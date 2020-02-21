Выселяют и за 50 евро: что делать с должниками по ЖКХ

Госдума планирует рассмотреть законопроект, запрещающий отключать коммунальные услуги должникам по ЖКХ.

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Эту идею поддерживает министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев. В интервью газете «Известия» он заявил, что он «не сторонник отключений и наказания людей, тем более если человек оказался в сложной жизненной ситуации».

«Необходимы цивилизованные методы. Мы должны разъяснять, что за услуги надо платить. Отключение от коммунальных услуг — самая крайняя мера», — отметил он.

Однако, по его словам, «чтобы комплекс работал качественно, он должен качественно финансироваться». А в настоящее время долги населения службам ЖКХ составляют около 573 млрд рублей.

Проблема взыскания долгов с неплательщиков остро стоит не только в России, но и в других странах.

«Такой либеральной системы, как у нас, когда люди могут пользоваться коммунальными услугами и за них не платить», практически нигде нет, отмечает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

В большинстве стран, отмечает она, сегодня существует авансовый платеж за жилищно-коммунальные услуги. «Соответственно, если ты не заплатил и у тебя кончились деньги, тебя просто отключают», — говорит она.

Так действует, например, на Кипре, в Великобритании, Франции и Германии. При этом штрафы за неуплату там достаточно высокие.

Одно из самых жестких законов по взысканию долгов ЖКХ — в Латвии. Отключение воды, канализации и отопления часто используется для давления на неплательщиков, особенно в холодное время года.

Если неплательщик является собственником приватизированной квартиры, ее могут выставить на аукцион по решению судебного исполнителя – иногда даже за долг размером около 50 евро. Финальная цена жилья часто не доходит до рыночной, поэтому, если сумма к оплате превышает несколько тысяч евро, даже продажа может не помочь. Остаток долга все равно придется вернуть.

Яркий пример из судебной практики Латвии – история правозащитника Владимира Богданова, который стал единственным в стране, отказавшимся получать статус негражданина после распада СССР.

Богданов принципиально не оплачивал свои счета в знак протеста против «грабительских» тарифов и в суде утверждал, что просто не может этого сделать, поскольку не заключал ни с кем официального договора. Стоимость услуг ЖКХ в стране действительно довольно высока. По данным за 2018 год, домохозяйства выплачивали жилищно-коммунальным службам в среднем около 13,4% своих доходов.

При этом у семьи Богданова была необходимая сумма — родственники готовы были выплатить ее, однако требовали технико-экономического обоснования у суда. В итоге правозащитника выселили, хотя он подал жалобу в ЕСПЧ и объявил голодовку.

Однако в Латвии, как и во многих других странах, приватизированные квартиры не распространены.

По словам юриста НЮС «Амулекс» Василия Ярошенко, стоимость коммунальных услуг там несколько выше, чем в России, и значительная часть населения арендует жилье, так как его содержание обходится дорого.

Если съемщик не платит за квартиру более трех месяцев, он оказывается на улице по воле собственника, который в таком случае имеет дело с жилищно-коммунальными службами.

Иногда из-за задолженности гражданина могут пострадать его соседи, сообщают СМИ. Местные коммунальные службы могут лишить тепла и воды целый дом из-за одной квартиры.

Против коллективной ответственности за неоплату коммунальных услуг выступает председатель комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галина Хованская.

По ее мнению, отключение канализации – «это чистое безобразие, потому что в многоквартирном доме приводит к антисанитарии и страдают жители-соседи, а не сам неплательщик».

«И сейчас нельзя отключать тепло в доме, нельзя отключать холодное водоснабжение, потому что это касается добросовестных налогоплательщиков. Горячую воду можно отключить. Электроснабжение отключают, предупредив, естественно, за определенный период», — считает она.

Выселение в России также возможно, однако встречается крайне редко, рассказывает Ярошенко. При этом на практике выселяют обычно не на улицу, а в менее благоустроенное помещение.

Иногда в ход идут нетрадиционные методы – например, летом 2019 года в Самаре перед домом одного из неплательщиков появилась так называемая «говорящая пирамида позора». В металлическую конструкцию был встроен магнитофон, периодически транслировавший текст с информацией о неплательщике и сумме его долга.

Такие меры могут применять компании, не состоящие в реестре Федеральной службы судебных приставов, объясняет генеральный директор «Юником24» Юрий Кудряков. «В этой ситуации сам должник оказывается незащищенным, ведь если законом не запрещено, значит разрешено», — отмечает он.

В январе 2020 года стало известно, что российские власти могут допустить коллекторские агентства к работе с долгами граждан по ЖКХ.

При этом обязательный досудебный порядок возврата в подобных случаях предусматриваться не будет.

Президент ассоциации коллекторских агентств СРО НАПКА Эльман Мехтиев подчеркивает еще одну проблему: долги за ЖКХ сегодня есть не только у потребителей. По его словам, между жильцами квартир и поставщиками услуг стоят управляющие компании, часто заинтересованные только в сборе средств и избегающие расчетов с ресурсоснабжающей организацией.

Такие фирмы и сами часто недоплачивают — согласно статистке, на них приходится 40% объема долгов, а в дальнейшем эта сумма может только возрасти.

«К сожалению, мы постоянно говорим, что население не платит и думаем, как на него повлиять, однако упускаем из виду недобросовестные УК», — отмечает Мехтиев.

Зачастую подобные фирмы направляют собранные средства не на оплату потребленных жителями коммунальных услуг, а на свои нужды — часто в интересах конкретных физических лиц-учредителей. Поставщики не получают свои деньги, и долги перед ними растут.

«И никакие запреты на продажу долгов не помогут, если «уйти» можно через умышленное банкротство. Да и принудительное взыскание через суды и ФССП по странным причинам перестают работать», — подчеркивает эксперт.

Именно эту проблему, по его мнению, должно решить государство.