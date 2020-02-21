Отмена пошлин: как Россия заводит электромобили

Ввозные таможенные пошлины на электромобили могут обнулить для России и других стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до конца 2020 года. Такое решение 18 февраля приняла коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании. Сейчас таможенная пошлина составляет 15%.

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Нулевые пошлины на ввоз электромобилей уже применялись в ЕАЭС — в 2014–2015 гг. и в 2016–2017 гг. За второй временной промежуток импорт, например, в Белоруссию увеличился в физическом отношении почти в четыре раза, в стоимостном — в восемь раз, уточнили в ЕЭК. Тем не менее, применение нулевой ставки на электромобили на срок менее года не позволило достичь запланированных результатов по формированию рынка, отметил представитель ЕЭК. Тогда льготой могли пользоваться только юрлица. Новая инициатива будет распространятся и на физических лиц, которые раньше были вынуждены платить пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости при ввозе электромобиля для личного пользования, что фактически являлось барьером для его приобретения.

Отмена таможенной пошлины для физлиц может увеличить продажи в 1,5-2 раза,

считает управляющий партнер салона «Электромобили» Василий Пановицын. Сегодня высокая стоимость — одно из главных препятствий для покупки электромобиля.

Как указывает эксперт, на рынке нет брендов среднего класса, цена на новые электромобили существенно выше, чем на бензиновые. К примеру, Jaguar i-Pace в России стоит 7-8 млн рублей, Tesla — 9-10 млн рублей. В Европе стартовая цена на новый электромобиль — 30 тыс. евро, т. е. около 2,1 млн рублей, что можно считать рыночной ценой. Если привезти такую модель в Россию, то стоимость со всеми налогами может дойти до 4 млн рублей, говорит Пановицын.

«Основная покупательная способность населения — до миллиона рублей, а сейчас за такую цену даже б/у электромобиль купить сложно», — объясняет он.

Сейчас общая налоговая нагрузка на электрокары составляет порядка 50%, из которых 20% — НДС, 15% — таможенный, и еще акциз на лошадиные силы, сетует собеседник «Газеты.Ru».

Нулевая пошлина поспособствует формированию в ЕАЭС рынка электромобилей, развитию их производства, а также зарядной инфраструктуры, ожидает председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

«Прежде всего, для формирования рынка электромобилей в ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос — производство собственных электромобилей», — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК.

Местные автопроизводители начали производство электромобилей в Белоруссии и Казахстане, также скоро оно также начнется в Грузии, напоминает главный редактор информационно-аналитического портала «Зеленая Точка Старта» Станислав Макухин. Отмена таможенных пошлин подстегнула бы и российское производство. Но для полноценного создания рынка электромобилей в России и скорейшего развития зарядной инфраструктуры надо отменять пошлины сроком минимум на 5 лет, полагает аналитик.

Одного обнуления таможенной пошлины недостаточно для резкого роста продаж электромобилей, поскольку кроме высокой цены препятствием для покупки можно считать неразвитую инфраструктуру, замечает автообозреватель Роман Щукин.

«На рост рынка это повлияет, но боюсь, что не сильно. Все-таки, при покупке имеет значение не только цена, но и комфорт, удобство в эксплуатации, развитость инфраструктуры для электромобиля. Зачем мне дорогое и неудобное средство передвижения, которое я, к тому же, не смогу зарядить?»

— задается вопросом специалист.

Развитие инфраструктуры в странах ЕАЭС входит в планы программы по поддержке рынка электромобилей, рассказали «Газете.Ru» в ЕЭК. В 2020 году в России собираются создать сеть из более чем 700 зарядных станций, которые охватят 30 крупных городов и 30 основных автотранспортных магистралей. Также в проект входит создание специальной информационной платформы для владельцев электромобилей и зарядных станций. Активно строить зарядки для автомобилей и думать об отмене пошлины в странах ЕАЭС только начинают, а пока помощь со стороны государства в развитии этого рынка ограничивается бесплатными парковками — но чтобы воспользоваться этой привилегией, сначала нужно найти свободное место.

Согласно исследованию 2GIS, проведенному по запросу «Газеты.Ru», на 1 января 2020 года в России насчитывалась всего 161 зарядная станция. А самих электромобилей, по данным аналитического агентства «Автостат», — 4,6 тыс.

Другая проблема — это стереотипы о том, что электромобили ненадежны, их долго заряжать, у них маленький пробег, объясняет Пановицын из салона «Электромобили». В то же время на деле мало кто проезжает более 200 км в день. Этому сегменту в России не хватает пиара: крупные концерны не берутся рекламировать электрокары, также в стране практически отсутствуют закупающие их дилеры, добавил он. Автообозреватель Роман Щукин уверен, что для развития рынка нужны дополнительные преференции, например

уменьшить налог, разрешить ездить по выделенным полосам, а также продолжить активно развивать инфраструктуру.

В европейских странах у владельцев электромобилей есть ряд существенных привилегий. В Норвегии их освобождали от уплаты ежегодного налога на транспорт, для них бесплатны большинство парковок, платных дорог и паромов, разрешено движение по полосам для общественного транспорта. Так, по данным Норвежской дорожной федерации, которые приводит Reuters, в январе 2020 года в Норвегии на электромобили пришлось уже 44,3% всех продаж.