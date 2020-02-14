Без еды и секса: как выживает Венесуэла

Венесуэльцы настолько бедны, что не могут позволить себе заниматься сексом, пишет британская газета Daily Mail. Издание имеет в виду, что для жителей страны покупать контрацептивы слишком дорого. Не по карману им снимать отдельное жилье или комнату в отеле.

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Так, пачка презервативов, состоящая из трех штук, по данным издания, в стране стоит $2, а упаковка противозачаточных таблеток — $8. Стоимость номера в гостинице достигла $10 за шесть часов.

А средняя зарплата венесуэльца составляет всего $6 в месяц. То есть целой зарплаты не хватит на шесть часов уединения.

В результате венесуэльские пары сегодня вынуждены заниматься незащищенным сексом в публичных местах и в домах своих родителей или не заниматься им вообще.

Контрацептивы не первый товар, которого из-за кризиса лишились жители Боливарианской республики. Например, ранее стало известно о дефиците туалетной бумаги в стране. Из-за этого

в 2018 году, когда гиперинфляция достигла 10600%, местным стало выгоднее использовать денежные купюры в туалете.

Ранее сообщалось, что бумага закончилась для печати билетов. Правительство не стало закупать ее из-за границы, и метрополитену Каракаса пришлось предоставлять пассажирам услуги бесплатно.

В Венесуэле давно уже дефицит лекарства и еды. Из-за недостатка продуктов крупная сеть быстрого питания «Макдональдс» была вынуждена приостановить продажу гамбургеров «Бигмак». Их было не из чего готовить.

В таких условиях население начало голодать и терять вес.

«Проблемы в Венесуэле возникли в 2013 году, когда сильно упали цены на нефть. ВВП страны зависит в первую очередь от экспорта черного золота, доходы от которого составляли 95% бюджета. Поэтому снижение цен на нефть сильно ударило по экономике страны», — поясняет заместитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Каракасу пришлось продавать сырье ниже его себестоимости. По словам эксперта, оборудование, которым располагала страна, постепенно устарело, квалификация управленческих кадров снижалась, денег на оплату услуг иностранных сервисных компаний не хватало — поэтому добыча нефти также упала.

Потом в отношении страны ввели санкции США. Совершать экспортно-ориентированные операции стало сложнее.

«Снижение валютных поступлений привело к нехватке средств на товары первой необходимости, в том числе продукты питания и лекарства. Центральный банк Венесуэлы был вынужден увеличивать денежную массу, не обеспеченную золотовалютными резервами, что привело к гиперинфляции», — указывает эксперт.

Даже официальные данные по росту цен потрясают. Так, инфляция составила 9 585,5% только за 2019 год. В предыдущем году, как сообщал ЦБ Венесуэлы, этот показатель был 130 060%.

Оценки независимых экспертов более радикальные. Например, по мнению Международного валютного фонда, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил 1 370 000%, безработица превысила 34%, а ВВП страны упал на 18%.

«Сейчас в стране в качестве оплаты повсеместно принимаются доллары, стали привычными очереди за водой и хлебом, и иногда в борьбе за еду жителям приходится браться за оружие. Регулярно происходят блэкауты, то есть массовые отключения электричества на больших территориях»,

— говорит Артем Деев.

По его словам, правоохранительные органы не справляются с массовыми беспорядками, бандитизмом и мародерством, а из-за антисанитарии распространяется малярия.

«Ситуация с экономикой у Венесуэлы сложная: там слишком много идеологических, далеких от рынка и естественной мотивации методов вмешательства государства в бизнес и во все сферы жизни, атавизмов прошлого», — утверждает шеф-аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

К тому же за влияние между собой борются военизированные формирования. Пока население голодает, они делят активы. А государство еще и обложило владельцев бизнеса непосильной данью «в интересах общества», «то и дело меняя правила игры».

Доверие к банкам падает, «люди ходят на рынки в прямом смысле с мешками наличных денег», а в городах возникают собственные валюты «для полунатуральных расчетов между местными жителями».

Россия давно уже пытается помочь Боливарианской республике.

В 2017 году информационное агентство Reuters посчитало, что на тот момент Москва выдала Каракасу ряд кредитов на сумму минимум $17 млрд.

Еще больше вложила в страну КНР, отмечает Пушкарев. Агентство Bloomberg отмечало, что Китай с 2008 года предоставил Каракасу в общей сложности $70 млрд.

Как возвращать инвестиции, непонятно.

«Россия не имеет никакой собственности в Венесуэле, так как все отношения ограничивались финансовыми вливаниями, такими как, например, предоплата за сырье или авансовые поставки отечественного оружия», — говорил ранее «Газете.Ru» Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. Риск для России потерять свои деньги велик при любом развитии событий, считает он.