«Это модно»: зачем Безос жертвует на спасение планеты

Миллиардер Джефф Безос выделил $10 млрд на борьбу с изменением климата. Об этом бизнесмен сообщил в Instagram.

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«Изменение климата – самая большая угроза для нашей планеты, — написал предприниматель. — Я хочу работать вместе с другими, чтобы одновременно внедрять уже известные и открывать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету, где мы все вместе живем».

С этими словами Безос запустил фонд Bezos Earth Fund, который будет спонсировать работу ученых, активистов, неправительственных организаций. Выплата грантов начнется летом 2020 года.

Джефф Безос — основатель одной из самых дорогих компаний мира Amazon и богатейший человек планеты по версии Forbes.

И он не первая знаменитость, жертвующая крупные суммы на защиту окружающей среды.

Меньше месяца назад, в январе 2020 года, миллиардер Джордж Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявил, что выделит $1 млрд на создание университета для борьбы с авторитарными правительствами и изменением климата. Именно эти проблемы он считает главными вызовами человечеству.

Американский актер Леонардо Ди Каприо еще в 1998 году основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который более чем за 20 лет своей работы профинансировал свыше 200 различных экологических проектов. Сумма пожертвований и грантов в 2018 году превысила $100 млн.

Медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, баллотирующийся на пост американского президента, в 2019 году выделил $500 млн на общественную кампанию, направленную на искоренение угольных электростанций в США.

На тот момент, по оценкам экспертов, эта сумма была признана самым крупным пожертвованием в истории экологической благотворительности.

Двумя годами ранее, 2 июня 2017 года, Блумберг пожертвовал Организации Объединенных Наций (ООН) на защиту окружающей среды $15 млн. Деньги были переданы исполнительному секретариату Рамочной конвенции ООН по изменению климата, который направил их, в числе прочего, странам, соблюдающим условия Парижского соглашения 2015 года. Накануне, 1 июня, американский президент Дональд Трамп заявил о выходе США из этого соглашения.

Передавая деньги ООН, Блумберг подчеркнул, что его страна все еще поддерживает соглашение, а не покидает его.

«Как раз наоборот — мы движемся вперед», — отметил он.

В прошлом году гендиректор SpaceX и Tesla, сооснователь Paypal Илон Маск выделил $1 млн на проект по высадке деревьев #TeamTrees, запущенный блогером Джимми Дональдсоном. При этом незадолго до пожертвования предприниматель под присягой в рамках процесса о клевете заявил суду, что на самом деле не очень богат.

«Некоторые думают, будто у меня много денег. На самом деле нет», — отметил он и все же нашел средства на защиту планеты.

Российские бизнесмены тоже вносят свой вклад в борьбу с изменением климата. Летом 2019 года миллиардер Роман Абрамович пожертвовал главной экологической организации Израиля — Еврейскому национальному фонду – крупную сумму, размеры которой не уточнил. Деньги пошли на восстановление лесов и борьбу с опустыниванием района Негев.

Не остаются в стороне и компании: американская фирма Apple, известная производством iPhone, в 2018 году запустила акцию GiveBack, приуроченную ко Дню Земли. Потребителей пригласили вернуть компании старые смартфоны, часть стоимости которых будет перечислена благотворительной организации Conservation International, занимающейся сохранением биоразнообразия по всему миру.

Действительно ли приносят пользу подобные пожертвования, еще предстоит выяснить. Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский относится к вложениям в «зеленые» проекты скептически.

«Вопрос не в суммах денежных средств, а в том, как они будут израсходованы и на что. Огромное количество фондов, которые создаются под борьбу с изменением климата, обычно закрываются так же ярко, как и стартуют. Особенно это касается частных именных фондов, которые выдают гранты на исследования и зачастую заканчиваются ничем», — объясняет он.

Эксперт замечает, что

изменение климата уже достаточно изучено, поэтому спонсировать дальнейшие разработки этого вопроса бессмысленно.

Гораздо полезнее было бы предпринимать конкретные действия. Например, финансировать строительство источников возобновляемой энергии, которые позволили бы снизить объемы выбросов в атмосферу.

«Должна быть выстроена системная работа по финансированию проектов, которые имеют реальную ценность, а не исследований с огромной долей относительности», — указывает Кричевский.

Благотворительностью в «зеленой» сфере многие компании и знаменитости занялись на волне популярности шведской активистки Греты Тунберг, считает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. «Открытие фондов, поддержка экоактивистов, вложения в проекты, защищающие природу, — это модно, а значит, на этой теме можно хорошо попиариться, чем и пользуются такие господа, как Безос», — подытоживает эксперт.