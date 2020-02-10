«Злоупотребление»: «Нафтогаз» подаст новые иски к «Газпрому»

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

«Нафтогаз» может подать новые иски против «Газпрома». По словам исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко, Киев намерен выдвинуть претензии по поводу «злоупотребления» российской компанией своим «доминирующим положением», а также в связи с потерей своих активов в Крыму.

«Нафтогаз Украины» изучает возможность подачи новых судебных исков против «Газпрома». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пост исполнительного директора украинской компании Юрия Витренко в Facebook.

«Можно выделить следующее: жалоба в европейский антимонопольный орган (с перспективой судебного процесса в суде Европейского Союза) относительно злоупотребления «Газпромом» своим доминирующим положением», – заявил он.

По словам Витренко, российский монополист злоупотребляет положением по новому транзитному контракту и контракту о переуступке долговых обязательств «РосУкрЭнерго».

Эта компания ранее была посредником в деле поставок газа на Украину из России — по словам Витренко, из-за ее долгов «Нафтогаз» несет убытки.

«Если мы не найдем общего языка, будем обращаться к политическому руководству государства для достижения договоренностей на межгосударственном уровне», — подчеркнул он.

Кроме того, Витренко назвал ряд проблем, которые есть в отношениях между Россией и Украиной на «газовой» арене. В список попали невозможность экспорта газа из России «независимыми от «Газпрома» компаниями» и невозможность перенести точки приобретения европейскими газовиками российского «голубого топлива» на границу между РФ и Украиной.

Украинская сторона сможет получить «миллиардные доходы от транзита», если эти проблемы будут решены, добавил Витренко.

Кроме того, он сообщил о готовящемся в «Нафтогазе» пакете документов для Европейского арбитражного суда по процессу против России за крымские активы, утраченные Киевом после вхождения Крыма в состав РФ.

«В арбитраже по активам в Крыму нам противостоит государство Российская Федерация, а не «Газпром», — отметил Витренко.

Это важно, потому что, по его словам, «крымский» иск не исчерпывается заключенным ранее контрактом.

10 января Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить Киеву $82 млн в связи с исками, которые ранее подали 12 украинских компаний. Они хотели компенсаций за потери своих активов в Крыму.

До этого Женевский арбитраж принял решение аналогичное решение. Данная сумма — это плата за потерю имущества после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

В тот же день стало известно, что «Нафтогаз Украины» подаст обновленные иски к РФ по крымским активам, а решение по нему ожидает в конце текущего года или в 2021 году.

«Мы подаем сейчас обновленные иски против России [в Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге] за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований — $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд», — сказал он в интервью Liga.net.

4 февраля стало также известно, что министерство юстиции Украины изучает возможность подачи новых исков против России в международные суды.

«Подадим, а потом сообщим [о предмете исков]. Поскольку с той стороны тоже за нами следят. Пока что мы находимся на этапе сбора доказательств, обоснований. Пусть это будет сюрпризом», — заявил глава ведомства Дмитрий Малюська.

Между тем Киев сам уклоняется от выплаты долга России.

В 2016 году Минфин РФ обратился в Высокий суд Лондона с иском к Украине — Киев был обвинен в невыплате кредита, взятого еще до госпереворота 2014 года. Он составил $3 млрд.

Судебная тяжба продолжается до сих пор.

Отметим, что российская сторона отвергает все судебные притязания Украины. Чиновники и парламентарии в РФ неоднократно заявляли в ответ на нападки украинских коллег, что в Крыму нет нарушений прав человека и национальных меньшинств, а также подчеркивали абсурдный характер обвинений России в «агрессии» на юго-востоке Украины.