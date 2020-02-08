800 тысяч в месяц: кому предлагают высокую зарплату

Генеральные директора в Новосибирске, а также главные инженеры нефтеперерабатывающих заводов могут рассчитывать на ежемесячную заработную плату в размере 800 тыс. рублей. Об этом свидетельствует подборка сервиса по поиску работы HeadHunter, которую опубликовала «Российская газета» (РГ).

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HeadHunter — один из самых крупных сайтов по поиску работы и сотрудников в России, на котором размещено 43 млн резюме и более 600 тыс. вакансий.

Самая высокооплачиваемая вакансия у нас в стране, размещенная на сайте рекрутера, — это должность генерального директора/CEO в Новосибирске и инженера нефтеперерабатывающего завода (без указания региона). Таким специалистам предлагают по 800 тыс. руб. в месяц.

Много получать может также советник гендиректора по работе с банками в Москве. Соискателю готовы платить 500 тыс. руб. На должности е-commerce-директора полагается ежемесячный заработок от 400 тыс. до 1 млн руб..

В Екатеринбурге платят от 400 тыс. до 650 тыс. руб. в месяц за работу директора по производству. На Чукотке главному геологу предлагают от 400 тыс. до 450 тыс. руб. (до вычета налогов). Финансовый директор в Москве получит 400 тыс. руб. в месяц на руки. В Санкт-Петербурге ИТ-директор может зарабатывать по 300 тыс. руб. в месяц. Такую же оплату за труд предоставляют директору департамента судебной работы в Москве.

250 тысяч рублей в месяц могут зарабатывать личные ассистенты или репетиторы английского языка для бизнесмена в Ижевске.

Столько же готовы платить в месяц директору в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области.

В целом только 7% вакансий предлагают зарплату от 100 тыс. руб. в месяц, сообщает сервис.

Как правило, это предполагает занятость в сегменте высшего менеджмента.

Однако средняя зарплата в стране в стране совсем другая — по официальной статистике около 48 тысяч рублей в месяц. За чертой бедности в России проживают около 20 млн человек, то есть 13% населения государства, отчитывался ранее Росстат. Бедным считается тот, чей доход ниже величины прожиточного минимума. В целом по России на 1 января 2020 года действует прожиточный минимум, установленный по итогам третьего квартала 2019 года. На душу населения он составляет 11 012 руб.

Для трудоспособных граждан это 11 942 руб., для пенсионеров — 9 090 руб., для детей — 10 838 руб.

Оклады, о которых мечтают россияне, совсем другие.

%Россияне в среднем хотели бы получать каждый месяц по 92 тыс. руб.

Об этом говорится в результатах исследования «Работа.ру», опубликованном в конце января этого года. В опросе участвовали 6,7 тыс. человек. Респондентами стали лица старше 18 лет из каждого российского региона.

Более четверти россиян (26%) мечтают о зарплате от 100 до 200 тыс. руб.

В исследовании также приводятся результаты опроса в зависимости от субъекта России. Например, жители Москвы хотели бы в среднем получать по 104 тыс. руб. каждый месяц. Недалеко ушли и респонденты из Санкт-Петербурга, назвавшие идеальным уровнем зарплаты в 102 тыс. руб. в месяц.

В Новосибирске рассчитывают на 90 тыс. руб., жители Ростова-на-Дону — на 87 тыс., Нижнего Новгорода — на 70 тыс. руб.

Если сравнивать результаты опроса о необходимом для счастья уровне зарплаты по половому признаку, то желания мужчин о своем месячном заработке превышают женские.

Например, мужчины рассказали о том, что хотели бы получать по 103 тыс. руб. в месяц, а представительницы противоположного пола — по 80 тыс. руб.