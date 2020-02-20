Реальные доходы: почему зарплаты растут так медленно

Среднемесячная начисленная зарплата по итогам прошлого года составила 47,5 тысяч рублей. Это рост на 7,5% по сравнению с 2018 годом, следует из данных Росстата, обнародованных в четверг, 20 февраля.

Но реальная заработная плата увеличилась всего на 2,9% по сравнению с 2018 годом.

Для сравнения — в 2018 году оклады прибавили 8,5% по отношению к 2017 году. То есть темпы роста замедляются.

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Еще хуже ситуация с реальными денежными доходами (это доходы за вычетом инфляции и обязательных платежей, например, коммунальных и транспортных). За прошлый год они увеличились всего на 0,8%. До этого они только снижались в течение нескольких лет.

Дно было достигнуто в 2018-м. Росстат зафиксировал снижение реальных доходов на 0,1%.

Позднее показатели были пересчитаны по новой методологии статистического ведомства. После чего неожиданно нарисовался рост доходов — на те же символические 0,1%.

Более или менее ощутимо, а не в пределах статистической погрешности, реальные доходы населения увеличились только до введения экономических санкций Запада. Это было в 2013 году и тогда рост составил 4%.

Картина деловой пассивности

Основная причина, почему так слабо растут доходы, — вялый экономический рост. В январе 2020 года ВВП замедлился до 1,6%. Такие данные приводятся в опубликованном обзоре Минэкономразвития «Картина деловой активности». В январе темп роста ВВП составил 1,6% в годовом выражении после 2,3% в декабре прошлого года. В целом за 2019 год экономика прибавила 1,3%.

По оценке Минэкономразвития, слабая динамика сохраняется в строительстве и даже в добыче полезных ископаемых. «При этом снижение в годовом выражении добычи нефти, естественного природного газа и угля сопровождалось ухудшением показателей грузооборота транспорта (-4,4% в годовом выражении после -1,3% в декабре)», — отмечается в обзоре МЭР.

Зато ускорился оборот розничной торговли. В январе рост составил 2,7% (с 1,9% в декабре прошлого года) и достиг максимального уровня 2018 года. Улучшение динамики было зафиксировано как по продовольственным, так и по непродовольственным товарам.

Прогноз Минэкономразвития на 2020 год улучшен с 1,7% до 1,9% ВВП.

Мало того, что российская экономика растет в вялотекущем режиме, а реальные доходы населения практически стагнируют, никуда не делась задолженность по зарплатам. Она не только не сокращается, но и пошла в рост. Долги работодателей перед работниками в 2018 году составляли 972 млн рублей, в 2019-м увеличились до 1,1 млрд рублей и за один только январь этого года прибавили 132 млн рублей.

Суммарная задолженность по заработной плате на 1 февраля 2020 года достигла 2,2 млрд рублей, увеличившись на 6,5% к январю текущего года.

В Минэкономразвития тем не менее верят в лучшее. Еще экс-министр экономического развития Максим Орешкин, перешедший на работу в Кремль, высказывал надежду на рост доходов россиян за счет хотя бы замедления роста цен.

«У нас сейчас резко снижается инфляция», — говорил Орешкин, добавляя, что это не может не отразится на доходах.

«В наших планах и прогнозах это устойчивый рост темпов не ниже 2% в год», — прогнозировал чиновник в сентябре прошло года (цитата по ТАСС). Новый премьер Михаил Мишустин пока не корректировал прогнозы своих коллег из предыдущего состава кабмина.

Плюс санкции, минус прорыв

Невозможно ожидать сиюминутных результатов в повышении доходов россиян, заявил в четверг, 20 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя адресованный Владимиру Путину вопрос петербурженки о низких зарплатах.

Но многое делается, чтобы последовательно поднимать уровень жизни граждан, добавил он. «Что касается низких доходов россиян, вы знаете, что президент об этом говорил в послании (Федеральному собранию) и на повышение жизненного уровня и повышение доходов направлена целая программа», — сказал Песков.

Эксперты не ждут прорыва в экономике. Ни в послании президента, ни в заявлениях премьера ничего не было сказано о том, как возрождать экономический рост в условиях санкций, отмечает Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа ФБК. То есть экономические санкции западных стран против России выпали из повестки. «Нет ни одной страны в мире, которая бы показала высокие и устойчивые темпы роста своей экономики в условиях санкций», — считает Николаев.

По мнению эксперта, экономическая политика при премьере Михаиле Мишустине может стать более эффективной, чем была во времена Дмитрия Медведева. Скорее всего, активнее будут решаться проблемы демографии и бедности, тем более, что на соцполитику выделены сотни миллиардов рублей. Но стагнации в экономике все равно не избежать.

«Триллионы госинвестиций, конечно, могут дать некоторый мультипликативный эффект, но без развития частного бизнеса значительного роста ВВП не стоит ждать. А он в условиях санкций и неопределенности не хочет развиваться», — предупреждает Николаев.