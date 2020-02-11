Поставки нефти: как России помогли санкции США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой и заняла второе место по продаже нефти США, обогнав Мексику и приблизившись к Канаде. Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

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Страны конкурируют не только на геополитическом, но и на экономическом уровне, подчеркивает издание. В частности, США пытаются ограничить долю России в торговле оружием и помешать строительству газопровода «Северный поток — 2».

Отношения между странами также осложняют ситуация на Украине и конфликт в Сирии. Однако на фоне этого противостояния заметны иные, менее очевидные тенденции: за прошедшие два года, «в первую очередь за 2019 год», ощутимо выросли поставки нефти и нефтепродуктов в США из РФ. В своих выводах издание ссылается на данные Управления энергетической информации (EIA) американского министерства энергетики за последние 11 месяцев.

По поставкам США нефтепродуктов Россия и раньше занимала второе место, однако в ноябре 2019 года страна установила исторический рекорд: объем поставок увеличился в 2,5 раза и составил таким образом 19,2 млн баррелей.

Подобные тенденции Die Welt объясняет изменениями международных товаропотоков, вызванными санкциями — в частности, мерами, принятыми США против Каракаса и Тегерана.

«В предыдущие годы США ежемесячно импортировали от 15 до 20 млн баррелей нефти и 2 млн баррелей нефтепродуктов из Венесуэлы — прежде всего тяжелое моторное топливо. Летом 2019 года этот импорт был полностью прекращен из-за санкций, введенных американским президентом Дональдом Трампом. И нуждающиеся в сырье нефтеперерабатывающие заводы США обратились к России», — пишет газета.

В отечественном тяжелом топливе, наряду с США, нуждается Турция, ранее специализировавшаяся на обработке тяжелой иранской нефти, отмечает издание. После введения санкций против Тегерана азербайджанские предприятия, не сумевшие полностью обеспечить Анкару, были вынуждены обратиться за помощью к Москве. В итоге за первые 11 месяцев 2019 года ввоз российской нефти в Турцию вырос на 450% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

По данным РИА «Новости», Венесуэла и Иран в свою очередь заметно пострадали от американских санкций: суточная добыча нефти Каракасом упала в 3,3 раза, достигнув 0,75 млн баррелей. Тегеран был затронут меньше: на данный момент добыча составляет 2,1 млн баррелей.

Информационное агентство сообщает также, что

этой осенью сами США «впервые за 70 лет стали нетто-экспортером черного золота».

В частности, в сентябре 2019 года вывоз нефти и нефтепродуктов из США превышал ввоз на 89 тыс баррелей ежедневно.

«Нефтяная промышленность способна преподносить сюрпризы — в данном случае речь о сланцевой революции, которая перевернула с ног на голову цены на нефть, производство и торговые потоки», — цитирует издание комментарий Bloomberg бывшего советника по энергетике экс-президента США Джорджа Буша — младшего Боба Макнелли, сегодня руководящего Rapidan Energy.

В конце января 2020 года принадлежащее бизнесмену Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на Минэкономразвития сообщило о росте физического экспорта российской нефти в 2019 году. Так, вывоз сырой нефти увеличился на 3,8% в натуральном выражении.

Помимо продаж в США и Турцию, составивших около 5% общего российского экспорта нефти, увеличились поставки в Китай в натуральном выражении. В ценовом выражении, однако, поставки в КНР снизились из-за падения цены на российскую нефть. В случае с США и Турцию тенденции остаются положительными: в денежном эквиваленте выручка за экспорт в Вашингтон выросла с 0,74 млрд долларов до 1,95 млрд, в Анкару — с 0,84 млрд до 3,41 млрд.

При этом, отмечало издание, общий топливно-энергетический экспорт с учетом газа и сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 9,2% и составил до $237,8 млрд.