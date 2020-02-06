«Поддерживают Россию»: почему Киев не платит пенсии Донбассу

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая раскритиковала законопроект о выплате пенсий украинцам, проживающим на территориях Донбасса. По ее мнению, эти люди могут придерживаться пророссийских взглядов.

«Кто будет определять, какие взгляды у тех пенсионеров? Поддерживают они Россию или нет? Мы им будем выплачивать? Мы сейчас плюем на всех переселенцев, которые сейчас нуждаются в жилье, в выплатах здесь и ничего не получают»,

— заявила Богуцкая.

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Так она прокомментировала закон о праве на пенсию для жителей Донбасса. 5 февраля Верховная рада отправила проект на повторное первое чтение.

Согласно документу, отправленному на доработку, должна быть упрощена процедура доказательства права на выплату пенсий для тех, кто был вынужден покинуть свое место жительства из-за вооруженного конфликта.

К тому же законопроект предусматривал установление особого режима и порядок получения выплат для пенсионеров, которые остались проживать на территориях Донбасса.

Кроме того, проектом предусмотрена выплата задолженности по пенсиям без срока давности. В Раде документ критикуют, отмечая, что на его реализацию потребуется $6 млрд.

Другой депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марина Бардина ранее заявила, что проект доработают и примут.

«Мы снова увидим этот законопроект в парламенте, он получит большую поддержку и будет проголосован. Я не делю граждан Украины, мы все одинаковы, и если человек работал всю жизнь и заработал пенсию, он должен ее получить», — говорила Бардина.

При этом власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик заявили ранее, что повысят пенсии на 20% с 1 января 2020 года.

В ДНР, кроме пенсий, увеличатся оклады сотрудников бюджетной сферы.

«С января 2020 года на 26% произойдет повышение должностных окладов труженикам бюджетной сферы, в том числе медикам, учителям, социальным работникам. Кроме того, будет повышен размер пенсии на 20% каждому пенсионеру», — говорил глава ДНР Денис Пушилин.

Бюджетникам и пенсионерам Донбасса прекратили выплачивать пенсии и зарплаты с 2014 года по указу бывшего президента Петра Порошенко.

В документе отмечалось, что они должны быть восстановлены после возвращения регионов под контроль украинской власти.

С апреля 2015 года власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР начали самостоятельно выплачивать пенсии жителям, а с мая — и зарплаты бюджетникам.

Сейчас пенсионеры, проживающие в ДНР и ЛНР, могут получать их только на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Для этого необходимо предоставить украинской стороне документы, включая справку переселенца.

Ее можно получить только при оформлении новой регистрации по месту пребывания на территории Украины.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в октябре 2019 года говорила, что задолженность Украины по выплатам пенсий и социальных льгот жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, а также переселенцам-пенсионерам составляет не менее 41,7 млрд гривен или около $1,67 млрд.

В среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен ($1,24 тыс.).

Общая сумма невыплаченных пенсий пенсионерам, которые находились на учете в органах фонда на оккупированных территориях, с июня 2016 года по апрель 2018 года составляет 33,6 миллиарда гривен, указала Денисова.

Граждане самопровозглашенных республик, собирающиеся переехать на постоянное место жительства в нашу страну, получат российские пенсии, объяснили ранее в Пенсионном фонде России.

При этом в фонде пообещали, что будут оказывать «всяческое содействие» новым гражданам РФ в подтверждении их стажа и заработка, взяв на себя обмен данными с Пенсионным фондом Украины или пенсионными фондами ДНР и ЛНР.