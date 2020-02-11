Не хватает на газ из США: София требует скидку у «Газпрома»

Болгария попросила о «значительном снижении» цен на газ из России

В Болгарии добиваются от России «значительного снижения» стоимости газа. София уже давно собирается заменить часть российского топлива более дорогим американским или катарским СПГ, а также газом из Азербайджана. Болгария не самый значимый клиент для «Газпрома», однако потерять ее российский монополист вряд ли захочет, констатируют опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Так что скидку на газ София скорее всего получит, предполагают они.

«Булгаргаз» ведет переговоры с российской компанией «Газпром-экспорт» о «значительном снижении» цены на газ, сообщается на ее сайте. София хочет сбить стоимость на второй квартал 2020 года на 2,52%.

Болгария рассчитывает, что скидка на один мегаватт составит 1,11 левов (39,33 руб.).

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром-экспортом» о снижении цены поставок газа. Ожидается, что к концу февраля 2020 года стороны придут к согласию и цена на природный газ для Болгарии будет значительно снижена», — указывала болгарская компания.

Решение по скидке в Софии ожидают получить к концу месяца. Как обещают в компании, после положительного вердикта цены для конечных потребителей будут пересмотрены в сторону понижения.

Первый газ по «Турецкому потоку» Болгария начала получать в начале 2020 года. 1 января был открыт новый газопровод мощностью 31,5 млрд куб. м. Всего проложено две нитки. Первая — для поставок российского газа Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Российская сторона ранее обвиняла Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода. При этом София уже заявляла о желании заменить часть российского газа другими поставками. В частности, более дорогим азербайджанским топливом. Также Болгария хотела бы закупать американский СПГ.

Согласно заявлению Минэнерго страны в конце января, замене подлежит половина объема российского газа — 50%. И сделать это в Софии хотят уже к концу текущего года. Это часть политики Болгарии по выходу из газовой орбиты России.

«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ)», — указывали в болгарском ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

В настоящее же время практически весь закупаемый Софией газ поступает из Москвы. И чтобы снизить энергетическую зависимость, Болгария хочет переориентироваться. Топливо из Азербайджана будет поставляться по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Он пролегает через Турцию и соединяет Азербайджан с Европой. Строительство газопровода части Южного коридора было завершено в 2019 году.

Ежегодно Болгария импортирует около 3 мрлд кубометров газа из России. При сценарии 50-процентного замещения поставки из России уменьшатся примерно на 1,5 млрд кубометров. Из Азербайджана Болгария должна будет закупать около 1 млрд, поскольку ранее при строительстве TANAP государства договорились именно о таком объеме, поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Остается около 500 млн на СПГ.

Диверсификацию Болгария начала еще в прошлом году. Тогда впервые был закуплен газ у США (140 млн кубометров СПГ от Kolmar NL), топливо было получено в греческом терминале Revithoussa. Такие небольшие объемы СПГ можно транспортировать автотранспортом. По словам властей, Болгария приобрела топливо по «конкурентным ценам», сэкономив 15 млн левов (около €7,7 млн).

«Это еще один шаг к либерализации газового рынка»,

— комментировала покупку американского топлива министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

В самой Болгарии нет ни одного СПГ-терминала. Однако агентство Reuters в январе 2020 года сообщало, что болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» купит 20% акций греческого СПГ-терминала в Александруполисе. Помимо США, в качестве потенциального источника для покупки СПГ рассматривается и Катар.

Просьба о скидке на российское топливо может означать, что болгарская компания пытается надавить и добиться более конкурентных цен от газового монополиста в лице «Газпрома», говорит Юшков.

Ожидается, что газ из Азербайджана будет очень дорогим, он будет идти по TANAP, где высокие транспортные тарифы, а также через строящийся газопровод Греции и Болгарии, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Основание для просьбы о скидке на российский газ в особенности при старте закупок топлива у конкурентов по более высоким ценам не очевидно, считает эксперт. «Это не совсем рыночный подход», — говорит Гривач.

Скидка от «Газпрома» — это попытка снизить издержки, которые София будет нести по другим контрактам. Если в Болгарии готовы закупать более дорогой газ у других, то на каком основании Болгария просит скидку — непонятно, заключает он.

Возможно в Софии таким образом демонстрируют готовность проявлять более жесткую позиции в отношении Москвы в преддверии приближающихся выборов в стране.

И, скорее всего, скидку на газ болгары получат. Несколько миллиардов кубометров газа в год по меркам «Газпрома» не такой уж большой объем, но потерять покупателя было бы неприятно, рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.