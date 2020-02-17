Разгон с торможением: что мешает росту российской экономики

Российская экономика будет расти в первом квартале – до 2-2,5% в годовом выражении, говорится в обнародованном в понедельник докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Динамике ВВП будет способствовать внутренний спрос, в частности, на 3-3,5% в годовом выражении вырастут расходы на потребление домашних хозяйств.

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А спрос в свою очередь будет ускоряться за счет роста зарплат. Россияне будут активнее покупать отечественные и импортные товары. По прогнозам ЦБ, увеличение спроса за счет импортных товаров составит 6-6,5%.

Но итоги года не будут такими радужными, признает Банк России. Рост ВВП составит 1,5-2%. За прошлый год ВВП, напомним, вырос на 1,3%.

Рост экономики РФ в 2020 году остается полностью зависим от эффективности процесса реализации программы нацпроектов за счет госинвестиций, отмечает Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер».

«Ускорение роста до уровней 1,5-2% будет определяться тем, насколько эффективно власти смогут распорядиться скопленными за период бюджетной жёсткости ресурсами – смогут ли вливания из бюджета отразиться на бизнес-активности в реальном секторе экономики, а также смогут ли они стать базисом для будущего восстановления потребительского спроса?» — говорит Дейнека.

Ограничивать рост российской экономики будут несколько факторов, отмечает ЦБ. Например, сокращение численности экономически активного населения России.

«Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста», — указывает регулятор.

Кроме того, будет расти долговая нагрузка, признает ЦБ. Кредит останется основным драйвером изменения денежного предложения.

«Кредитная активность в 2020-2022 годах в целом продолжит увеличиваться темпами, соответствующими повышению платежеспособного спроса и не создающими рисков для ценовой стабильности. Долговая нагрузка экономики будет плавно расти, формируясь при этом на уровнях, не создающих угроз для финансовой стабильности в экономике», — отмечается в докладе ЦБ.

Российская экономика рискует заразиться

Негатива добавит и неопределенность с масштабом распространения коронавируса. Еще на прошлой неделе ЦБ заявлял, что распространение коронавируса Covid-2019 не несет значительных рисков для финансовой стабильности России. Об этом говорила заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. При этом, по мнению Юдаевой, влияние подобных рисков на российскую экономику ограничено благодаря доверию рынка к политике ЦБ и бюджетному правилу.

Но в любом случае ситуация с китайским вирусом будет ограничивать рост мирового потребления нефти.

«На горизонте 2020 года значимым фактором неопределенности для динамики цен на нефть и роста мировой экономики в целом является дальнейшее развитие ситуации с распространением коронавируса», — указывает регулятор.

Эксперты не склонны преувеличивать влияние китайского вируса на экономику России.

«Что касается вирусной угрозы, то существенные негативные последствия для экономики РФ может повлечь сценарий, при котором заболевание продолжит своё распространение только на длительном временном промежутке», — полагает Дейнека.

ЦБ в базовом сценарии на 2020 год сохранил прогноз по ценам на Urals на уровне $55 за баррель. Но к началу 2021 года цены на нефть опустятся до $50 за баррель и останутся вблизи этого уровня в дальнейшем. Свой прогноз ЦБ основывает на предполагаемом снижении темпов роста мировой экономики и превышении предложения нефти над спросом из-за значительного роста добычи вне стран ОПЕК+.

И наконец, о ценах. Они растут не так быстро, как могли бы.

Годовая инфляция в январе снизилась до 2,4%. Само по себе замедление инфляции было ожидаемо и в основном связано с окончанием влияния повышенного в прошлом году НДС.

В первом квартале годовая инфляция, по прогнозу ЦБ, составит рекордную величину. Практически как в Европе – всего 2%. Но в середине года цены снова начнут расти. За 2020 год цены поднимутся на 3,5–4%, прогнозирует ЦБ.

«Основными факторами, сдерживающими рост потребительских цен, будут сохранение в «сжатом» состоянии потребительского спроса, а также стабильная конъюнктура рублевого курса», — добавляет Дейнека.

Напомним, Банк России перешел к таргетированию инфляции в 2015 году. Тогда впервые в «Основных направлениях денежно-кредитной политики» было зафиксировано целевое значение инфляции на уровне 4%, хотя на тот момент рост цен в России никогда не опускался ниже 6%.

Несмотря на последовавшее за этим снижение цен на нефть, а также санкции против российских компаний и банков, ЦБ решил не менять своих целевых ориентиров по инфляции. Рекорд по инфляции – 2,5% был достигнут в 2017 году.