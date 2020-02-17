Впервые за восемь лет: ЦБ изменил основания для блокировки

Центральный банк России собирается скорректировать правила блокировки банковских счетов клиентов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на опубликованный документ и слова представителя регулятора.

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Изменения планируется внести в перечень критериев для определения подозрительных операций, которые служат основанием для блокировки.

По информации издания, регулятор прорабатывал поправки в положение 375-П в сфере «антиотмывочного» законодательства вместе с Росфинмониторингом.

Это делалось с целью «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций с учетом современного развития финансового рынка и общей цифровизации технологий предоставления банковских услуг», пояснил изданию анонимный представитель Банка России. В настоящее время документ проходит оценку.

На данный момент в перечне свыше 100 признаков подозрительных действий со счетами. Среди изменений предлагается удалить из списка операции с высокими комиссиями, а также различные виды сложных расчетов по нестандартным схемам.

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.

Также регулятор намерен считать признаком сомнительной операции, когда клиент требует от банка проведений операции по исполнительному документу. Подозрительными предлагается считать регулярные действия клиента по обналичиванию средств после поступления на счет от юридического лица или индивидуального предпринимателя. Блокировать счета ЦБ хочет и после дистанционных операций на одном устройстве, это может быть компьютер, телефон или другой девайс, либо с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний и физлиц.

Кроме того, отмечается, что кредитные организации должны внимательно относиться к тому, если поступления на счет юрлица сильно ниже его трат. Из-за этого в перечне подозрительных могут быть указаны случаи, которые связаны со сделками компаний с криптовалютой или расчетами наличными деньгами за транспортные, медицинские и иные услуги.

Как сообщали в этом месяце в Центробанке России, за год реабилитировали около 20,5 тыс. банковских клиентов, оказавшихся в черном списке в рамках «антиотмывочного» ФЗ. Аннулировано свыше 42 тыс. отказов по операциям.

На прошлой неделе регулятор отчитался о снижении объема незаконного обналичивания. По его данным, осуществляется он в основном по-прежнему через точки торговли.

«По нашим оценкам, за 2019 год объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 1,9 раза - до 95 млрд рублей, объем сомнительных транзитных операций снизился в 1,7 раза - до 721 млрд рублей.

Обьем вывода денежных средств за рубеж сократился только на 2%, но остается на исторически низком уровне, - около 64 млрд рублей»,

— сообщал зампред Банка России Дмитрий Скобелкин.

В 2019 году газета «Ведомости» сообщала, что в Центробанке России разрабатывают механизм блокировки счета владельцев финансовых организаций до решения суда. Регулятора не устраивает нынешняя схема, по которой убытки взыскивает суд. В частности, ЦБ планировал блокировать реальных владельцев, а не номинальных. При этом определять их Банк России планирует самостоятельно. Однако юристы позже раскритиковали данную идею ЦБ, посчитав ее излишней.

До этого ЦБ поддержал блокировку счетов индивидуальных предпринимателей за долги. О своей позиции регулятор уведомил в письме к Минфину. Предыстория этого вопроса появилась летом прошлого года. Тогда Федеральная налоговая служба России (ФНС) массово направила в банки требования о блокировках задолженности на счетах ИП. Некоторые отказались выполнить требования.

«Задолженность в результате предпринимательской деятельности возникает не по счету, а у самого физического лица, имеющего статус индивидуального предпринимателя. При наличии задолженности меры применяются ко всем счетам такого должника — физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем», — указывала пресс-служба ФНС.