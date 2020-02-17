Металлургия будущего: «Норникель» взялся за блокчейн

Цифровая реальность

Технология блоковой цепи, или блокчейн, появилась менее 10 лет назад – во всяком случае, массовая аудитория впервые услышала и заговорила о ней после выхода на рынок криптовалюты биткоин.

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Блокчейн – это технология децентрализованного хранения и распределенного внесения записей о транзакциях, основанная на криптографических методах защиты информации, позволяющая исключить посредника. Эта система имеет массу вариантов применения, как в интересах бизнеса, так и на государственном уровне – согласно «дорожной карте», подготовленной «Ростехом», до 2024 года на ее развитие будет потрачено 28,4 млрд рублей, в том числе 9,5 млрд бюджетных средств.

По данным недавнего исследования компании Tractica, к 2025 году объем мирового рынка блокчейна достигнет примерно $20 млрд. Еще одни аналитики, на этот раз из Gartner, прогнозируют, что к 2023 году около трети компаний с годовым доходом больше $5 млрд будут в той или иной степени пользоваться преимуществами, которые предоставляет блокчейн. Не отстает от мира и Россия – специалисты компаний MindSmith и Waves Enterprise подсчитали, что число корпоративных блокчейн-проектов в РФ только за первую половину 2019 года выросло на 45% в годовом выражении.

Сегодня Банк России сообщил об успешном пилотном тестировании в своей регулятивной «песочнице» блокчейн-платформы, разработанной «Норильским никелем». В данном случае под «песочницей» подразумевается специальный инструмент Центробанка, позволяющий тестировать инновационные технологии и сервисы на финансовом рынке. В случае их успешного пилотирования (как и произошло с проектом «Норникеля») можно инициировать подготовку изменений в законодательстве, направленных на снятие барьеров для внедрения инноваций.

Блокчейн-платформа «Норникеля» позволяет оцифровывать (токенизировать) товары, услуги, ценные бумаги и другие активы. Особенность площадки — возможность выпуска гибридных токенов, обеспеченных одновременно различными активами. Выпускать цифровые токены на площадке сможет не только металлургический гигант, но и любая другая организация, а покупать — широкий круг инвесторов.

«Это был один из самых масштабных проектов «песочницы». Мы детально изучили новую бизнес-модель и ее соответствие потребностям рынка. Важная деталь сервиса — использование гибридных токенов, которые позволяют легко подстраиваться под запросы бизнеса и потребителей и предоставляют гибкие решения для привлечения инвестиций», — отметил директор департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин.

По итогам пилотирования Банк России предложил включить в проект федерального закона «О цифровых финансовых активах» положения, необходимые для внедрения и развития таких решений на формирующемся рынке цифровых активов, которые были поддержаны государственными органами и бизнесом.

Токены для всего

Уникальная экосистема, которую создаст блокчейн-платформа «Норникеля», позволит «оцифровать» (токенизировать) любые активы и обеспечит последующее обращение размещенных токенов Asset-Backed Coin (ABC-токенов). ABC — это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами (например, золотом, палладием, газом, нефтью и т. д.), правами требования, вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, услугами и иными активами.

Создатели платформы уверяют, что новый сервис будет максимально безопасным для его пользователей. Все эмитенты и владельцы токенов будут обязаны пройти идентификацию на платформе. Идентификация будет организована с учетом требований как текущего, так и проектируемого законодательства.

«Это может стать первым значимым проектом в России как по токенизации, так и по практическому промышленному применению технологии распределенных реестров. Для эмитентов новая технология означает снижение издержек, возможность привлечения финансирования на более выгодных финансовых условиях и повышение ликвидности активов, а для инвесторов — доступ к новым перспективным инструментам для инвестирования», — прокомментировал старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин.

Аналитики также полагают, что блокчейн-платформа окажет благотворное влияние на развитие российского бизнеса. «Несомненно это выдающееся достижение, ведущее к заметному ускорению темпов экономического роста, позитивной динамике занятости, усилению инвестиционной активности и росту производительности труда», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» аналитик сектора «Металлы и металлургия» Sova Capital Юрий Власов.

Позитивных взглядов придерживается и инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. «Сама блокчейн-платформа – это известный проект, который поддерживается IBM. Многие крупные компании, которые начинают делать что-то в этом направлении, рассматривают эту платформу. Ее использование определенно дает массу положительных моментов как для компании, так и для потребителей с точки зрения скорости расчетов, простоты и удобства доступа, а также снижения издержек. Потому что и выпуск, и погашение токенов, привязанных к реальным активам, происходит достаточно просто, при этом это надежно, удобно и безопасно», — уверен эксперт.

Еще один специалист, аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын полагает, что успех проекта будет зависеть от того, сумеют ли его организаторы убедить потенциальных покупателей приобретать токены.

«Блокчейн входит в число основных технологий четвертой промышленной революции, а заодно и попал в различные российские стратегические списки. Цель выпуска токенов - интенсификация онлайн-торговли металлами и различными привязанными к их стоимости инструментами. В идеале при помощи таких токенов металлурги смогут смягчить влияние колебания спроса», — считает он.

Управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова уверена, что проект «Норникеля» открывает множество новых возможностей как для самой компании, так и для ее бизнес-партнеров и населения.

По ее словам, для «Норникеля» и его бизнес-партнеров это возможность переводить свои активы в цифровую форму путем выпуска токенов, тем самым увеличивая их оборотоспособность, повышать ликвидность и прозрачность владения своими активами за счет их токенизации, а также привлекать финансирование, в том числе международное, на новых рынках от новых классов инвесторов - при помощи выпуска цифровых инструментов. Что касается населения, то им блокчейн-платформа даст возможность приобретать привычные продукты и услуги в более удобной цифровой форме и инвестировать в новый класс активов.

«Особенностью данного проекта является использование гибридных токенов, которые дают возможность комбинировать различные права в выпускаемом инструменте, что поможет участникам рынка достичь конкурентных преимуществ в эпоху развития цифровой экономики», — поделилась эксперт мнением с «Газетой.Ru».

Директор по аналитическим и индустриальным решениям SAS Россия/СНГ Александр Ефимов считает, что запуск блокчейн-платформы — это очень грамотный и логичный шаг для «Норникеля» с точки зрения эволюции бизнеса.

«Современный бизнес быстро устаревает, если основан просто на продукте – нужна инфраструктура, некая экосистема, информационно-технологическая платформа, которая будет задействована разными игроками рынка. И в «Норникеле» как раз ее создают. При этом токены будут привязаны к реальным активам. Это примерно как когда-то валюты были привязаны к золоту, и курс обеспечивался золотым запасом страны. То есть, по сути, это создает доверие к этим самым токенам и человек далеко не воздух будет покупать, приобретая такой актив. Для компании это выход на следующий этап развития. При этом как один из сильнейших эмитентов и фаворитов фондового рынка России, компания явно демонстрирует, что стремится к расширению возможностей инвесторов», — рассказал он «Газете.Ru».