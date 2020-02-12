Масштабная контрабанда: белорусы дали россиянам прикурить

Белоруссия продолжает заваливать Россию нелегальной продукцией собственного производства. Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на IT-компанию «Эвотор», которая проанализировала данные 600 тысяч онлайн-касс.

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В исследовании учитывались бренды, которые не поставляются в Россию легально. Это NZ, Minsk, FEST, Credo.

Каждая пятая пачка сигарет (22%) в Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице была нелегально завезена из Белоруссии. В республике Дагестан — каждая десятая пачка.

Существенная доля нелегальных белорусских сигарет также была выявлена в Вологодской области (8%), Ивановской области (7%), Санкт-Петербурге (6%), Волгоградской области (5%).

«Всего в январе этого года контрабандные сигареты продавались в 70 российских регионах», — отметили в «Эвотор». Нелегальные сигареты сегодня продают 3% магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом, говорится в исследовании.

«Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», — сообщил представитель «Эвотора» Вячеслав Предыбайло.

Белорусская продукция популярна у курильщиков. И это легко объяснимо, учитывая разницу в ценах. Средняя цена контрабандных сигарет почти в два раза ниже легальных: 55 рублей против 93 рублей. Сигареты и папиросы будут расти в цене и дальше.

Акцизы на сигареты и папиросы вырастут в 2020 году примерно на 4%. Если сейчас акциз на сигареты составляет не менее 2 560 рублей за 1000 сигарет, то уже с начала года повысится до 2670 рублей.

Напомним, с 1 июля этого года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар по электронным накладным.

Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«Снижение доли нелегального товара сделает конкуренцию в этом бизнесе более честной, так как нарушители не смогут демпинговать», — пояснят в «Эвотор».

Ранее, 4 февраля, на одном из городских рынков Петербурга инспекторы Северо-Западного таможенного управления нашли крупную партию нелегальных сигарет.

У одного из продавцов было обнаружено более 15,7 тысячи пачек, произведенных в Белоруссии. Сигареты не имели маркировку акцизными знаками РФ.

«Такой товар запрещен к ввозу и обороту на внутреннем рынке РФ в соответствии с постановлениями правительства № 76 «Об акцизных марках», — отметили таможенники. Весь запрещенный товар был изъят.

Белорусские киви и хамон

Контрабанда стала значительной частью экономики соседней республики. Причем белорусский бизнес поставляет в Россию нелегальную продукцию как собственного производства, так и европейскую, попавшую под санкции России, но переделанную под белорусскую.

Минск, как известно, не признает российское эмбарго на продукты питания из той же Европы.

Более того, белорусские контролирующие органы смотрят сквозь пальцы на реэкспорт европейских товаров в Россию. В итоге поставки «белорусских киви», «белорусской семги» и «белорусского хамона» в нашу страну резко выросли.

После развала СССР, как только Белоруссия получила независимость, из Польши и Прибалтики через ее территорию на российский рынок пошли спирт, сигареты и продукты питания.

Но неконтролируемым этот процесс был недолго. Уже в 1995 году контрабанду в стране взяли под государственный контроль, отмечал ранее в интервью «Ленте.Ru» замдекана факультета мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.

Россия и Белоруссия должны были создать единую систему обеспечения таможенного контроля на границе с европейскими странами. Однако Минск саботировал эту работу.

В результате уже 23 года Россия фактически и юридически никак не контролирует тысячу километров границы на западе. Эту функцию осуществляют пограничные и таможенные ведомства страны, которые напрямую подчиняются Александру Лукашенко.

Белорусское направление выгодно для контрабандистов. От приграничного Бреста до Смоленска чуть больше 600 километров. Фура преодолевает это расстояние за 7-8 часов. Расстояние от литовско-белорусской границы, то есть, от территории Европейского союза до России, еще меньше.