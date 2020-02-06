Поставки нефти в США: Россия обогнала Мексику

Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию. Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации Министерства энергетики США.

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На первом месте оказалась Канада — северный сосед поставил американцам 136,5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов за отчетный период.

В июне 2019 года Россия отправила в США 16 млн баррелей, в июле — 15,2 млн, а в августе — 19 млн баррелей. В сентябре меньше — объем составил 14,2 млн баррелей.

В ноябре же объем поставок также был ниже в сравнении с рекордным октябрем — до 19,2 млн баррелей. Тогда же РФ уступила Мексике на 1,9 млн «бочек».

Первый в мире экспортер нефти — Саудовская Аравия — поставила в США за октябрь прошлого года 13,7 млн баррелей, а за ноябрь – 10,6 млн.

Аналитики Caracas Capital отмечают, что экспорт энергоносителей в США в октябре 2019-го стал для России рекордным с 2012 года. Как сообщает принадлежащая Григорию Березкину РБК, нарастить поставки в Штаты РФ смогла именно за счет нефтепродуктов – в сравнении с началом прошлого года объем российского импорта вырос в 2,5 раз.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что санкции США помогли российским экспортерам нефти заработать. Противостояние американских властей с Венесуэлой и Ираном увеличило мировой спрос на российские углеводороды. Больше всего наши энергоресурсы покупали США и Турция.

С января по ноябрь прошлого года экспорт российской сырой нефти возрос на 3,8%, а объем турецких закупок — в 4,5 раз – до 7,55 млн тонн.

Впрочем, цена на «черное золото» из России снизилась – и выручка за продажу нефти туркам поднялась чуть менее, чем на $2,6 млрд.

Экспорт в США возрос в 3,1 раза — до 4,28 млн тонн за первые 11 месяцев 2019 года. Выручка выросла до $1,95 млрд. Нефтепродуктов за тот же период Россия продала американцам на $3,8 млрд.

Кроме того, увеличились на 3,8% поставки российской нефти в Китай — однако выручка упала на 6,7%, до $30 млрд. Поставлено было 63,1 млрд тонн.

Совокупно продажа за рубеж сырой нефти принесла российским компаниям $121,6 млрд. Это почти на 6% меньше, чем в 2018 году, и если бы не американские санкции против Венесуэлы и Ирана, – снижение было бы более значительным.

В целом выручка от продажи ресурсов в прошлом году упала на 9,2% – топливно-энергетический сектор принес России $237,8 млрд, сообщает Центробанк. Общее снижение цены на нефтепродукты составило 9,6%.

Между тем в 2019 году в России добыли 560,2 миллиона тонн нефти, что стало рекордом со времен Советского Союза. В 2017 и 2018 годах, когда цены на «черное золото» находились на максимуме с советских времен, добыча составила 549 и 556 миллионов тонн, передает Bloomberg.

Согласно статистике, рекорд советской нефтяной промышленности по добыче был установлен в 1987 году – 569,5 миллионов тонн. Это эквивалентно 11,416 миллиона баррелей в день, тогда как показатель 2019 года составил 11,25 миллиона баррелей в день.

Отмечается, что данного результата Россия смогла добиться несмотря на сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти). ОПЕК и ОПЕК+ (ряд стран, не входящих в организацию) приняли соглашение, которое неоднократно менялось и продлевалось, в 2017 году.

Американские государственные эксперты тем временем предсказывают, что Россия в 2050 году обгонит США по добыче нефти. Об этом говорится в обзоре управления по энергетике минэнерго США (EIA).

По прогнозам EIA, добыча ресурсов странами, не входящими в ОПЕК, в 2050 году вырастет на 23% по сравнению с 2018 годом. Основной рост покажет Россия (+22%), США (+11%), Канада (+126%) и Бразилия (+59%).

К 2050 году добыча нефти в США снизится до 12,2 млн б/с за счет перемещения производства в менее продуктивные регионы. Россия при этом увеличит добычу нефти к 2050 до 13 млн б/с. Однако отмечается, что РФ по производству газа «безнадежно отстанет» от США.

Стоит отметить, что в обзоре Центра стратегических и международных исследований (CSIS) говорится, что в течение десяти лет на мировом газовом рынке будет три основных экспортера: Россия, США и Катар.

Экспортные мощности России вырастут примерно на 168 млрд кубометров.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из Катара вырастет примерно на 45 млрд кубометров. США же станут основным мировым игроком за счет экспорта СПГ. В в середине 2020-х годов будут введены в эксплуатацию все строящиеся проекты и экспорт СПГ вырастет в США в пять раз, более чем на 140 млрд кубометров.