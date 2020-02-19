Из долларов в золото: на чем зарабатывает Россия

До декабря объем российских вложений в американские гособлигации рос четыре месяца подряд. Так, в ноябре объем вложений по сравнению с октябрем увеличился на $794 млн — до $11,491 млрд. Тогда на долю долгосрочных облигаций пришлось почти $3 млрд, а краткосрочных — более $8,5 млрд.

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Американские казначейские облигации — это долговые бумаги, которые выпускает министерство финансов США. Покупать их может физическое или юридическое лицо, инвестфонды, если только они не находятся под санкциями. Например, в госдолг США не могут вкладывать Иран и КНДР.

Облигации используются для финансирования госдолга страны. Торговля ими позволяет американскому казначейству получать дополнительные средства для покрытия большого бюджетного дефицита, то есть создавать «подушку безопасности». Суммарный дефицит бюджета США за 2018 финансовый составил $779 млрд, за 2019-й — более $1 трлн.

Не самые прибыльные, но надежные

Доходность американских ценных бумаг невысокая. Например, по десятилетним обязательствам это всего 1,82% годовых. Зато это самые надежные вложения с низкой вероятностью дефолта. Госбумаги всегда можно продать на открытом рынке по текущим ценам. Минфин США публикует отчетность каждые полтора месяца.

Пик российских вложений в гособлигации США был в 2010 и в 2013 году: тогда они достигали $164-170 млрд.

После 2014 года, когда против России были введены санкции за присоединение Крыма, начался постепенный отказ Москвы от госбумаг США. В результате такой политики к 2018 году наша страна выбыла из числа 30 крупнейших держателей американских бондов.

В апреле прошлого года вложения снизились с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае — до $14,9 млрд.

В июле 2019 года — до $8,5 млрд. Это был минимум с 2007 года.

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия просто «спрятала» часть своих инвестиций в госдолг США в офшорах — в Бельгии и на Каймановых островах

Крупнейшим держателем госбумаг США по итогам декабря прошлого года остается Япония, она лидирует седьмой месяц подряд с показателем $1,15 трлн.

Второе место ($1,07 трлн) занимает лидировавший ранее продолжительное время Китай.

Активы, которые освобождались, Москва вкладывала, в частности, в золото и китайские юани. Однако не все эти инвестиции оказались удачными. Девальвация юаня, например, привела к многомиллиардным потерям России.

По мнению экспертов, нынешняя политика российского Центробанка вызвана желанием диверсифицировать риски, поэтому сейчас наращиваются золотовалютные резервы.

Долларизация продолжится

Сбережения государства должны быть разнообразными, чтобы снижение стоимости одного актива не имело масштабных негативных последствий для всего портфеля госбумаг, отмечает Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер».

«Одни облигации погашаются, другие покупаются или даже переоцениваются в зависимости от движения на рынке», — говорит эксперт.

В 2020 году ЦБ РФ планирует направить более 1 трлн рублей на покупку валюты и золота, причем на благородный металл уйдет почти половина данной суммы.

Несмотря на очевидное недовольство многими странами текущей санкционной политикой США, которая негативно влияет не только на объект наказания, но и на торговых партнеров, особого выбора у правительств нет. Американская валюта остается самым надежным финансовым инструментом.

«Сейчас именно доллар и евро имеют практически равные доли в международных транзакциях — 39,9% и 35,7% соответственно, однако роль американской валюты в резервах гораздо выше — 62,7% против 20,1%», — указывает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.

А по мнению Александра Осина, аналитика управления операций на российском фондовом рынке компании «Фридом Финанс», Минфин РФ продолжит наращивать вложения в американские бумаги на росте их доходности вопреки заявленной руководством России дедолларизации.