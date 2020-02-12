Энергетика на грани: новые тарифы угрожают экономике

Снижение через повышение

В сентябре 2019 года Министерство энергетики внесло в правительство проект закона о дифференциации тарифов Федеральной сетевой компании. Ведомство предлагает повысить тариф для потребителей, подключенных к магистральным сетям ФСК, таким образом рассчитывая перераспределить часть перекрестного субсидирования (то есть компенсации низкого тарифа для населения) между всеми группами потребителей. Фактически, тариф будет еще больше увеличен для энергоемких компаний, в себестоимости продукции которых этот фактор уже сегодня достигает от 5% до 40%. В Минэнерго, между тем, указывают, что тариф ФСК в настоящее время ниже, и по этой причине все потребители, включая небольших, идут к ФСК.

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Перекрестное субсидирование, с которым до сих пор пытаются бороться власти страны разных уровней, появилось в России в 1990-х годах – эта мера была введена как временная в условиях перехода к рыночной экономике.

Переход давно завершился, а проблема осталась, и ее, безусловно, необходимо решать – по словам президента «Опоры России» Александра Калинина, объем перекрестного субсидирования, которое ложится на «плечи» промышленников, составляет около 320 млрд рублей в год.

Польза во вред

Однако эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», а также компетентные ведомства, отнюдь не уверены в эффективности предлагаемых Минэнерго мер – как для сокращения объемов перекрестного субсидирования, так и в целях снижения платы за передачу энергии.

«Минэнерго признает, что дифференциация тарифов ФСК не решает проблему перекрестного субсидирования, поскольку объем «перекрестки» в результате не уменьшится. Ведомство просто предлагает перераспределить часть объемов «перекрестки» на подключения к магистральным электросетям, тем самым снизив нагрузку на тарифы розничных, распределительных электросетей. Но создание такого механизма не только не решает проблему перекрестного субсидирования, но и создает риск дальнейшего наращивания его объемов, поскольку никаких ограничений для надбавки к тарифу магистральных сетей не предусматривается», — отметил заместитель директора «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

По его словам, экономика энергоемких предприятий крайне чувствительна к цене электроэнергии, которая может составлять от 5 до 40% себестоимости продукции. В свою очередь, доля энергозатрат в себестоимости товаров и услуг средних и малых предприятий редко превышает 1%, чувствительность экономики этих предприятий и организаций к изменению цены электроэнергии близка к нулю.

«Большинство энергоемких предприятий, потребителей магистральных сетей, также подключены к розничным, распределительным электросетям и уже несут на своих плечах львиную долю «перекрестки», около 2/3 общего объема. В результате нагрузка по «перекрестке», которая будет возложена на промышленность через магистральный тариф, окажется еще более объемной и несправедливой», — уверен эксперт.

При этом, как отмечает Дзюбенко, в ряде регионов для потребителей распределительных сетей, подключенных на низких уровнях напряжения, установлены отрицательные ставки перекрестного субсидирования. Это означает, что тарифы для них также, как и для населения, субсидируются за счет других потребителей. «Таким образом, в случае реализации этой инициативы Минэнерго, существующая сейчас несправедливость в отношении промышленности станет еще более вопиющей», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Председатель комитета по энергетике, член координационного совета «Деловой России» Дмитрий Липявко также сомневается в эффективности решения, предлагаемого Минэнерго.

«Дифференциация тарифов не направлена на решение проблемы перекрестного субсидирования. Само предлагаемое решение фактически перераспределяет часть нагрузки перекрестного субсидирования с малого и среднего бизнеса на крупный бизнес. Это попытка перераспределить потоки, а не решить проблемы», — считает эксперт.

По его словам, кажется, что дифференциация тарифов снизит нагрузку на средний и малый бизнес, который подключен по МРСК, но по факту этого не произойдет, потому что тот эффект, который получат сети от переноса части перекрестного субсидирования на часть суммы сети ФСК - напрямую не придет в тарифы по транспортировке в сетях МРСК.

«Связано это с тем, что сети имеют свыше 200 млрд накопленных обязательств, и нет никаких гарантий, что это будет реализовано (что тариф в сетях 110 КВ и ниже будет уменьшен). К тому же, сам механизм предусматривает, что потенциально эффект будет достигнут через два года, в то время как платить необходимо уже сейчас. То есть это - отложенный механизм без подтверждения его эффективности. По мнению рынка, скорее всего он не будет реализован, а тарифы в это время будут расти с максимальной планкой инфляции. Поэтому с одной стороны- средний и малый бизнес должны быть «за», но с другой - реальных последствий ожидать сложно», — констатирует Дмитрий Липявко.

Позицию Минэнерго критикует и управляющий партнер «Агентства энергетического анализа» Алексей Преснов. По его словам, Минэнерго пытается решить существующие проблемы через дифференциацию тарифа ФСК, при которой он будет разным не только для прямых потребителей (повышен плавно в 3 раза) и распредсетей (понижен на несколько процентов), но и для потребителей ФСК в разных регионах, в зависимости от объема перекрестного субсидирования в том или ином субъекте.

