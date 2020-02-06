Brexit заставил: как Британия увеличила торговлю с Россией

Выход Великобритании из Евросоюза изменил баланс сил в регионе. Теперь в ЕС свое влияние усилят Франция и Германия, а ближайшие союзники Лондона лишатся прежнего политического веса при принятии или блокировании законодательных инициатив и решений, прогнозируют аналитики Financial Times.

Реклама

«Такие страны, как Нидерланды, привыкли прятаться за спиной Великобритании, надеясь, что она будет великодушно и полноценно представлять голландские интересы. Теперь же этой стране придется самой отстаивать свои инициативы. В итоге отстоять право наложить вето на какое-либо решение Нидерландам будет сложнее», — отметила в беседе с изданием представитель исследовательского Центра европейских реформ Агата Гостыньска-Якубовска.

Американская газета со ссылкой на источник добавляет что такие страны, как Швеция, Дания, Австралия и Нидерланды на фоне Brexit объединили усилия, чтобы потребовать от других членов союза не раздувать бюджет. Подобная тенденция наблюдалась в союзе последние три года: часть стран во главе с Британией пытались сподвигнуть Германию и Францию на умеренные траты в условиях нестабильной геополитической ситуации, отмечал источник Financial Times.

В конце 2018 года с подачи Лондона бюджет Евросоюза на прошлый год был утвержден в размере €148,2 млрд, что всего на 2,4% больше аналогичного показателя в предыдущем году.

В ноябре 2019 года в Брюсселе сформировали бюджет на текущий год. Решено было увеличить траты до €168,7 млрд.

Изначально Европарламент требовал принять бюджет в размере €171 млрд, а представители стран-членов ЕС настаивали на сумме €166,8 млрд. После нескольких раундов переговоров стороны все же пришли к компромиссному варианту.

Brexit должен привести к усилению позиций Германии и Франции в Совете ЕС, признает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. «Решения в органе принимаются путем голосования: для принятия положительного решения требуется набрать квалифицированное большинство — «за» должны проголосовать как минимум 15 стран, где живет порядка 65% европейцев. Великобритания занимала третье место по численности населения, из-за чего вес Берлина и Парижа увеличится. В итоге проталкивать общие инициативы двух стран станет проще, а препятствовать им — сложнее», — прогнозирует собеседник «Газеты.Ru».

Новый торговый союзник

Впрочем, члены Евросоюза обеспокоены не только излишними вложениям в бюджет объединения. Государства Центральной и Восточной Европы больше особенно обеспокоены тем, что Brexit приведет к смягчению позиции в отношении России. «Теперь две ключевые страны союза — Франция и Германия — настроены на налаживание отношений с Москвой, но опять же проблема тут заключается в общественности и истеблишменте, а также в консенсусе коллективного Запада», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.

Вдобавок Париж и Берлин обеспокоены тем, что Британия начнет наращивать свое сотрудничество с Москвой. В 2018 году поставки между двумя странами увеличились на 8% — $13,7 млрд и продолжают расти, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Россельхознадзор уже проинформировал участников внешнеэкономической деятельности с Великобританией о порядке ввоза продукции в Россию. Теперь ведомство разрешает поставки животноводческой продукции из этой страны в Россию, которая должна поступать в сопровождении Единых форм ветеринарных сертификатов, утвержденных Таможенным союзом.

Между тем, несмотря на дело Скрипалей и продолжающуюся антироссийскую риторику,

товарооборот между Москвой и Лондон в 2019 году вырос на 25%. Показатель превысил $17 млрд,

рассказал торговый представитель России в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.

По его словам, основным драйвером товарооборота стал российский экспорт, причем не только товаров сырьевого спектра, но и продуктов химпромышленности, удобрений, цветных металлов (в том числе платины), драгоценных камней, древесины и стали. В целом товарооборот растет третий год подряд, подчеркнул торговый представитель России в Великобритании.

Увеличение экспорта российской продукции в Великобританию играет на руку Лондону, считает Деев. «После выхода из ЕС страна может временно потерять часть поставок из ряда европейских стран. Россия может использовать эту возможность для дальнейшего наращивания экспорта в Великобританию», — указывает собеседник «Газеты.Ru».

Впрочем, в политическом плане Лондон продолжит оказывать давление на Москву. После Brexit Лондон планирует продолжить санкционную политику в отношении РФ. «В краткосрочной перспективе все связанные с санкциями законы уже готовы к Brexit, никакой разницы не будет — существующий режим будет продолжен», — объявила накануне журналистам посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

По мнению Нарека Авакяна, общественность и истеблишмент не настроены на налаживание тесного диалога с Кремлем, хотя и экономические отношения портить они вряд ли захотят. «При этом косметические улучшения в отношениях между ЕС и Россией возможны, поскольку Британия действительно была наиболее ярым и наиболее влиятельным критиком действий в составе Евросоюза, по крайней в плане торгово-экономических отношений», — заключил аналитик.