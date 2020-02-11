«Россия сможет совершить гигантский рывок»

По словам Сечина, ресурсная база месторождений, входящих в «Восток Ойл», на данном этапе составляет порядка 5 млрд тонн нефти, а каждый вложенный в проект рубль приведет к увеличению спроса на товары и услуги, производимые в стране, на 9 рублей.

«Мы работаем сейчас с индийскими компаниями, они проявляют интерес к проекту. Есть ряд других западных инвесторов. Предполагаем, что это может быть большой, крупный международный проект», - подчеркнул глава «Роснефти».

По его словам, общий объём инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей.

Реклама

Рост ВВП и укрепление России в Арктике

«Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы - примерно 800 километров, внутрипромысловые - порядка 7 тыс. километров, электросетевое хозяйство - 3,5 тыс. километров, 2 тыс. мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест - порядка 100 тыс.», — рассказал Сечин.

Реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно, пояснил Сечин.

В свою очередь, Путин отметил, что «Восток Ойл» - очень большой и перспективный проект.

«Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом», — отметил глава государства.

Проект «Роснефти» по созданию суперкластера на Таймыре – это возможность вновь совершить прорыв, реализовать новый глобальный проект, сопоставимый по масштабу с освоением Западной Сибири, убежден старший аналитик WMT Consulting Валерий Андрианов.

Потребность в госстимулировании

«Уже сейчас в рекордные сроки на Дальнем Востоке создана судоверфь, позволяющая строить гигантские танкеры и ледоколы нового типа, которые обеспечат транспортировку углеводородов из новой нефтяной провинции. А освоение этой провинции может стать самым важным и амбициозным проектом для мировой нефтегазовой отрасли», — полагает он.

Вместе с тем, чтобы у российской нефтяной отрасли были преимущества в конкурентной борьбе на мировых рынках, ей необходимо обеспечить государственное стимулирование, настаивает директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Без стимулов не будет инвестиций, а наиболее перспективные проекты требуют огромных капиталовложений», — уверен эксперт, который также подчеркнул, что без привлекательного и предсказуемого налогового режима инвесторов российским нефтяникам не найти.

Реальных конкурентов не просматривается

«Добыча в этом регионе – это не только буровые установки и промысловые объекты, это - морские терминалы, резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса – сложная и очень дорогая инфраструктура и техника. К тому же, нельзя забывать, что добиться здесь приемлемого уровня доходности на вложенный капитал можно лишь в рамках интегрированных проектов с длинным жизненным циклом», — пояснил Мухин.

Реализация проекта «Восток Ойл» будет иметь значительный мультипликативный эффект для национальной экономики, речь идет о 30 трлн рублей до 2038 года, соглашается старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Директор ИнфоТЭК Терминал Рустам Танкаев полагает, что Россия таким образом сможет сейчас совершить гигантский рывок, рывок, который выведет нашу страну на позиции мировой нефтегазовой сверхдержавы.

«Причем, мы будем укреплять свои позиции с каждым годом, потому что из игры постепенно одно за другим будут выходить ближневосточные государства. Запасы сланцевой нефти и сланцевого газа США, по данным американских геологов, будут исчерпаны в период от пяти до десяти лет. Никаких новых мощных лидеров на горизонте не просматривается», — констатировал он.