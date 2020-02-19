Таможня недобрала: что будет с налогами при Мишустине

Внешнеторговый оборот России по итогам 2019 года составил $672 млрд и по сравнению с январем-декабрем 2018 года снизился на 3%, отчиталась Федеральная таможенная служба.

Российский экспорт за прошлый год обвалился до $424,6 млрд, что меньше на 6% к аналогичному периоду 2018 года.

Структура экспортных товаров при этом не сильно изменилась. Основа ее — топливно-энергетические товары (62,1%), то есть бензин, дизельное топливо, природный газ, уголь, электроэнергия. Но и здесь наметилась тревожная тенденция. По сравнению с январем — декабрем 2018 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров просел на 8,5%, хотя физические объемы внешних поставок возросли на 3,4%.

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Рекордно снизились объемы поставок необработанных лесоматериалов — сразу на 16,4%. Причем продажи сокращаются как в страны дальнего зарубежья, так и в СНГ.

Ситуация с продовольственными товарами и сырьем для их производства не лучше. В товарной структуре экспорта продтовары занимают скромную долю всего в 5,9%, и она в прошлом году сократилась (до 5,5%). Например, поставки ячменя и пшеницы на экспорт снизились почти на треть (на 27,9% и на 27,6% соответственно), рыбы свежей и мороженной — на 4,1%.

Меньше продали, меньше собрали доходов

Сокращение экспорта не могло не отразиться на доходной части бюджета.

По итогам 2019 года таможня перечислила в федеральный бюджет 5,729 трлн рублей, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. В итоге таможенные чиновники утешают себя только тем, что они смогли немного перевыполнить прогнозное задание по перечислениям в бюджет.

Эксперты пока не склонны драматизировать сокращение доходной части бюджета из-за внешней торговли. На устойчивости системы госфинансов это пока не сказывается.

«Уменьшение таможенных платежей по итогам 2019 года на 5,5% пока не критично. Хотя в январе этого года отрицательная динамика во внешнеторговом обороте тоже усугубилась, что способствовало сокращению перечислений в госбюджет сразу на 15,2% по сравнению с показателем годовой давности», — отмечает Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами».

Но при сокращении экспорта импорт товаров вырос, уточняет Алексей Ведев, эксперт Института Гайдара. «При росте импорта растут и все связанные с ним налоговые поступления», — говорит Ведев.

Пополнять доходную часть бюджета будет и растущее промпроизводство, добавляет эксперт. По данным Росстата, промышленность за прошлый год выросла на 2,4% по сравнению с показателем 2018 года. Не было ни одного месяца, когда бы производство уходило в минус.

Тем не менее эксперты считают, что ситуация выглядит неустойчивой на фоне торговых войн США и Китая, а также усиления санкционного давления на Россию.

Эксперты, фиксируя обозначившийся тренд на сокращение экспорта и доходов от него, не исключают грядущего роста налоговой нагрузки на бизнес и на граждан. Надо же как-то компенсировать выпадающие доходы. Тем более, что новому правительству Михаила Мишустина поставлена задача подтянуть уровень жизни в преддверии двух избирательных кампаний — думской и президентской.

Дефицит подкрадется незаметно

Разумеется, риск возникновения дефицита бюджета и «симметричных мер» правительства — это не 2020 и даже не 2021 год. Он не такой высокий, поясняет Андрей Никандров, экономист банка «Открытие». «Лишь при устойчивом снижении цен на нефть ниже $42 за баррель у Минфина возникнут сложности с исполнением бюджета, и может потребоваться, например, расходование сбережений», — говорит Никандров.

Но не исключено, что правительству все-таки придется перейти к жестким фискальным мерам. Начнут с самого крупного бизнеса, с госкомпаний, предполагают эксперты. «Если текущая ставка властей на нацпроекты не принесет желаемых результатов в ближайшие два года, то в правительстве могут вернуться к обсуждению, например, предложений об изъятии сверхдоходов у госкомпаний», — отмечает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

Сейчас считается, что увеличение госинвестиций, расходы на национальные проекты подстегнут экономический рост и, соответственно, увеличат доходы бюджета. И тогда можно будет обойтись без налогового давления на бизнес. Если же ставка на это не оправдается, правительство будет вынуждено взяться за граждан. Даже вопреки обещанию не повышать налоговую нагрузку.

«Резервом для повышения доходной части бюджета станут меры по легализации находящихся в тени доходов граждан — это может стать трендом ближайших лет», — предупреждает Коган.

В фокусе внимания ФНС будут «зарплаты в конвертах», доходы от сдачи квартир и даже такие мелочи, как неучтенные гонорары работников творческих профессий.

Усиление администрирования налогов неизбежно, оно уже происходит и послаблений ждать не стоит, считает Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС.

Доберутся и до родственников в Австралии

С этого года возрастет нагрузка на малый и средний бизнес. «А индивидуальных предпринимателей, работающих в режиме единого налога на вмененный доход (ЕНВД), постепенно переведут на общий налоговый режим. В следующем году в планах правительств полная отмена ЕНВД», — подчеркивает Алисенов.

Кроме того, налоговая нагрузка вырастет автоматически за счет индексации налогов для МСП. В этом году — на 4,5%.

«Не стоит забывать также, что налоговая служба анонсировала перевод некоторых сборов и платежей в прямые налоги», — напоминает Алисенов. Из шести таких сборов – экологического, утилизационного, туристического, сбор НВО (за негативное воздействие на окружающую среду) и сбор с операторов связи — три из них войдут в Налоговый кодекс РФ. Это экологический, утилизационный и туристический.

То есть эти сборы станут обязательными и собирать их будет не местная власть или отраслевые ведомства, а суперигрок — ФНС, уточняет Алисенов.

Никто не отменял и «налоговый маневр», предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины при росте НДПИ, то есть налога на добычу сырья.

Эксперты советуют не удивляться, когда налоговики наконец объединят базы данных ФТС, ЦБ, Росфинмониторинга и органов ЗАГС и доходы любого гражданина будут видны, как на ладони. «Никакие хитрости в виде использования счетов родственников не помогут, со всех доходов придется платить налоги и сама доходная база будет вычисляться в автоматическом режиме. К этому все идет», — прогнозирует Алисенов.