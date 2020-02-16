«Не говори никогда»: «Газпром» дал совет США по «Севпотоку-2»

Компания «Газпром» опровергла заявление министра энергетики США Дэна Бруйетта о том, что российская сторона не сможет самостоятельно достроить экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2».

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«Никогда не говори никогда», — приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК ответ пресс-секретаря председателя правления ПАО «Газпром» Сергея Куприянова.

В заявлении, сделанном накануне, Бруйетт спрогнозировал, что России не удастся вовремя завершить строительство проекта. Он также отметил, что «Газпром» во время строительства столкнулся «с длительной задержкой», объяснив ее отсутствием у России необходимых технологий.

«Если они смогут их разработать, то мы посмотрим, какие действия последуют», — добавил высокопоставленный американский чиновник.

Кроме того, стало известно, что американские власти намерены выделить до $1 млрд на проекты в Европейском союзе (ЕС), позволяющие снизить «зависимость» стран от поставляемых Россией ресурсов. О планах США рассказал глава Госдепа Майк Помпео, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы решили выделить до $1 млрд на проекты в рамках Инициативы трех морей», — заявил он, говоря о мерах, которые могли бы помочь снизить энергозависимость стран Европы от России.

Американские власти планируют, что выделяемые Финансовой корпорации по международному развитию (государственное учреждение США) деньги помогут стимулировать частных инвесторов развивать энергетику стран.

Эти средства, в частности, помогут обеспечить «суверенитет, процветание и энергетическую независимость наших европейских друзей», пояснила на своей странице в Twitter представитель Госдепа США Морган Ортагус.

Инициатива трех морей представляет собой соглашение о сотрудничестве. Этот документ в 2016 году подписали государства, которые располагаются между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. В объединении участвуют Австрия, Чехия, Словакия, Хорватия, Венгрия, Словения, Румыния, Болгария, Польша, Литва, Латвия и Эстония. Все они члены НАТО, кроме Австрии, а до конца 1980-х эти страны являлись частью социалистического лагеря.

Сообщалось, что во время своего выступления на международной конференции Помпео призвал не верить российским представителям, которые говорят, что «Северный поток — 2» — чисто экономический проект.

Американский чиновник также напомнил, что США выступают против завершения строительства российского трубопровода. В Вашингтоне его воспринимают как еще один рычаг давления Москвы на союзников, передал Reuters.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно говорил о том, что это экономический проект, который не станет инструментом для решения политических вопросов в Европе.

Напомним, в декабре 2019 года американский президент Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете Штатов. В него был включен пункт о санкциях против «Северного потока — 2» и иностранных компаний, которые согласились участвовать в проекте.

Вскоре компания Allseas из Швейцарии приостановила работы по укладке трубы для СП-2 и отозвала свои суда, работавшие в Балтийском море. Это произошло из-за угрозы санкций со стороны США.

Тем не менее, Райнер Зеле — исполнительный директор австрийской нефтяной компании OMV AG, являющейся одним из инвесторов проекта, уверен, что Россия достроит газопровод своими силами.

«Насколько я понимаю, они ищут корабль, и я уверен, что они найдут его. Сколько времени им потребуется и как они собираются продолжать прокладку труб, я не знаю», — приводит слова топ-менеджера информационное агентство Bloomberg.

По его словам, в том месте, где сейчас прокладывается газопровод, не должно возникнуть никаких трудностей.

«Прокладка труб, особенно в мелководных районах, это не вопрос супертехнологий. Другое дело: подходит ли установка этого корабля для укладки труб. Может быть, СП-2 будет прокладывать другой корабль», — пояснил специалист.

Также он признал, что Европа нуждается в дополнительных объемах газа, потому что сокращение внутреннего производства энергоносителя является «огромным».

При этом, на европейском рынке открывается все больше возможностей для использования газа в производстве электроэнергии. В пример он привел Германию, которая закрывает «убийственные для экологии» угольные заводы.