За рубеж не едем: россияне испугались эпидемии

Россияне стали массово менять планы на отдых из-за новостей о коронавирусе. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»). Исследование проводилось в феврале среди 2,8 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны.

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Согласно результатам опроса, в ближайшие несколько месяцев собираются в отпуск 20% россиян. Из них 12% решили изменить свои планы в связи с распространением коронавируса.

О том, что именно опасения заразиться стали причиной отмены или переноса поездки, заявил практически каждый восьмой из планировавших отдохнуть в ближайшее время,

отмечают в «Работе.ру». 6% респондентов решили совсем не отдыхать, а другие 6% изменили свой маршрут.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», подтверждают, что россияне сейчас действительно отказываются от отдыха и меняют направления поездок. По словам Сергея Ромашкина, генерального директор туроператора «Дельфин», в целом снизился спрос россиян на отдых в Таиланде, Вьетнаме и Японии.

Много шума, в частности, наделала история с круизным лайнером в Японии (судно с 3,7 тыс. пассажиров, которое поместили на карантин – «Газета.Ru»), напоминает эксперт.

Как отмечает Дмитрий Горин из Ассоциации Туроператоров России (АТОР), Юго-Восточная Азия лишилась китайских туристов. Раньше в регион шел огромный поток из Поднебесной по 10-12 млн человек в год. Теперь страны пытаются его заместить, привлекая туристов из других государств заманчивыми предложениями.

Многие в целом решили пока что воздержаться от поездок за рубеж, поскольку люди любят путешествовать в спокойной атмосфере, а не когда повсюду паника из-за коронавируса, объясняет Ромашкин.

Согласно результатам исследования «Туту.ру», посещать Таиланд и другие соседние с Китаем государства передумали 8%.

Россияне сейчас активно сдают авиабилеты в КНР и почти перестали покупать новые билеты в страну.

«Если обратиться к данным по продажам билетов через «Туту.ру», то доля проданных авиабилетов в Китай в январе упала на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019. Возвраты авиабилетов в эту страну выросли примерно в два с половиной раза (с 9% до 32%), в то время как в среднем по зарубежным направлениям доля возвратов уменьшилась на 30% (с 6% до 4%)», — говорится в сообщении компании.

Отдых в Китае и близлежащих странах, как правило, меняют на путешествия в Южную Америку, Карибский бассейн и западную часть Азии, рассказывают эксперты.

«[Россияне] переориентируются на Ближний Восток, ОАЭ, Кубу, Доминикану, Мексику, несмотря на то, что туда дольше лететь и туры дороже. Некоторые туристы заняли выжидательную позицию в отношении Египта и надеются отправиться туда в скором времени, чтобы сэкономить»,

— отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин».

Однако в целом эксперты считают, что потери туристических агентств «некритичны» в связи с распространением коронавируса.

«Сложно назвать его серьезным ударом по рынку. Азия важна зимой, но в объемах всего года это направление не играет большой роли», — уверяет Сергей Ромашкин.

По словам Юрия Барзыкина, вице-президента Российского союза туриндустрии, в связи с массовыми аннулированием поездок некоторые туристические компании обращаются в Ростуризм, чтобы им через субсидии компенсировали возвраты.

При этом больше всего потерь приходится на въездной туризм. В феврале, согласно распоряжению российского правительства, въезд граждан Китая в Россию временно приостановили. В первую очередь удар придется на туроператоров, гостиницы, рестораны, музеи, сообщали в АТОР. Пострадают также гиды и прочие занятые в этой сфере.

Как ранее отмечал Дмитрий Горин из АТОР, ежегодно в Россию приезжают от 1,5 до 2 млн путешественников из КНР. На долю туристов из Поднебесной приходится около 18% турпотока в РФ.