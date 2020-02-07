«Требуется тусовщик»: как обманывают при поиске работы

В газете одного из областных центров в российской глубинке было размещено рекламное объявление: готовится к открытию по франшизе бар «Руки Вверх». Основателем является солист одноименной группы. Далее говорится, на какой улице находится этот бар, номер дома.

В объявлении указывается, что на работу требуется тусовщик. В его обязанности входит «зажигать в баре на полную катушку, общаться, заводить новые знакомства».

Кроме того, соискатель должен обладать искрометным чувством юмора. «Заработная плата данного сотрудника составит 80 тысяч рублей (на руки), кроме того, среди плюсов работы — бесплатный бар и кухня».

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Объявление об ударной зарплате (более чем приличной для провинциального городка) и веселой работе обеспечили бару аншлаг еще до открытия. На это и был расчет тех, кто разместил это объявление.

Никакой работы они, естественно, не предлагали. А тем доверчивым соискателям, которые пришли в бар наниматься, администрация скажет, что вакансия уже закрыта.

Каждый день сотни тысяч россиян занимаются поисками работы. Около одной четверти объявлений о вакансиях поданы мошенниками, подсчитал портал Juristсonsul.

Договорные матчи и платформа в Норвегии

Кажется, все уже знают не самую добросовестную схему трудоустройства через сетевой маркетинг — купи набор бадов или косметики и иди зарабатывай на продажах. Но в последнее время возникают все новые и новые схемы мошенничества при устройстве на работу. Некоторым из них не откажешь в оригинальности.

В соцсетях описана, например, такая. Вы откликаетесь на вакансию (обычно это менеджер по работе с клиентами), работодатель отправляет вам на электронную почту письмо, в котором рассказывает, что обладает стопроцентной информацией по договорным матчам. Рекламу он не дает, так как в этом нет необходимости, поскольку имеется база клиентов. Вам предлагают неплохую зарплату за простые действия: делать рассылку по клиентам с информацией о том, что есть договорной матч, победитель известен, вы просите сообщить желаемую сумму ставки, далее вносите всю информацию в таблицу и в конце дня отправляете своему «работодателю».

На следующий день вы получаете новое письмо с просьбой обрадовать клиентов, что они действительно выиграли, и еще надо спросить, не хочет ли победитель снова поставить на новый матч. И так каждый день.

В чем подвох? На самом деле, все клиенты в рассылке — липовые, и вам отвечают с этих адресов сами мошенники.

Расчет на то, что вы, видя как другие зарабатывают на ровном месте приличные суммы, рано или поздно тоже захотите поучаствовать и поучаствуете в «договорняке». После того как вы сделаете ставку, можно попрощаться и с деньгами, и с работой.

Недобросовестные хантеры любят поиграть на амбициях. Однажды по электронной почте вы получите предложение о достойной высокооплачиваемой работе. Вам напишет фирма-посредник, которая якобы специализируется на найме закаленных, выносливых морозоустойчивых русских мужчин на нефтяной платформе в Норвегии.

Проживание — в люкс-каютах, четырехразовое питание, интернет, спортзал и зарплата $7000. Знание языков — не обязательно. У вас будет переводчик. Нужно только заполнить анкету, а собрать пакет документов берется сама фирма. Цена вопроса скромная — $10. Вы даже ответ получите после оплаты услуги — список норвежских компаний, в которых о вас никогда не слышали.

Приглашение на Карибы

Нередко мошенники изящно маскируются под работодателей. Когда, например, речь идет о псевдонайме работников не самых банальных квалификаций. Вот пример: «Всем привет! Мы ищем трех начинающих писателей в оплачиваемый 2-х недельный тренинг-тур на Карибы! Нужно отправить свое эссе на одну из выбранных тем».

Если вы откликнулись на вакансию, с вас в дополнение к эссе попросят денег на оформление заявки, потом еще за что-нибудь и еще… Но в итоге окажется, что вакансия уже закрыта, и вообще — вы не Гоголь и не Чехов.

Обычно преступные схемы реализуют фирмы-однодневки, о которых имеется минимальное количество информации в открытых источниках, поясняет заместитель гендиректора сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.Ру» Александр Ветерков.

Основные способы обмана соискателей — это оплата за трудоустройство или, как вариант, оплата курсов обучения или стажировки с последующим якобы трудоустройством.

Получает все большее распространение схема, когда в одном из пунктов трудового договора может быть прописан перевод пенсионных накоплений сотрудника в малоизвестный фонд на невыгодных, как потом выясняется, условиях.

«Для того чтобы избежать разного рода обмана, рекомендуем соискателям проверять информацию о работодателе заранее: поискать в интернете, поспрашивать на форумах, найти и связаться в социальных сетях с бывшими сотрудниками компаний», — советует Ветерков.

Хлебные места распределяются по блату

Почему россияне охотно ведутся на «разводки» жуликоватых хантеров, объясняет психолог, профессор Института дополнительного профессионального образования департамента труда и социальной защиты населения г. Москвы Андрей Зберовский.

Причин, как минимум, три. Во-первых, рынок труда в России, в отличие, например, от европейского с двухсотлетними традициями, не сформировался, он молодой и дикий. На слуху всего, может быть, пара приличных агентств и полчища мошеннических контор, отмечает Зберовский.

Во-вторых, у российского рынка труда имеется своя специфика. Соискатели работы — легкая добыча для мошенников.

«У нас высокая миграция из бывших советских республик или из нищих российских деревень, где нет никакой работы, в город-миллионник на заработки устремляются толпы тех, кого называют «сами мы не местные». Они снимают вскладчину квартиру на последние деньги с бабушкиной пенсии и, уже находясь в состоянии стресса, рыщут в поисках работы. Неудивительно, что они клюют на всякие разводки», — говорит эксперт.

И наконец, главная проблема — в менталитете россиян отложилась максима о том, что все хлебные места распределяются по блату, по знакомству, через родственные связи.

«У большинства никаких связей нет, они пробиваются сами, снизу, и поэтому пытаются компенсировать отсутствие связей деньгами или как говорят в народе, натурой и вообще как угодно. Ради хорошего места работы, приличного заработка», — подчеркивает Зберовский.

У многих к тому же нет качественного образования или их оно не соответствует профилю вакансии.

«Если повар или продавец мечтает стать банковским менеджером или госслужащим, он заранее настроен заплатить кому угодно, лишь бы выиграть гонку за работу мечты», — заключает Зберовский.

Один из экспертов предложил для читателей «Газеты.Ru» такой тест. Это объявление о найме на работу. Зарубежный интернет-магазин ищет шопоголика. Вакансия открыта для проверки работы сайта магазина и его партнеров. Что требуется от соискателя вакансии? Ежедневно совершать покупки на сайте, принимать участие в онлайн-опросах, делать обзоры товаров и услуг, писать отзывы на товары.

Какие условия предоставляет работодатель: годовая зарплата — 35 000 фунтов стерлингов, годовой бюджет на покупки — 50 000 фунтов стерлингов. Бонус — все покупки можно оставлять себе.

Если вы намерены откликнуться на эту вакансию, значит, вам прямая дорога к психологу.