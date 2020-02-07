Не наш день: сколько россияне потратят на подарки к 14 февраля

Грядущий праздник — 14 февраля — не заставит россиян серьезно раскошелиться. Это следует из опроса «Авито Работа», который есть в распоряжении «Газеты.Ru». В нем приняли участие пять тысяч респондентов из России. Возраст — 18+.

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Не все хотят отмечать День святого Валентина и поздравлять друг друга подарками. По данным опроса, планируют что-либо приобретать к грядущим праздникам (14 февраля, 23 февраля и 8 марта) только 82% опрошенных.

37% намерены потратить на подарок в честь Дня всех влюбленных сумму до тысячи рублей.

Среди женщин таких 42% респондентов, среди мужчин — 32%.

На втором месте по популярности подарки до трех тысяч рублей. 31% респондентов готовы выложить такую сумму, чтобы поздравить вторую половинку. До пяти тысяч рублей оставят в магазинах 15% россиян, до десяти — 5%.

Более десяти тысяч рублей готовы израсходовать только 3%. Среди мужчин таких 4%, а среди женщин — всего 1%. Затруднились с ответом еще 9% респондентов.

Москвичи более щедрые влюбленные, чем в среднем россияне.

27% жителей столицы готовы вложить в подарок сумму до трех тысяч рублей, 24% — до тысячи рублей. Более 10 тысяч рублей потратят 11% москвичей.

То, что россияне не хотят влезать в долги из-за покупки подарков, подтверждают и микрофинансовые организации.

«На протяжении последних пяти лет доля займов на приобретения к 14 февраля снижается. Согласно последнему опросу, брать деньги ко Дню всех влюбленных собираются не более 2%, или порядка 60 тыс. заемщиков. В прошлом году их было 3%, или около 80 тыс., в 2018 году — 5%, в 2017 и 2016-м — 6%,», — рассказали «Газете.Ru» в финансовом маркете Юником24.

По статистике, в 80% случаев заемщиками выступают мужчины, именно они чаще берут деньги на подарки своей второй половине. В основном они покупают ювелирные изделия, шубы и романтические поездки. Средняя сумма займа не превышает 10-11 тыс рублей.

Впрочем, как отметил член совета СРО НАПКА Юрий Морозов, снижение доли займов на подарки свидетельствует о росте финансовой грамотности населения и осознанном подходе к финансовому планированию. Опыт нескольких кризисов научил критично оценивать свои возможности.

Да и сами МФО больше не горят желанием их выдавать такого рода займы.

«Именно по спонтанным займам, к которым относятся так называемые «подарочные» кредиты, просрочка допускается в 2-3 раза чаще, чем по тем обязательствам, которые были взяты на «холодную голову», — добавляет Морозов.

Часть россиян не признают День святого Валентина, поэтому и не дарят подарки, поясняет эксперт.

«14 февраля все же не является нашим традиционным праздником, то есть он популяризирован разве что в возрастной группе от 15 до 35 лет. Таким образом, круг потенциальных заемщиков на День святого Валентина пока еще ограничен, что и обусловлено низким количеством займов на покупку подарков», — говорит он.

Традиционно именно 8 марта ассоциируется у россиян с настоящим праздником, который требует особенного внимания к прекрасному полу, сообщил «Газете.Ru» гендиректор компании «МигКредит» Олег Гришин.

Перед 8 марта клиенты МФО берут займы на сумму более 15 тыс. рублей.

«И это явно деньги не на букет цветов, а на какой-то более значимый подарок. К примеру, один клиент нам сообщил, что берет средства на ремонт в квартире бабушки, чтобы сделать ей подарок к 8 марта», — рассказывает Олег Гришин.

При это, если говорить о ювелирных изделиях, то, по словам экспертов, россияне стараются делать недорогие подарки.

Как отмечает Инна Слесарева, арт-директор международного ювелирного конкурса Russian Diamonds Line, ко Дню святого Валентина и 8 марта многие отечественные производители подстраиваются под запросы потребителей и активно переходят на серебро, предлагая недорогие коллекции-дублеры в диапазоне от 2 до 5 тыс.руб. Они повторяют дизайн коллекций из золота и заменяют бриллианты фианитами.