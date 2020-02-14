Финансовых мошенников выдаёт стиль

В российском рынке инвестиций достаточно легко запутаться. Тем более, что он находится в стадии бурного развития. Для новичков будет испытанием разобраться, кому именно можно доверять — ведь помимо признанных лидеров вроде БКС, «Атона» или QBF полно разного рода компаний, которые без зазрения совести строят свой бизнес-план на использовании репутации устоявшихся брендов. А результатом подобных скандалов становится недоверие ко всему фондовому рынку.

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От аферистов оградиться довольно несложно, если знать, что инвестиционные компании не могут принимать средства на, например, Qiwi-кошельки, и вообще не вправе принимать капитал до того, как будет подписан договор. Ну и разумеется оформление документов с QBF возможно только в офисах группы и в отделениях банков-партнеров.

Собственно, в конце 2000-х годов, когда и был основан бренд QBF, на фоне разразившегося в масштабах всего мира финансового кризиса, доверие к любым финансовым организациям было едва ли не на нуле. Простым обывателям кругом мерещились мошенники и аферисты. Тем более что с полос газет и экранов телевизоров не сходили новости о крушении когда-то казалось супернадежных (с рейтингом ААА) финансовых институтов с мировым именем.

Но развитие фондового рынка со временем привело к росту доверия к этой сфере.

Кажется, что сейчас мнительность уже прошла, и главное, что волнует потенциальных инвесторов, это выбор продуктов с наименьшей вероятностью «проседания» и максимальной прибылью, а также вопросы вывода средств.

В QBF вывод средств сопровождают опытные специалисты.

Клиенты, которые ставят в приоритет защиту капитала, получают перечень инструментов, предполагающий прибыль вне зависимости от ситуации на рынке. Речь идет о корпоративных облигациях и облигациях федерального займа. Эффективность этих инструментов всего на несколько процентных пунктов превышает ставки банковских депозитов.

Разумеется, есть и у QBF и продукты, дающие значительно более высокий результат, отмечает «Коммерсант».

Речь, к примеру, о стратегии «Золотое сечение», основанной на работе с голубыми фишками корпоративного сектора. Тут доход предполагается в рамках 15-20% годовых. Управленческая же доходность в 2019 году составила 32,75%.

Стратегия «Движение вверх», основывающаяся на торговле бумагами с высокой дивидендной доходностью и дополнительным потенциалом роста, при целевой доходности в 20–25% годовых продемонстрировала управленческую доходнось на уровне 37,53%.

В итоге же после более чем 10 лет работы авторитет QBF подтверждается высокими позициями в рейтингах ПАО «Московская Биржа».

QBF заняла 13-е место в перечне ведущих операторов по числу активных клиентов (декабрь 2019 года), а по состоянию на 1 января 2020 года, в QBF зарегистрировано 1953 индивидуальных инвестиционных счета (ИИС), что позволило компании оказаться на 21-м место в топе «Московской биржи». По объему операций на ИИС в декабре 2019 года QBF занимала 14-е место.