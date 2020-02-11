«Никакой партизанщины»: какую нефть забирает Минск

Минск начал забирать технологическую нефть из веток крупнейшей в мире системы магистральных нефтепроводов «Дружба». Сырье из участков, не задействованных в транспортировке энергоресурсов в Западную Европу, направляется на белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом представители госконцерна «Белнефтехим», сообщили РИА «Новости».

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«В условиях отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ, необходимости оптимизации возможностей и ресурсов поставок мы используем технологическую нефть. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — цитирует представителей концерна РИА «Новости».

В разговоре с белорусским информационным агентством «БелТА» сотрудники «Белнефтехима» также отметили, что

одной из причин действий Минска стало стремление «сохранить работоспособность» местных предприятий.

Они подчеркнули, что уведомили об этом шаге партнеров из РФ: «то есть никакой партизанщины с нашей стороны».

Кроме того, отмечает агентство ТАСС со ссылкой на представителей фирмы, «действия производятся так, чтобы не повлиять на объемы прокачки транзита и не снизить давление».

Российская госкомпания «Транснефть», владеющая местным отрезком нефтепровода, подтвердила, что на транзите сырья забор ресурсов белорусской стороной не отразились.

«Это потеря пропускной способности на сами белорусские НПЗ», — прокомментировали решение Минска представители фирмы агентству «Интерфакс».

Как отмечает принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК, «потеря пропускной способности означает, что падает мощность внутренних трубопроводов, которые обеспечивают прокачку».

По словам представителей белорусского концерна, в настоящий момент для консервации отрезков «Дружбы» используются технологии с возможностью оперативного восстановления прокачки, так как меры по забору сырья на НПЗ является временной.

Вопрос о снабжении местных НПЗ энергоресурсами остро встал в Белоруссии с конца 2019 года.

31 декабря истек срок действия российско-белорусского контракта о поставках нефти по льготным ценам. Новые договоренности не были достигнуты, так как, по мнению Минска, Москва хотела продавать сырье по цене выше мировой. В свете отсутствия контракта Россия 3 января 2020 года прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ, однако возобновила их уже на следующий день.

Тем не менее сложившаяся ситуация вызвала беспокойство в Минске. В конце января 2020 года глава государства Александр Лукашенко на совещании по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт в январе заявил, что готов закупать «азербайджанскую, саудовскую, норвежскую, американскую, — не важно, какую нефть, — по мировым ценам».

В числе возможных поставщиков он перечислил Казахстан, Украину и страны Прибалтики. Немногим ранее стало известно о закупке «Белнефтехимом» сырья у Норвегии.

Кроме того, готовность на 100% обеспечить Белоруссию ресурсами «по конкурентным ценам» выразил госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Минск 1 февраля 2020 года. Тем самым, по выражению Лукашенко, он «озаботил» Москву.

Несколькими днями позже белорусский президент раскритиковал позицию РФ, заявив: «Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам».

На встрече с главой РФ Владимиром Путиным, прошедшей в Сочи 7 февраля 2020 года, лидеры государств договорились о том, что поставки нефти Минску продолжатся на условиях прошлого года.

«Мы не сможем предоставить скидки», — прокомментировал договоренности замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, иначе в России пришлось бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка.