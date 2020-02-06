Шахтеры против: почему Польша отказалась от угля из России

Недовольство польских горняков экспортом угля из-за границы вынудило Варшаву отказаться от закупок энергоносителя из России, а также из США, Мозамбика и Колумбии, сообщил министр государственных активов Яцек Сасин.

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Члены профсоюза шахтеров «Август 80» начали свою акцию 31 января, они перекрыли железнодорожную дорогу с требованием прекратить импорт угля из России, повысить зарплаты и отказаться от снижения объема добычи энергоносителя в самой Польше, сообщает РИА «Новости».

На конец нынешнего месяца запланирована массовая уличная акция горняков в Варшаве.

По итогам прошедшего года в Польшу было поставлено порядка 18-19 млн тонн угля, доля России в этом объеме составляла более 70%. Основными компаниями, покупающими российский уголь, являются Węglokoks («Углекокс») и Польская энергетическая группа (PGE).

Варшава в последнее время постоянно говорит о стремлении отказаться от российского газа и даже называет конкретный срок, когда трубопроводное топливо из Москвы не будет больше поставляться в Польшу. Точка отсчета — 2023 год.

Именно к этому сроку заканчивается действующий сейчас договор с «Газпромом», и страна собирается перейти к импорту сжиженного природного газа (СПГ) из США и Катара.

В интервью Financial Times уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский указывал, что приоритет для Варшавы – ее энергетическая безопасность и уменьшение зависимости от российского газа, а не цели Евросоюза по снижению вредных выбросов к 2050 году.

Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский рассказал, что страна уже сделала ряд усилий по отказу от закупок газа из России.

«К счастью, Польша с 2015 года, то есть с момента победы президента Анджея Дуды и партии «Право и справедливость», реализует самый важный геополитический проект за последние 30 лет: получение независимости от российского газа», — приводила слова политика местное издание Telewizja Republika.

Чиновник также указал на то, что в настоящий момент в стране функционирует «Нафтопорт», который позволит бесперебойно импортировать энергоресурсы от альтернативных поставщиков.

«Под иными партнерами мы подразумеваем союз с США. Мы хотим наращивать долговременное сотрудничество в этой сфере с Вашингтоном», — добавил Ковальский.

В прошлом году Варшава подписала долгосрочный контракт на 24 года на поставки сжиженного газа с американской компанией Cheniere. В период до 2022 года Польша будет получать около 0,52 млн тонн сырья в год, а после объемы возрастут до 1,45 млн тонн ежегодно.

Вдобавок еще по 2 млн тонн в год поляки с 2021 года начнут закупать у Venture Global LNG. Всего выходит около 4,7 млрд кубометров газа после процедуры регазификации, что составляет примерно четверть от текущего потребления Польши.

Ежегодно из России в другие страны ЕС через Польшу прокачивается 29 млрд кубометров газа. Однако оплата транзита производится по таким низким тарифам, что доходы страны мизерные, утверждал Петр Наимский.

По его словам, за транзит Польша получает 21 млн злотых в год – это примерно $5,4 млн.

Российский газ поставляется в саму Польшу по долгосрочному контракту, который действует с 1996 года. Согласно этому документу, законтрактованный объем — около 10 млрд кубометров в год. Согласно прописанному в договоре условию «бери или плати», Варшава должна оплачивать как минимум 85% этого объема вне зависимости от того, нужен он ей или нет. Контракт истекает в 2022 году.

«Поэтому только за счет дружбы с американцами Варшава не сможет покрыть все энергетические потребности населения, которые превышают 15 млрд кубометров в год. У страны есть еще контракт с Катаром на поставки сжиженного газа, но стоимость поставок по нему в два раза выше цены российского газа», — отмечал в разговоре с «Газетой.Ru» Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.