«И это категорически неправильно, поскольку нарушает функциональную суть тарифа ФСК – обеспечение недискриминационного доступа всех субъектов к инфраструктуре оптового рынка. Это тариф магистральных сетей, и он всегда един в данной зоне рынка. Это аксиома теории рынков в электроэнергетике. Принцип некоего снижения тарифа распредсетей за счет повышения тарифа ФСК тоже неверен. Действовать нужно по-другому. Нужно «вынести» перекрестку из рынка и тарифов. Если и финансировать ее внутри отрасли, нужно делать это через спецдоплаты сверху тарифов, а не внутри», — уверен эксперт.

Алексей Преснов полагает, что малый и средний бизнес, интересами которых отчасти объясняет свои действия Минэнерго, не почувствует изменений: во-первых, «Россети» хотят вначале закрыть все свои выпадающие доходы от прежнего регулирования (а таковых по их подсчетам немало), а лишь затем говорить о каком-то снижении тарифов РСК (в этом, собственно, и есть их интерес). А во-вторых, продолжает эксперт, объемы прямого потребления на сетях ФСК несопоставимы с объемами РСК, поэтому экономия за счет повышения тарифов в сетях ФСК будет почти незаметна для потребителей РСК, даже если все эти деньги уйдут только на эти цели. Не более 1,5-2% в конечной цене для МСП, которые тут же съест инфляция, уверен Преснов.

Ведомства против

Многие ведомства также отрицательно отреагировали на предложение Минэнерго по дифференциации тарифов. Минэкономики отказалось дать комментарий на этот счет, однако в августе 2019 года ведомство подготовило для тогдашнего вице-премьера Антона Силуанова анализ социально-экономических последствий предполагаемых мер в области энергетики (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

Согласно этому документу, совокупная нагрузка на бизнес в результате поэтапного внедрения предложений Минэнерго за период 2020-2024 годов составит 45 млрд рублей. Снижение объемов промышленного производства на 0,157-0,166% может привести к замедлению темпов роста ВВП до 0,095% к 2024 году относительно текущих прогнозов, а сокращение инвестиций в основной капитал в 2024 году может составить 0,18%. В ведомстве подсчитали, что совокупные потери экономики страны за 2020-2024 год в итоге могут достичь 686 млрд рублей.

В документе содержатся и позиции других ведомств – например, ФАС и Минпромторга, хотя оперативный комментарий у них получить не удалось. В Минпромторге, в частности, подсчитали, что в случае принятия предложений Минэнерго прирост платежей потребителей составит, по меньшей мере, 138 млрд. рублей, что приведет к снижению физического объема промышленного производства на 0,5 п.п. Рост стоимости промышленной продукции при этом оценивается в 5-9%.

Антимонопольная служба в течение длительного времени высказывала беспокойство предполагаемой дифференциацией тарифов (в распоряжении редакции есть документы, которые регулятор направлял в Минэнерго и бывшему вице-премьеру Дмитрию Козаку). В частности, ведомство опасается, что необоснованное завышение тарифов магистральных сетей приведет к уходу потребителей на собственную генерацию, а это ускорит снижение отпуска из централизованной энергосистемы и усугубит проблему перекрестного субсидирования для оставшихся потребителей.

Большие риски в целом для экономики в предложениях Минэнерго видит и замглавы «Сообщества потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

«Современная структура нашей экономики такова, что энергоемкие предприятия составляют ее основу, формируют экспорт, являются поставщиками материалов и сырья для среднего и малого бизнеса на внутреннем рынке. Учитывая высокую энергоемкость промышленных предприятий, даже небольшое увеличение цены электроэнергии для них может привести к драматическим последствиям как для них самих, так по цепочке и для экономики в целом, — подчеркнул эксперт.

Помимо промышленных предприятий к магистральным сетям подключены также энергоемкие объекты инфраструктуры, например, железнодорожный и трубопроводный транспорт, а также водоканалы. По мнению Дзюбенко, увеличение их расходов на электроэнергию дополнительно усилит негативный эффект для экономики страны от данной инициативы Минэнерго.

Опасения различных ведомств и промышленности не оставил без внимания вице-премьер Юрий Борисов, который теперь курирует электроэнергетику в правительстве вместо Дмитрия Козака. Как рассказал «Газете.Ru» президент «Опоры России» Александр Калинин, на совещании 10 февраля зампред правительства поручил создать рабочую группу под руководством Минэкономики и ФАС и до конца февраля оценить влияние дифференциации тарифов на экономику России – в частности, потому что расчеты Минэнерго не совпадали с расчетами ФАС.

«Вице-премьер поручил показать, у кого и на сколько уменьшится плата за электроэнергию, если будет принято решение о дифференциации тарифов. Поэтому он попросил сделать такие расчеты и вернуться к этой теме 1 марта. Но все говорят о том, что без решения вопроса перекрестного субсидирования населения ситуация не изменится. Еще 7 или 6 лет назад объем «перекрестки» составлял 150 млрд рублей, сегодня это уже 320 млрд рублей, и ситуация будет только усугубляться – энергопотребление у населения растет, люди покупают больше техники, а потребление промышленности падает», — отметил Калинин.