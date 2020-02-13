Новый закон: кто попадет под «гаражную амнистию»

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой «гаражной амнистии». Документ разрабатывался два года.

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Проект содержит поправки в действующее законодательство «в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены». Вступить в силу нововведения могут уже в 2021 году.

По плану «гаражная амнистия» продлится до 2025 года, пояснили в Росреестре. Документ предусматривает особый механизм оформления прав на земельные участки, где построены частные гаражи, а также на машино-места, расположенные в коллективных гаражах.

Как отмечают в Росреестре, грядущая амнистия облегчит жизнь 4,5 млн автовладельцев.

Россияне годами не могли оформить в собственность машино-места по целому ряду причин. В частности, из-за отсутствия правоустанавливающих документов. Также мешало то, что в законодательстве нет отдельного документа, регламентирующего деятельность гаражно-строительных кооперативов, и определения понятий «гараж» и «гаражно-строительный кооператив».

Но новый порядок оформления прав на машино-места будет распространяться не на все строения. Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс.

В законопроекте определен перечень необходимых документов. Чтобы получить права на земельный участок, на котором расположен гараж, нужны данные о погашении пая (части стоимости объекта) в гаражном кооперативе. Кроме того, требуются ранее полученное решение о распределении гаража, чеки о внесенных платежах за эксплуатацию, документы технической инвентаризации.

При этом список дополнительных документов, необходимых для приобретения земли под гаражом, будут устанавливать региональные власти.

Экс-глава Росреестра, на данный момент заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко сравнивала предлагаемые меры с «дачной амнистией». В рамках нее был упрощен порядок оформления собственности на садовых участках.

«Этот законопроект позволит тем, кто добросовестно в свое время заплатил за пай в гаражном кооперативе или получил решение о распределении гаража на муниципальной собственности в свою пользу, а также своевременно вносил плату по счетам за эксплуатацию объекта, узаконить свой гараж и не опасаться, что он будет снесен по решению властей», — говорит «Газете.Ru» директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Однако одновременно этот законопроект также позволит снести объекты или изъять их у тех, кто не сможет документарно доказать, что платежи за эксплуатацию или паи на приобретение своевременно оплачивались.

Амнистия будет интересна владельцам строений, которые приобрели их до 2004 года, подчеркивает Жарский.

«То есть это участники гаражно-строительных кооперативов или же владельцы, которые получили машино-места в советский или постсоветский период»,

— поясняет он.

Как отмечает Павел Герасимов, генеральный директор юридического бюро «Падва и Эпштейн», проблема с легализацией строений уже давно назрела. С ней необходимо наконец разобраться.

«Многие вопросы по строительству гаражей и оформления в собственность земельных участков под ними не урегулированы. Упрощение процедуры регистрации позитивно скажется на легализации строений законными владельцами. При этом нормы, прописанные в законе, одновременно не дадут простор для злоупотреблений со стороны гаражных владельцев. Так что самовольные и стихийные постройки не будут легализованы. В каждом конкретном случае в целом необходимо разбираться в условиях возникновения и основаниях строительства гаражных кооперативов», — резюмирует Павел Герасимов.