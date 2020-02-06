Оставили без нефти: в чем Лукашенко обвиняет Москву

В преддверии встречи президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — Минск начал делать новые провокационные заявления. Россия не выполняет свои обязательства о поставках нефти, в результате чего Белоруссия недосчиталась сырья. Об этом сообщил Александр Лукашенко.

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По его словам, речь идет о четырехкратном невыполнении плана, передает агентства «БелТА». Лукашенко указал, что в январе этого года Москва должна была поставить два миллиона тонн нефти, но Минск по факту получил только 500 тысяч тонн.

«Ни один житель Белоруссии, ни одно предприятие не должны ощутить на себе последствия от всякого рода маневров наших партнеров», — сказал он.

Также во время совещания по обеспечению эффективной работы топливно-энергетического комплекса Лукашенко потребовал доложить ему о том, что сделано, чтобы российская сторона выполняла свои обязательства.

Лукашенко еще раз указал на необходимость поиска альтернативных поставщиков сырья, сотрудничество с которыми должно обеспечить бесперебойную работу белорусских НПЗ.

В конце 2019 года Минск и Москва не смогли договориться о поставках нефти на 2020 год. Из-за отсутствия соглашения в начале января на несколько дней была приостановлена закачка российского сырья на белорусские НПЗ.

В результате 1 февраля тарифы на прокачку российской нефти в Европу по магистральному газопроводу «Дружба» поднялись на 6,6%. Белоруссии хотелось бы гораздо большего увеличения, которое помогло бы компенсировать потери от «налогового маневра» и поставок грязной нефти. Однако прийти к компромиссу не удалось.

В последнее время Минск вплотную занялся поисками альтернативных поставщиков.

Среди стран, которые могли бы завозить нефть в республику, уже назывались, в частности, Украина, Саудовская Аравия, прибалтийские государства, Норвегия.

Белоруссия уже закупила ресурсы из Норвегии. Первая партия (около 3,5 тыс. тонн) поступила утром 26 января в Новополоцк для переработки в ОАО «Нафтан». Транспортировка всей партии в 86 тыс. тонн займет около двух недель.

Соединенные Штаты Америки на днях сообщили о готовности обеспечить Белоруссию энергоресурсами по конкурентным ценам. Об этом в субботу, 1 февраля, заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Как информировал ранее Госдеп, целью нынешнего визита американского политика является поддержка независимости, стабильности и суверенитета Белоруссии. «Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал Майкл Помпео.

Дело в том, что «США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство». «Мы — самый крупный производитель энергоресурсов в мире, и все, что вам нужно, — сказать нам и обратиться к нам», — пообещал Помпео.

Активно пытается Белоруссия форсировать и сотрудничество с Казахстаном. В конце января Александр Лукашенко подписал указ, в котором поручил правительству вести переговоры с властями страны о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь министерство энергетики подтверждало, что ведет переговоры с Белоруссией.

Можно было бы завозить нефтепродукты железнодорожным транспортом и по системе трубопроводов. Например, по нефтепроводам Атырау — Самара, а также российско-белорусскому трубопроводу «Дружба», говорили казахские чиновники.

Однако конкретных договоренностей достичь нелегко. Так, казахстанский вице-премьер энергетики Мурат Журебеков отмечал, что в принципе вопрос поставок должен решаться между Россией и Белоруссией.

Таким образом, Казахстан вежливо дал понять, что не хотел бы вступать в прямой конфликт между двумя странами.