Закручивание гаек: что ждет банковский сектор

В последние годы банковский сектор все чаще сталкивается с новыми изменениями в регулировании. Они касаются и кредитования, и риск-менеджмента, и отношений с клиентами. По мнению экспертов, ужесточение правил игры со стороны ЦБ оказывает серьезное влияние на бизнес-модели разных банков и не всегда способствует здоровой конкуренции.

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Чрезмерная зарегулированность сектора отразилась, в частности, на кредитовании. Сейчас Банк России ограничивает потребительское и валютное кредитование, ипотеку, а также кредитование на приобретение долей в других компаниях. Так, например, ЦБ повысил коэффициенты риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом менее 20% до 200%, а также ужесточил коэффициенты риска по валютным кредитам.

Развитие конкуренции, которое ЦБ поощряет, часто связано с снижением роли госбанков. Однако, скажем, ограничение валютного кредитования привело к тому, что конкурентное давление госбанков на рынке рублевого кредитования лишь увеличилось.

Что касается розничного кредитования, банки уже сократили выдачу наличных ссуд и кредитных карт - это эффект мер регулятора по борьбе с закредитованностью населения. С 1 октября 2019 года кредитор, принимая решение о выдаче клиенту кредита или займа, обязан учитывать показатель его долговой нагрузки.

Для населения, с одной стороны, это означает возможность избежать попадания в долговую яму. С другой стороны, занять небольшие деньги на самые необходимые траты стало сложнее. Что касается банков, самыми уязвимыми в этой ситуации оказались именно маленькие игроки, имеющие высокую долю розничного бизнеса, а крупные универсальные банки лишь наоборот нарастили влияние в этой сфере.

При этом если кредитование физических лиц все же активно развивается, то с корпоративным кредитованием все гораздо сложнее, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Получить займ юрлицу практически невозможно: предпринимателю приходится собирать десятки справок и документов для банка, но это не гарантирует успешный итог процедуры, так как финансовая организация может остаться недовольной залоговым обеспечением, особенно, если речь идет не о производстве, а о сервисной компании.

Дело в том, что требования ЦБ и внутренние регламенты значительно снижают мотивацию банков при обслуживании корпоративных клиентов. Таким образом, предприниматель лишается денег на развитие бизнеса, а банки - хорошего клиента», - сказал Николаев «Газете.Ru».

Борьба с закредитованностью ЦБ отвечает российской реальности, а это в первую очередь низкие доходы населения. Однако если кредитование не растет, значит, займы зачастую недоступны населению и бизнесу. Естественно, что легкость получения кредита сказывается на производстве, спросе и росте экономики в целом.

Действительно, зарегулированность банковского сектора растет и это вызывает опасения участников рынка и экспертов - не становится ли само регулирование главным препоном на пути развития банкинга в России, сказал «Газете.Ru» эксперт компании XCritical, эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, член банковской комиссии РСПП Ян Арт.

«Однако следует отметить, что тенденция к усилению регулирования очевидна и в других странах, прежде всего - на европейских рынках и соответствует идеологии Базеля. Причем главная составляющая этой тенденции - усиление защиты потребителя финансовых услуг от рисков.

Просто в России все делают еще более истово, чем в Европе: если и усиливать регулирование - так до скрипа завинченных гаек», - отметил эксперт.

По его словам, ЦБ проводит жесткую политику оценки рисков, а отсюда вытекают жесткие требования к формированию резервов. Кроме того, существуют многочисленные условия заключения контрактов с клиентами, будь то кредитных или иных. К тому же, по мнению эксперта, регулятор требует излишне детализированные отчетности.

«Как итог первых трех моментов - готовность чуть что отозвать лицензию банка или финансовой организации, зачастую - с запретом работать в банковской секторе или даже с уголовной ответственностью для менеджмента», - сказал Арт.

Вместе с тем, ЦБ активно разворачивает собственные технологические инициативы, включая Систему быстрых платежей, а также Маркетплейс Банка России.

СПБ должна была стать способом усиления конкуренции на банковском рынке, однако пока финансовые организации лишь столкнулись с издержками, а это в свою очередь привело к внедрению комиссии за перевод.

«Это серьезный шаг, который значительно упростил жизнь многих граждан, но увеличил издержки банков: они вынуждены тратиться на инфраструктуру, практически ничего не получая взамен. Низкие доходы по транзакциям в данный момент не угрожают самочувствию банков, так как они хорошо зарабатывают за счет дорогого кредитования. Однако, если ЦБ РФ будет и дальше смягчать ДКП и прибыль от займов продолжит снижаться, то регулятору придется пересмотреть свою политику в области транзакций, иначе банковский сектор может пострадать», - отметил Николаев.

Похожей проблемой может стать и создаваемый маркетплейс, который по планам будет запущен в 2020 году.

«В случае успеха Маркетплейса и его выхода на новые рынки, например, ипотеки, процентная доходность коммерческих банков должна пострадать. Конкурентная борьба усилится, что может привести к крайне рискованным действиям со стороны организаций, которые встанут перед выбором - потерять бизнес или снижать ставку и брать на себя чрезмерные обязательства.

Кроме того, не особо очевидно, как именно проект должен помочь региональным банкам (маркетплейс создавался для их поддержки), ведь они также, как и остальные игроки, будут вовлечены в конкурентную борьбу за клиента», - указал Николаев.

Планируется, что благодаря Маркетплейсу клиенты подключившихся банков смогут дистанционно открывать счета в любом банке, не посещая отделения. Таким образом большие банки с внушительной сетью отделений должны потерять конкурентное преимущество и уступить маленьким банкам, предполагают в ЦБ. Хотя на деле главную роль будут играть ставки по вкладам – выиграют те банки, которые предложат более высокую ставку. А таких агрессивных игроков с большим депозитным портфелем, как показывает практика, часто ждет банкротство.

По мнению некоторых экспертов, так рождается некая монополия государственной платформы.

«ЦБ по сути создает инфраструктуру (если не считать офисной сети), способную заменить собой все банки страны вообще. И это представляется неправильным вектором развития», - сказал «Газете.Ru» Арт.