«Нужно вводить быстрее»: поправки о маткапитале дошли до Думы

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму предложение о поправках к законопроектам о материнском капитале. Об этом объединение сообщило на своем официальном сайте.

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Согласно предлагаемым изменениям, действие программы маткапитала должно быть продлено до 31 декабря 2026 года.

Ожидается индексация выплат: семьи, в которых первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года, должны получить суммы в размере 466 617 рублей, а при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих сумма выплат составит 616 617 рублей.

Срок выдачи сертификата на маткапитал в случае принятия поправок будет уменьшен вдвое: вместо месяца решение будет приниматься за 15 дней.

До начала 2020 года выплаты полагались только семьям с двумя и более детьми, а их размер не менялся с 2015 года после приостановки действия пункта об индексации маткапитала в Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», из-за сложной экономической ситуации в стране.

Предлагаемые изменения соответствуют инициативам, выдвинутым главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет. После принятия закона «Единая Россия» будет помогать с его применением людям на местах, чтобы новые положения работали без бюрократии и проволочек. Задействуем для этого сеть наших отделений по всей стране», — цитирует сайт партии секретаря ее Генсовета Андрея Турчака.

С просьбой о содействии в принятии поправок по использованию маткапитала к партии 10 февраля 2020 года обратился премьер-министр Михаил Мишустин.

«Наше взаимодействие особенно важно сейчас, когда мы формируем контур реализации послания президента, и чтобы быстрее решать задачи, нам необходимо сосредоточиться на подготовке поправок ко второму чтению. Речь идет о блоке законопроектов, которые касаются мактапитала, – они позволят оформлять маткапитал быстрее. Новый порядок нужно вводить быстрее», — подчеркнул Мишустин.

При этом Турчак отметил, что проект уже обсудили с вице-премьером Татьяной Голиковой и он готов к внесению в Госдуму. Политик выразил надежду, что предлагаемые изменения получат поддержку не только членов фракции единороссов, но и других депутатов. Он пообещал сделать все возможное, чтобы способствовать быстрому принятию изменений, а также «чтобы выплаты производились своевременно, чтобы была исключена бюрократия».

Ранее, 5 февраля 2020 года, Голикова сообщила, что кабинет министров собирается ускорить принятие поправок, призванных облегчить оформление материнского капитала.

По словам политика, представители правительства допускают, что изменения будут приняты даже раньше 15 апреля.

Поправки, как отмечала Голикова на встрече президента с министрами, предполагают корректировку перечня документов, необходимых для получения маткапитала, с помощью межведомственного электронного взаимодействия, а также сокращение сроков выдачи сертификатов и проверки документов. Ожидается также, что семьи с детьми смогут использовать полученные деньги для погашения ипотеки «уже с первого года».

«Мы сейчас учитываем необходимость организации электронных сервисом взаимодействия с кредитными организациями, чтобы также без участия гражданина можно было как можно комфортнее это погашение сделать», — заявила Голикова.