук одобрил контракт с Россией по газу

Подписание договора на транзит газа из России в Европу через Украину является достижением Киева – заявил председатель украинского правительства Алексей Гончарук.

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Как указал премьер в Верховной Раде в ходе представления отчета о работе правительства за истекший год, если бы контракт не был подписан тогда, на следующий год стоимость энергоносителя для украинцев существенно возросла бы.

«У нас заканчивался контракт с россиянами с 1 января и существовал серьезный риск, что мы потеряем этот транзит, а это и серьезный удар по экономике, и серьезное удорожание энергетических ресурсов и для предприятий, и для граждан. Если бы этот контракт не был подписан, цена на газ, по подсчетам отдельных специалистов, могла бы быть в три-четыре раза выше для украинцев и экономики Украины чем та, которая есть сейчас», — указал политик.

В прошлом месяце украинский газовый монополист «Нафтогаз» опубликовал цены на газ за январь 2020 года. Они были пересчитаны по новой методике, которую утвердило правительство.

Оптовая цена на газ с января 2020 года для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, составила 4,65 гривны за кубометр без учета НДС и расходов на транспортировку. Новая цена на 7% выше цены за предыдущий месяц и на 25% ниже расценок в январе 2019 года, отметили в «Нафтогазе».

Примечательно, что в команде президента Владимира Зеленского резко и нецензурно отреагировали на новые счета за газ. Цены для населения оказались на 1-2 тыс. гривен выше ожидаемых, указал советник украинского президента Игорь Новиков, показывая в социальной сети платежку за январь.

«Какого ***[черта]», — возмутился Новиков.

По его словам, газовая компания закупила слишком дорогой газ и теперь это сказывается на простых смертных.

Напомним, в конце прошлого года после долгих переговоров «Нафтогаз» и «Газпром» заключили новый пятилетний контракт на транзит газа из России в Европу. Вместе с тем у них остается возможность пролонгировать договор еще на 10 лет.

Нынешний контракт включает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год.

Ранее на сайте «Газпрома» были опубликованы данные о «фактических потоках газа». Согласно этой информации, в январе компания уменьшила переправку газа через украинскую территорию на 70%, то есть до 2,65 млрд куб. м.

Как отмечал ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, в январе российская сторона прокачала через Украину 2,55 млрд куб. м топлива. В то же время он отмечал, что несмотря на то, что поставки были снижены, согласно условиям нового контракта, компания оплатила транзит из расчета 5,518 млрд куб. м.

«Оплаченные мощности использованы на 46%», — добавил он в записи на своей странице в Facebook.

Впрочем, договор не мешает Киеву подавать касающиеся газа иски против Москвы в международный арбитраж. Так, в середине нынешнего месяца стало известно, что «Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых судебных исков против «Газпрома».

«Можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», – заявил он.

По словам Витренко, российский монополист злоупотребляет положением по новому транзитному контракту и контракту о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго». Эта компания ранее была посредником в деле поставок газа на Украину из России — по словам Витренко, из-за ее долгов «Нафтогаз» несет убытки.

«Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко назвал ряд проблем, которые есть в отношениях между Россией и Украиной на «газовой» арене. В список попали невозможность экспорта газа из России «независимыми от «Газпрома» компаниями» и невозможность перенести точки приобретения европейскими газовиками российского «голубого топлива» на границу между РФ и Украиной.

Украинская сторона сможет получить «миллиардные доходы от транзита», если эти проблемы будут решены, добавил Витренко.