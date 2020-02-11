Обеление рынка: как могут снизить страховые взносы

В правительстве Михаила Мишустина рассматривается несколько вариантов снижения страховых взносов — с 30% до 23-25%. Одновременно может быть отменена пониженная ставка для высоких зарплат. Об этом во вторник, 11 февраля, сообщают «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников.

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Но как власти смогут компенсировать потери внебюджетных фондов, пока неизвестно, насчет этой проблемы ведутся дискуссии, уточняют источники.

Власти уже обсуждали такой налоговый маневр в 2017–2018 годах. Тогда предлагалось снижение страховых взносов до 22% взамен на повышение НДС с 18 до 22%. Но в итоге остановились только на повышении НДС до 20%. Для того, чтобы оплатить национальные проекты.

Но снижения нагрузки на фонд оплаты труда бизнес так и не дождался.

Сейчас работодатель обязан платить за работника страховые взносы по ставке 30% от размера заработной платы. Из них 22% — это пенсионные взносы, 5,1% — обязательное медицинское страхование, 2,9% — социальное страхование.

Если зарплата выше 1,29 млн руб. в год (107 тыс. руб. в месяц), то ставка пенсионных взносов снижается до 10%. Взносы на социальное страхование обнуляются при зарплате свыше 990 тыс. руб. в год (75 тыс. руб. в месяц).

Мишустин за вывод из тени

Обсуждаемая сейчас реформа может привести к обелению рынка труда, росту доходов населения и экономики, повышению ее конкурентоспособности, перечисляет один из собеседников издания.

Возможность выплачивать за каждого работника меньше взносов сделает для работодателя более приемлемым легальное оформление сотрудника.

Кроме того, из-за ужесточения сбора налогов растет нагрузка на бизнес, что также подталкивает к снижению взносов.

По оценкам экспертов, потери бюджета из-за теневого рынка труда составляют 3% ВВП.

Минус такого маневра — потери внебюджетных фондов. По оценкам Экономической экспертной группы, снижение страховых взносов обойдется бюджету в 1,2-1,75 трлн руб. в зависимости от новой ставки.

Сейчас на страховые взносы приходится 6-7% доходов бюджета. Один из собеседников «Ведомостей» сообщил, что не исключен вариант сокращения налоговых льгот для нефтяников: в прошлом году бюджет из-за льгот нефтедобывающим компаниям недополучил 1,6 трлн руб.

Если обеления рынка в результате снижения страховых взносов не произойдет и бюджет недополучит доходы, это может поставить под удар индексацию пенсий.

По закону ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам растут каждый год. Так, в 2019-м их повысили на 7%. В среднем прибавка составила 1000 рублей в месяц.

С 1 января 2020 года страховая часть пенсии неработающих пенсионеров увеличилась еще на 6,6%, уточнили ранее в Пенсионном фонде.

Хватит ли денег на эксперименты

Но выплаты пенсионерам, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают трудиться, не индексируются. Они получают ежегодно прибавку с 1 августа (поскольку продолжаются отчисления в Пенсионный фонд).

Для государства важно, застрахован ли пенсионер в системе обязательного пенсионного страхования, то есть платят ли за него обязательные страховые взносы. Если взносы поступают, то он теряет право на ежегодную прибавку.

Кроме того, правительство решило, что самозанятые пенсионеры тоже получат в этом году прибавку. Пожилые россияне, которые вошли в число самозанятых, считаются неработающими, а значит, их пенсия индексируется. Такое разъяснение дали в Федеральной налоговой службе (ФНС). Оно размещено на сайте фискальной организации.

Со статусом индивидуального предпринимателя (ИП) пенсионер считается работающим. При этом ИП должны платить ежегодно страховые взносы. Оно составляют почти 30 тысяч рублей.

То есть гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, не имеет право на индексацию пенсии. Но с прошлого года в России появился другой налоговый режим — самозанятые. Он позволяет платить налоги в размере 4-6%.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. Попасть в новую налоговую группу могут далеко не все предприниматели. Так, самозанятыми могут стать те, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей.

Кроме того, кандидат не должен привлекать к своей деятельности наемных работников.

В эксперименте приняли участие четыре региона — Москва, Московская и Калужская области, а также республика Татарстан. В результате из тени вышли около 300 тыс. работников, которые присоединились к новой системе.

Власти признали эксперимент успешным. С 1 января 2020 года пополнить ряды самозанятых смогут также жители регионов-доноров и/или субъектов РФ, где есть города-миллионники.

Сейчас налоговый режим для самозанятых не предполагает уплату обязательных взносов самозанятыми. Но они могут делать это самостоятельно, то есть в добровольном порядке. То есть, если самозанятые граждане будут выплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование, то эти периоды будут засчитываться им в трудовой стаж и учитываться при назначении пенсий.