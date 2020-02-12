Компромат на «Газпром»: Польша хочет засудить «Севпоток-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKIK, ранее оштрафовавший французскую Engie Energy в рамках расследования в отношении «Северного потока — 2» за отказ от сотрудничества на десятки миллионов евро, обратился за информацией к «Газпрому».

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«15 января 2020 года «Газпром» получил уведомление от Польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», — сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций газового монополиста.

Напомним, антимонопольный орган Польши (UOKiK) в 2018 году инициировал расследование относительно предполагаемой концентрации ПАО «Газпром» и европейских партнеров-кредиторов в ходе реализации проекта «Северный поток — 2».

В строительстве трубопровода участвуют, кроме Engie, еще четырех европейские компании. Это OMV, Uniper, Royal Dutch Shell и Wintershall.

UOKiK заявляла, что соглашение о партнерстве с европейскими компаниями было заключено с целью обойти нормы антимонопольного законодательства и ранее вынесенный запрет на создание совместного предприятия.

По нормам права ЕС, штраф за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 10% от годового оборота компании. В 2018 году выручка Engie составила €60,6 млрд, Uniper – $78,1 млрд, OMV – €1,9 млрд, Wintershall – €1,7 млрд, Shell – $388 млрд.

На Engie было наложено взыскание из-за отказа сотрудничать в расследовании обстоятельств заключения соглашения о финансировании строительства нового экспортного трубопровода «Газпрома».

«Компания настойчиво и необоснованно отказывалась предоставить нам запрошенные документы и материалы. Это вызвало значительную задержку в проведении нашего расследования, связанного с финансированием строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорил вице-президент UOKiK Михала Холекса.

При этом планировалось ли налагать штраф на другие компании, кроме Engie, UOKiK не сообщала. Однако немецкая компания Wintershall Dea комментировала, что находится в диалоге с польским регулятором.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что помешать строительству проекта «Северный поток — 2» Польша не сможет.

Как считает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», потенциально может случиться что угодно. «Однако, учитывая позицию ключевых стран Европы, вероятность того, что Польша действительно сможет помешать строительству газопровода, кажется весьма низкой», — считает он.

Варшава своими действиями сейчас ищет дополнительные зацепки для того, чтобы продолжить расследование, инициированное еще в 2018 году, говорит директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

«Ранее UOKiK высказывала недовольство относительно того, как в итоге была решена судьба компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG. Изначально планировалось, что в проекте «Газпрома» европейские компании получат по 10%, а за «Газпромом» останется только 50%. Но польский регулятор счел, что при таком раскладе у «Газпрома» образуется доминирующее положение, так как там присутствует крупный бизнес газовой компании, и поэтому такое разделение было не одобрено», — говорит Жарский.

Чтобы оказать еще больше влияния на проект, Польша начала расследование. Однако возможности Варшавы ограниченны. Она может в целом пугать только штрафами, поскольку все же в большей степени правовая судьба «Северного потока — 2» в руках Германии, которая может потребовать и добиваться для «Газпрома» исключения из Третьего энергопакета ЕС, отмечает Жарский.

В целом, если «Газпром» сочтет нужным не предоставлять запрашиваемые документы, польскому ведомству останется не так много вариантов — например, попробовать наложить штраф на Nord Stream 2 AG или партнеров. Однако размер этих штрафов и правомерность их взыскания можно будет оспорить в европейских судах, резюмирует он.