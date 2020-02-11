Не хватает на газ из США: София требует скидку у «Газпрома»

«Булгаргаз» ведет переговоры с российской компанией «Газпром-экспорт» о «значительном снижении» цены на газ, сообщается на ее сайте. София хочет сбить стоимость на второй квартал 2020 года на 2,52%.

Болгария рассчитывает, что скидка на один мегаватт составит 1,11 левов (39,33 руб.).

«Булгаргаз» ведет переговоры с «Газпром-экспортом» о снижении цены поставок газа. Ожидается, что к концу февраля 2020 года стороны придут к согласию и цена на природный газ для Болгарии будет значительно снижена», — указывала болгарская компания.

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Решение по скидке в Софии ожидают получить к концу месяца. Как обещают в компании, после положительного вердикта цены для конечных потребителей будут пересмотрены в сторону понижения.

Первый газ по «Турецкому потоку» Болгария начала получать в начале 2020 года. 1 января был открыт новый газопровод мощностью 31,5 млрд куб. м. Всего проложено две нитки. Первая — для поставок российского газа Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Российская сторона ранее обвиняла Болгарию в сознательном затягивании реализации газопровода. При этом София уже заявляла о желании заменить часть российского газа другими поставками. В частности, более дорогим азербайджанским топливом. Также Болгария хотела бы закупать американский СПГ.

Согласно заявлению Минэнерго страны в конце января, замене подлежит половина объема российского газа — 50%. И сделать это в Софии хотят уже к концу текущего года. Это часть политики Болгарии по выходу из газовой орбиты России.

«Что касается природного газа, наша страна будет продолжать работу по диверсификации своих источников и маршрутов для страны. Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа (СПГ)», — указывали в болгарском ведомстве (цитата по «Интерфакс»).

В настоящее же время практически весь закупаемый Софией газ поступает из Москвы. И чтобы снизить энергетическую зависимость, Болгария хочет переориентироваться. Топливо из Азербайджана будет поставляться по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Он пролегает через Турцию и соединяет Азербайджан с Европой. Строительство газопровода части Южного коридора было завершено в 2019 году.

Ежегодно Болгария импортирует около 3 мрлд кубометров газа из России. При сценарии 50-процентного замещения поставки из России уменьшатся примерно на 1,5 млрд кубометров. Из Азербайджана Болгария должна будет закупать около 1 млрд, поскольку ранее при строительстве TANAP государства договорились именно о таком объеме, поясняет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Остается около 500 млн на СПГ.

Диверсификацию Болгария начала еще в прошлом году. Тогда впервые был закуплен газ у США (140 млн кубометров СПГ от Kolmar NL), топливо было получено в греческом терминале Revithoussa. Такие небольшие объемы СПГ можно транспортировать автотранспортом. По словам властей, Болгария приобрела топливо по «конкурентным ценам», сэкономив 15 млн левов (около €7,7 млн).

«Это еще один шаг к либерализации газового рынка»,

— комментировала покупку американского топлива министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова.

В самой Болгарии нет ни одного СПГ-терминала. Однако агентство Reuters в январе 2020 года сообщало, что болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» купит 20% акций греческого СПГ-терминала в Александруполисе. Помимо США, в качестве потенциального источника для покупки СПГ рассматривается и Катар.

Просьба о скидке на российское топливо может означать, что болгарская компания пытается надавить и добиться более конкурентных цен от газового монополиста в лице «Газпрома», говорит Юшков.

Ожидается, что газ из Азербайджана будет очень дорогим, он будет идти по TANAP, где высокие транспортные тарифы, а также через строящийся газопровод Греции и Болгарии, поясняет в беседе с «Газетой.Ru» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Основание для просьбы о скидке на российский газ в особенности при старте закупок топлива у конкурентов по более высоким ценам не очевидно, считает эксперт. «Это не совсем рыночный подход», — говорит Гривач.

Скидка от «Газпрома» — это попытка снизить издержки, которые София будет нести по другим контрактам. Если в Болгарии готовы закупать более дорогой газ у других, то на каком основании Болгария просит скидку — непонятно, заключает он.

Возможно в Софии таким образом демонстрируют готовность проявлять более жесткую позиции в отношении Москвы в преддверии приближающихся выборов в стране.

И, скорее всего, скидку на газ болгары получат. Несколько миллиардов кубометров газа в год по меркам «Газпрома» не такой уж большой объем, но потерять покупателя было бы неприятно, рассуждает в беседе с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.