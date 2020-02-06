«Дурачков нашли»: чего хочет Лукашенко от Путина

Повестка переговоров двух лидеров известна в самом детальном виде. Благодаря той тактике, которую в последние месяцы использует Лукашенко. Накануне встречи он обычно рассказывает в СМИ подробно о накопившихся у него претензиях к Москве, сопровождая их резкими комментариями и намеками. Так Лукашенко поступил и в этот раз.

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У Минска много претензии к Кремлю, но основных, жизненно важных для белорусской государственности, всего две: цены на нефть, газ и кредитная политика.

Но основной предмет торга — уровень интеграции двух стран. В диапазоне: от присоединения Белоруссии к России до оставить все, как есть и будь что будет. По крайней мере, до президентских выборов в стране, намеченных на эту осень.

«Дурачков нашли»

По поводу поставок нефти из России для переработки белорусскими НПЗ Лукашенко выразился резко.

«Что мы просим сейчас от россиян (они там в позу ставили и нас на колени пытаются поставить): если вы не можете в Евразийском союзе беспошлинно нам поставить нефть (налоговым маневром заменили, дурачков нашли), продайте нам по мировым ценам», — пояснил свою позицию глава государства еще 4 февраля во время посещения одного из местных заводов.

Он заявил, что в России не соглашаются на такие предложения и настаивают на существенной премии для российских поставщиков.

«А как вы Венгрии, Польше, Западу поставляете? Без премии. Разве может так старший брат относиться к самому близкому народу?» — возмущался Лукашенко.

По договору между Белоруссией и Россией, последняя обязывалась поставлять 24 млн тонн нефти, или по 2 млн ежемесячно, но в январе было поставлено только 500 тыс. тонн. Проблема в том, что срок действия его истек в прошлом году. А новый Москва и Минск не могут согласовать уже несколько месяцев.

При этом Лукашенко уже добился того, что с 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» (через территорию Белоруссии) выросли на 6,6%. Минск, кстати, настаивал на том, чтобы еще больше увеличить тариф, чтобы компенсировать потери от «налогового маневра» в России и в качестве компенсаций за поставки грязной нефти. Но остановились на компромиссе.

Похожая история и с поставками газа. «Но если вы пообещали за 5 лет (когда «Белтрансгаз» купили) вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете?», — возмущался Лукашенко.

То есть он был готов допустить российский бизнес к процессу приватизации бюджетообразующих госкомпаний в Белоруссии в обмен на пониженные (как для российского Смоленска) цены на газ. Теперь Лукашенко намекает, что российские партнеры не держат слово.

Впрочем, официальных и юридически обязывающих обещаний вывести цены для Белоруссии на внутрироссийские (смоленские) Москва никогда не давала, уточняет Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер».

Помпео все знает, Помпео поможет

Если все-таки договориться по газу не получится, а Лукашенко этого не исключает, то у него есть план «Б». Это альтернативные поставки. Из Казахстана или даже из США.

На прошлой неделе белорусский глава радушно встречал госсекретаря Майкла Помпео и тот, вроде бы, сказал, что хорошо понимает проблемы взаимоотношений русских и белорусов.

«Он мне сказал: не волнуйся, мы Беларуси поможем. И его заявление, что мы (США) по конкурентной цене нефть поставим», — сказал Лукашенко.

Москва своими призывами к чересчур тесной интеграции, по мнению Минска, подрывает фактическую независимость Белоруссии, отсюда и «демонстративная радушность на недавней встрече с госсекретарем США», уточняет Суверов.

Лукашенко ждут в Сочи, подтвердили ранее 6 февраля в Кремле, добавив, что контакты на рабочем уровне не прекращались все последние дни.

«Россия может пойти на уступки, допустив небольшой дисконт к рыночной цене нефти, чтобы поддержать союзнические отношения и замотивировать лояльность покупателя», — прогнозирует Суверов, добавляя, что скидки могут быть и по цене на газ, но это, конечно, не будет цена как в российском Смоленске.

Нам ли жить в печали?

Если же лидеры не договорятся о приемлемых ценах, то Белоруссии придется закупать энергоресурсы в других странах по мировым ценам и нести дополнительные логистические издержки. Это сократит приток валюты в страну и может спровоцировать ослабление белорусского рубля, отмечают эксперты.

Лукашенко считает, что 7 февраля во взаимоотношениях двух стран может наступить «некий момент истины». Причем сами Лукашенко и Путин были архитекторами этих отношений.

«Нам ли их ломать на исходе нашей политической карьеры. Мы же не вечные. Что мы оставим после себя — вот в чем вопрос», — заключил Лукашенко.

Нынешняя встреча Путина и Лукашенко действительно может стать моментом истины, как это преподносит лидер Белоруссии. Конфликтная ситуация c самым покладистым и идеологически близким соседом слишком затянулась. Теперь Лукашенко вынужден разворачиваться на Европу и на Китай. И это у него неплохо получается, отмечают эксперты.

Понятно, что в Белоруссии прежде всего хотят, что называется, по старой памяти, получить от России экономические преференции. Но в Москве ситуация изменилась.

Все будет зависеть от того, насколько Лукашенко готов руководствоваться целями создания Союзного государства. Именно от этого будет зависеть и цена, и объемы поставляемой нефти на НПЗ, и стоимость российского газа.