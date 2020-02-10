«Злоупотребление»: «Нафтогаз» подаст новые иски к «Газпрому»

«Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых судебных исков против «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко в Facebook.

«Можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», – заявил он.

По словам Витренко, российский монополист злоупотребляет положением по новому транзитному контракту и контракту о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго».

Реклама

Эта компания ранее была посредником в деле поставок газа на Украину из России — по словам Витренко, из-за ее долгов «Нафтогаз» несет убытки.

«Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко назвал ряд проблем, которые есть в отношениях между Россией и Украиной на «газовой» арене. В список попали невозможность экспорта газа из России «независимыми от «Газпрома» компаниями» и невозможность перенести точки приобретения европейскими газовиками российского «голубого топлива» на границу между РФ и Украиной.

Украинская сторона сможет получить «миллиардные доходы от транзита», если эти проблемы будут решены, добавил Витренко.

Кроме того, он сообщил о готовящемся в «Нафтогазе» пакете документов для Европейского арбитражного суда по процессу против России за крымские активы, утраченные Киевом после вхождения Крыма в состав РФ.

«В арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не «Газпром», — отметил Витренко.

Это важно, потому что, по его словам, «крымский» иск не исчерпывается заключенным ранее контрактом.

10 января Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Киеву $82 млн в связи с исками, которые ранее подали 12 украинских компаний. Они хотели компенсаций за потери своих активов в Крыму.

До этого Женевский арбитраж принял решение аналогичное решение. Данная сумма — это плата за потерю имущества после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

В тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — сказал он в интервью Liga.net.

4 февраля стало также известно, что министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.

«Подадим, а потом сообщим [о предмете исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — заявил глава ведомства Дмитрий Малюська.

Между тем Киев сам уклоняется от выплаты долга России.

В 2016 году Минфин РФ обратился в Высокий суд Лондона с иском к Украине — Киев был обвинен в невыплате кредита, взятого еще до госпереворота 2014 года. Он составил $3 млрд.

Судебная тяжба продолжается до сих пор.

Отметим, что российская сторона отвергает все судебные притязания Украины. Чиновники и парламентарии в РФ неоднократно заявляли в ответ на нападки украинских коллег, что в Крыму нет нарушений прав человека и национальных меньшинств, а также подчеркивали абсурдный характер обвинений России в «агрессии» на юго-востоке Украины.