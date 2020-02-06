«Непосильная ноша»: Мишустин отклонил новые штрафы

На заседании российского правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал осторожнее подходить к повышению штрафов. По его словам, например, платить 5 тысяч рублей за превышение скорости будет непосильной ношей для многих людей.

«Мы с вами пока еще не добились такого роста зарплат, чтобы на столько увеличивать штрафы»,

— заявил он.

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По словам премьера, любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, пеней, надо, в первую очередь, рассматривать с учетом платежеспособности населения, «а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования».

«А не идти по самому простому пути, кратно увеличивая их [штрафов] размеры», — добавил он.

«Прошу вас всех максимально серьезно отнестись к этому аспекту. Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле — главный индикатор нашей деятельности», — заявил Мишустин.

30 января на портале правовой информации Минюст опубликовал новую версию КоАП. В соответствии с ней предлагалось повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Изменения внесены в новую версию Кодекса об административных нарушениях (КоАП).

В частности, она предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. вместо 500 руб.

Превышение на 40-60 км/ч будет караться 4 тыс. руб. вместо 1-1,5 тыс. руб. На более чем 60 км/ч — 5 тыс. руб. или лишением прав на срок до шести месяцев.

Текущая версия Кодекса за то же деяние предполагает штраф в размере 2-2,5 тыс. руб. за превышение на 60-80 км/ч или лишение прав, за превышение на более чем 80 км/ч — 5 тыс. руб.

Были предусмотрены и другие санкции. Например, на 10 тыс. руб. предлагалось увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования, то есть до 40 тыс. руб. Или другая санкция — лишение прав на три года (в настоящее время до двух лет).

Штраф за опасное вождение может составить 5 тыс. руб. Также у нарушителей могут конфисковать автомобиль в пользу государства. В новом КоАП могла появиться соответствующая статья.

Однако чересчур жесткая критика законопроекта вызвала масштабную критику в экспертной среде.

После этого стало известно о том, что Минюст расширил перечень нарушений закона, штрафы по которым можно оплатить со скидкой. По действующему законодательству 50-процентный дисконт возможен лишь по 7% деликтов. В новой версии их количество доведут до 60%, пообещали чиновники.

Также премьер-министр на заседании в четверг, 6 февраля, призвал членов правительства оперативно провести анализ готовящихся в кабмине законопроектов и инициатив на предмет соответствия задачам, обозначенные президентом в послании парламенту.

В частности, внимание он обратил на то, чтобы на обсуждение не выносить «сырые» документы.

«На совещании у президента мы подробно обсуждали выполнение его поручений по итогам послания Федеральному собранию, которые касаются, в первую очередь, просто доходов людей. Все решения, которые мы принимаем, каждый проект и инициативу, в том числе и те, которые готовились ранее, мы должны сверять с новыми задачами, обозначенными президентом, — сказал глава правительства. — Нам нужно оперативно провести анализ подобных инициатив, планов и проектов, в том числе нормативных актов».

По мнению Мишустина, это позволит выявить документы, не соответствующие новым задачам и показателям, установленным в нацпроектах. Он призвал подготовить аргументированное решение относительно судьбы таких инициатив и документов.

«Считаю, что уже на стадии подготовки решений правительства, ведомственных документов, еще до того, как они окончательно утверждаются, нужно учитывать не только финансово-экономические и социальные последствия, но и возможный общественный резонанс», — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что необходимо четко информировать людей с тем, чтобы граждане понимали, идет ли речь лишь о предложениях, которые еще нуждаются в доработке и обсуждениях, или же уже о конкретных нововведениях. Мишустин подчеркнул, что особенно важен такой подход, если речь идет о социально важных темах, или об уже принятых решениях.

До этого Счетная палата оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019-2024 годы и выяснила, что в них отсутствует почти половина показателей нацпроектов. Отчет ведомства охватил период с 2017 по 2018 год и первые девять месяцев 2019 года. Его результаты относились к работе прежнего состава правительства Дмитрия Медведева.

«Ни один из утвержденных планов деятельности ФОИВ на 2019–2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%», — говорилось в отчете СП.