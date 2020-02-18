Пугачева, Ваенга, Расторгуев: с кем судится Пенсионный фонд

Пенсионный фонд России взыскал с рыболовно-охотничьей базы ЗАО «Карай-Эко», учредителем которой является Алла Пугачева, штраф. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

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Рыболовная база расположена в Архангельской области в 20 км от Каспийского моря. На территории нее расположена площадка вместимостью до трех вертолетов одновременно, а на берегу — деревянная русская баня на дровах. Также имеется причал, на котором круглосуточно работают охрана и освещение. Двухместный номер «Люкс» на базе отдыха стоит 14 тыс. руб.

Средняя численность компании по состоянию на 2018-й год составляла пять сотрудников.

Общая сумма требований по двум искам составила 9 тыс. руб. Они были полностью удовлетворены Арбитражным судом города Москвы.

Поводом для взыскания послужило непредставление в установленные сроки индивидуальных сведений, необходимых для осуществления персонифицированного учета в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), гласит выписка.

По данным «СПАРК-Интерфакс», страховые отчисления компании «Карай-Эко» в ПФР за 2018 год составили 117 852 руб. Уставный капитал — 20 тыс. руб. В пользовании у базы отдыха два лесных участка, а также три водных объекта.

Другие жертвы

Это не первый подобный случай взысканий, наложенных на фонды знаменитых артистов.

В 2019 году стало известно, что Пенсионный фонд подал в арбитражный суд на лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева. В 2018 году певец не отчитался за свой именной фонд, на средства которого проводит благотворительные концерты и поддерживает современное искусство.

По решению суда ему был выписан штраф в 20 тыс. руб.

До этого управление Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге предъявило требования к ООО «Ваенга Мьюзик» из-за того, что организация не предоставила вовремя отчетность по отчислениям в 2018 году, а также задолжала ПФР годом ранее. Cуд в январе 2020 года постановил взыскать с компании 12 тыс. в бюджет ПФР и пошлину в размере 1 тыс. руб. в федеральный бюджет.

Частые иски территориальных отделений ПФР о порядке отчислений страховых взносов в целом не редкость, следует из поиска по картотеке арбитражных дел на портале arbitr.ru.

Всего в течение года с 18 февраля 2019 по 18 февраля 2020 года было зарегистрировано 343 791 дело с участием различных отделений Пенсионного фонда России по всей стране, говорится в картотеке arbitr.ru.

Как правило, тяжбы ПФР касаются обязательных платежей и налоговых отчислений,

указывает в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Московской коллегии адвокатов «Межрегион» Алексей Трофимов.

До сих пор многие работодатели пытаются уклоняться от обязательных социальных выплат, подчеркивает он. Это происходит из-за выплаты «серых» зарплат или в случаях махинаций при найме сотрудников. Кроме того, есть и человеческий фактор. Формулы расчетов сложны и порой бухгалтеры ошибаются, отмечает собеседник «Газеты.Ru».

По закону штраф за несвоевременную уплату страховых взносов может начисляться по нескольким причинам: занижение расчетной базы по взносам, некорректные расчеты суммы платежей, а также банальное бездействие плательщика. Сумма финансового наказания составляет от 20% до 40% от не уплаченной в ПФР суммы.

Штраф за невыплаты предусмотрен Кодексом об административных нарушениях (КоАП), Налоговым кодексом, а также № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании». Напрямую от работодателя взносы в ПФР не идут. Посредником выступает Налоговая служба. Уплата страховых взносов происходит 15 числа каждого месяца.

При этом с 2017 года работодателю грозит уголовная ответственность за неуплату страховых выплат. На эти действия распространяются статьи 198 Уголовного кодекса «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов» и 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

Уклонение от уплаты взносов будет считаться уголовным преступлением, если размер невыплат будет крупным (то есть превысит 15 млн руб.) либо особо крупным (45 млн руб.).

Взыскиваемые ПФР суммы обычно незначительны. Однако среди других дел выдается взыскание ПФР с крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries. Штраф ему был выписан за непредоставление отчетности. Сумма иска составила 10,6 млн рублей. В свою очередь пресс-служба Wildberries отвечала, что предоставляла отчетность за 2018 год вовремя.