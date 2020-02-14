В неоплатном долгу: Сторчак уходит из Минфина

Замминистра финансов России Сергей Сторчак покидает Минфин, сообщают российские СМИ в пятницу, 14 февраля. Предполагается, что его должность займет заместитель главы Минэкономразвития Тимур Максимов.

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Сторчак был недоступен для комментариев. Источники «Газеты.Ru», знакомые с ситуацией, не подтверждают и не опровергают эту новость.

Главная составляющая функционала Сторчака в Минфине — кредитная политика России на международной арене.

Российские займы, долговые обязательства и проблемы, связанные с их обслуживанием, — это то, чем Сторчак занимается более 10 лет. А также взаимодействием России с международными финансовыми институтами, форумами (G7, G20), финансовой стороной интеграции в формате СНГ, ЕС и ЕАЭС.

Кабинет — СИЗО — кабинет

Его обязанности не менялись с момента назначения — даже после того, как он был арестован в ноябре 2007 года, был под следствием и пробыл в СИЗО 11 месяцев. Сторчака подозревали в попытке хищения государственных средств. Но полностью оправдали, и он вернулся на работу в Минфин в апреле 2011 года. Официальных разъяснений по поводу этой загадочной истории так и не последовало.

Его начальник, тогдашний министр финансов Алексей Кудрин всегда утверждал, что считает Сторчака невиновным.

В Минфине Сторчак работал с Дмитрием Панкиным, бывшим замминистра финансов и главой Федеральной службы по финансовым рынкам. Сейчас Панкин возглавляет Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР). Не исключено, что Сторчака также возьмут туда на работу. ЧБТР учрежден 11-ю государствами и является международным институтом развития по типу Европейского банка реконструкции и развития.

Опыт Сторчака может быть востребован именно в такой структуре, где требуются усилия в урегулировании задолженностей. И кредитовании совместных проектов на обширной территории, занятой бывшими советскими республиками.

Суммы задолженностей перед Россией до сих пор исчисляются миллиардами.

По итогам прошлого года иностранные правительства впервые за долгое время вернули России больше кредитов, чем получили. Так, в 2019 году Москва получила обратно 250 млрд рублей, а предоставила 215 млрд.

Разница, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.

В последний раз такая благоприятная ситуация сложилась в 2010 году. Тогда России вернули 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд.

Рекордным с точки зрения возврата долгов, образовавшихся со времен СССР, был 2018 год, когда российская казна пополнилась 133 млрд рублей.

В Минфине тогда объясняли это достижение ужесточением политики по отношению к недобросовестным странам-заемщикам. Это был прямой намек, в частности, на Пакистан.

Сумма задолженности Пакистана по итогам прошлого года составила $93 млн. Сумма хотя и небольшая, но история с ее возвратом длилась очень долго. После распада Советского Союза в 1991 году некоторые экспортные операции были сорваны, хотя и были оплачены. Но и пакистанские компании предъявляли претензии, касающиеся оплаты поставок, а также аренды морских судов, перевозивших грузы: ткани, товары легкой промышленности.

Суда были зафрахтованы, то есть оплачены вперед, но сделки не состоялись. Пакистанским компаниям в итоге пришлось платить неустойки владельцам кораблей.

Судебные разбирательства растянулись на многие годы, а средства на счетах экспортеров все это время находились под арестом. Конфликт в итоге был решен на межгосударственном уровне не без деятельного участия Сторчака.

Долги тяжкие, непубличные

Большая часть долгов, которые выдает Россия, — это кредиты, самые разные. От оборонных и атомных до инвестиционных и суверенных. Как правило, сроки погашения задолженности наступают через 5 или 10 лет, поясняет управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Причем большинство кредитов получили относительно платежеспособные страны, которые заботятся о своей кредитной истории и стараются расплачиваться по долгам.

«Но не всегда в полном объеме. В вопросе внешне-экономической политики стоило бы руководствоваться в первую очередь экономической, а не политической составляющей», — добавляет Нарек Авакян, начальник отдела инвестиций «БКС Брокер».

Как ранее комментировал «Газете.Ru» сам Сторчак, России должны сейчас порядка 10 стран.

Кроме Пакистана, — это, например, Венесуэла, Индия, Вьетнам, Куба. Сумма задолженности является непубличной, уточнял чиновник, но известно, что большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций.

В частности, России должны Венгрия и Бангладеш (за строительство АЭС на их территории), КНР и Марокко (суммы не раскрываются), Индия признает долг в размере $1,1 млрд.

Минфин РФ редко раскрывает данные по долгам других стран. В пятницу министерство не ответило на запрос «Газеты.Ru» о размере задолженности перед Россией.