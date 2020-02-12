Не подешевеют: почему турецкие томаты не спасут Россию

Производители томатов Турции пожаловались на проблемы с доставкой овощей в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Союза экспортеров Восточного Черноморья Ахмет Хамди Гюрдоган.

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«Мы готовы поставлять нашу продукцию в Россию вместо китайской, от которой она в настоящее время отказалась из-за коронавируса. Однако, к огромному сожалению, наша историческая дружба с Россией из-за событий в Сирии и особенно в Идлибе, испытывает большое давление, отношения портятся. Сейчас мы не можем отправить томаты в Россию — говорят, что закончилась квота», — рассказал Гюрдоган.

В настоящее время «потолок» по импорту томатов из Турции установлен в 150 тыс. тонн в год.

«Вот уже 10 дней ждем – никакого ответа от России нет, и поставленный туда товар возвращается обратно», — добавил Гюрдоган.

Однако представитель экспортеров никаких цифр не представил. Также не сообщается о том, на какой объем поставок турецкие экспортеры попросили расширить квоту.

Пару недель назад Минсельхоз выступил за увеличение квоты на импорт томатов из Анкары на 50 тыс. тонн. Соответствующее предложение появилось 31 января 2020 года на портале правовой информации. Согласно опубликованной информации, публичное обсуждение должно было завершиться 6 февраля.

В Минсельхозе на запрос «Газеты.Ru» отметили, что приказ с изменением квоты для помидоров, импортируемых из Турции, в настоящий момент подписан и готовится к направлению на регистрацию в Минюст.

«Увеличение квоты на 50 тысяч тонн до 200 тысяч тонн не окажет существенного влияния на внутренний рынок из-за незначительной доли этого объема в масштабах рынка», — заявили в ведомстве.

За десять месяцев 2019 года Анкара направила в Россию 66,8 тыс. тонн. Экспорт турецких томатов в Россию увеличивается с 2017 года, после снятия Россией продовольственного эмбарго. По итогам 2019 года в денежном выражении поставки составили $86 млн.

Cмогут ли турки вытеснить китайские помидоры

Напрямую коронавирус повлиял на ситуацию на цены на овощном рынке Дальнего Востока.

В этом месяце в регион временно прекратились поставки томатов из Китая из-за распространения вируса. Несколько дней грузовики простояли на границе. Из-за дефицита овощей цены выросли почти в два раза, сообщали региональные СМИ.

Позже власти указали, что проезд фур на территорию Россию с китайской продукцией возобновился. Однако к настоящему моменту в Китае пересмотрели требования карантинной службы.

С 11 февраля поставки овощей и фруктов из Китая на территорию Приморского края вновь остановились. А цены в итоге взлетели на 30%, сообщает PrimaMedia.

Из-за прекращения поставок из Китая торговые сети в регионе переориентировались на овощи из Ирана, Израиля, Турции, Казахстана и Узбекистана.

Заменить китайские помидоры турецкими представляется сложным,

— пояснил «Газете.Ru» гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Даже если дальневосточные дистрибьюторы из-за паузы с поставками из Китая начнут закупать томаты из Турции, снизить цены это не поможет. Все дело в логистике. Поставлять помидоры на Дальний Восток нет смысла.

При увеличении квоты турецкие томаты в основном осядут в европейской части страны, говорит Плугов.

«Китай поставляет помидоры в основном на Дальний Восток. Если искать поставщиков — то логичнее ближе к региону, а не начинать ввозить на Дальний Восток из Европы», — говорит он.

Даже если турецкие компании не будут спекулировать, то поставки по «адекватным ценам» наладить будет сложно, указывает собеседник издания.

Всего же, по данным ИКАР, Китай третий по величине поставщик томатов в Россию. Лидером является Азербайджан, откуда с января по октябрь 2019 года завезли почти 134 тыс. тонн. На Баку приходится 31% рынка. На Китай — 13%, Марокко — 8%.

Большая часть томатов на рынке отечественного производства. По подсчетам экспертов ИКАР, российские теплицы захватили свыше 50% (или 530 тыс. тонн) рынка. Всего ежегодно наша страна потребляет около 1 млн тонн томатов.

Что происходит с ценами на томаты?

Как поясняют эксперты, на данный момент помидоры в России дорожают. И расти цены на томаты будут вплоть до конца месяца.

В целом сезонное подорожание в стране может составить 20%, однако уже к концу февраля — началу марта цены упадут,

указывает заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов. К этому времени начнет поступать урожай из пленочных отечественных теплиц, отмечает эксперт.

До марта в основном томаты российского производства поступают из стеклянных теплиц, которые занимают наименьшую часть рынка.

Оптовая цена на отечественные томаты к началу марта может снизиться и составить 45 руб. за кг, прогнозирует Магомедов.

«Начиная с весны стартует сезон сбора тепличных овощей. Как всегда, в июне-июле цены упадут», — подтверждает Плугов.

Официальные данные по средним ценам в России доступны только за январь этого года: в среднем килограмм свежих томатов стоил 144,84 рублей.

В январе 2019-го помидоры стоили 152,32 руб за кг. В прошлом году цены на них сильно колебались, свидетельствуют данные Росстата. Средний ценник то опускался ниже 70 руб. за кг (как это было в сентябре), то поднимался до 191 руб. за кг в апреле. Однако ничего экстраординарного в течение года не происходило, такие скачки традиционно носят сезонный характер, пояснил Плугов.

У крупных федеральных торговых сетей проблем из-за коронавируса нет, заверил «Газету.Ru» директор по внешним связям АКОРТ Илья Власенко. Доля китайских поставок небольшая, а на Дальнем Востоке крупный ритейл в принципе не представлен.

Торговая сеть «Магнит», которая ранее отказалась от китайских овощей, пока сдерживает свое обещание и не поднимала цены на продукцию, добавил он.