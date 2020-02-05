Паника на рынках: коронавирус поразил российскую нефть

Снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале текущего года «почти неизбежно» из-за вспышки коронавируса. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин в Twitter. По расчетам чиновника,

в 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта товаров и услуг сократилась до 7,7% ВВП.

За январь-октябрь 2019 года Россия поставила на зарубежные рынки почти 224 млн тонн нефти, увеличив объемы экспорта на 5%. Поставки в дальнее зарубежье в октябре выросли на 3,5% до 22,6 млн тонн, а в ближнее зарубежье, наоборот, снизились на 21,3% до 1,2 млн тонн.

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Распространение вируса может послужить дополнительным драйвером снижения российских поставок энергосырья за рубеж. «Давление вирусной угрозы на ценовую конъюнктуру нефтяного рынка, а также на нефтяной спрос могут стоить России снижения объемов экспортной выручки в первом квартале 2020 года на 3-5,5% или на $0,8-1,6 млрд в сравнении с январем-мартом прошлом года», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Напомним, что вспышка коронавируса началась в Китае в декабре прошлого года. По данным на 5 февраля, заражены 24 542 человека, еще 492 погибли. Инфицированные были выявлены более чем в 20 странах. В России также зафиксировано два случая заражения.

Столь молниеносное распространение вируса вызвало панику на сырьевых рынках. Утром 5 февраля на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent обвалилась на 5% — до $54 за баррель. Показатель стал самым низким с начала января текущего года. Но уже к середине дня котировки начали умеренно восстанавливаться и достигли $55,3 за баррель.

В целом с начала года цены на сырье упали на 20%. Ключевым фактором снижения стоимости стало обострение ситуации с распространением коронарируса, признают опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составило порядка 20% объема потребления КНР, приводит цифры руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. «При этом Россия была на втором месте по объему поставленной нефти в КНР в прошлом году. Тогда в Поднебесную было поставлено 77,64 млн тонн нефти или около 1,55 млн баррелей в сутки. Но сейчас Китай стал меньше потреблять нефти. Поэтому текущее положение дел может привести к избытку глобального предложения сырья, росту складских запасов нефти и дальнейшему снижению цен», — предупреждает аналитик.

По прогнозам Деева, цена нефти в среднем по году может составить $50-55 за баррель.

По оценке экономистов из Citi, распространение коронавируса может привести к падению цен на нефть на $11 в 2020 году.

Картельный сговор

Неопределенность на нефтяном рынке уже приковала внимание главных мировых экспортеров энергосырья — членов ОПЕК+. Инвесторы ожидают, что объединение примет решение о сокращении добычи сырья для стабилизации цен. Внеплановое техническое заседание членов картеля стартовало 4 февраля. Предполагается, что на нем члены организации могут принять новое соглашение о сокращении добычи.

Так, источники Bloomberg сообщили, что страны ОПЕК+ рассматривают сценарий увеличения объема дополнительного сокращения добычи до 800 тыс. или 1 млн баррелей в день.

Последний раз члены картеля решились на сокращение в конце прошлого года. Согласно договоренностям, с 1 января 2020 года Россия, Саудовская Аравия и другие страны — участницы соглашения ОПЕК+ снижают добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го.

«Вероятность того, что члены картеля вновь решат снизить объемы добычи, составляет примерно 50%. Дело в том, что участники сделки сейчас могут не располагать достаточным объемом информации для полноценной оценки вирусного давления на нефтяной спрос. Также учитывая тот факт, что период влияния вирусного фактора на нефтяной рынок пока не поддается адекватной оценке, меры дополнительного сокращения могут оказаться преждевременными. При этом ценовая конъюнктура в нефти может самостоятельно вернуться к уровням 60$ и выше в перспективе конца февраля-начала марта за счет сезонного увеличения спроса», — прогнозирует АНтон Покатович.

Впрочем, если участники картеля все же пойдут на сделку, то нефтяной актив может завершить зиму в диапазоне $60-65,

не исключает эксперт.

Саудовская Аравия уже призвала членов картеля временно уменьшить производство углеводородов еще на 500 тыс. баррелей в день, писало The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

«Велика вероятность, что участники ОПЕК+, как минимум, продлят существующие квоты до конца июня. Если страны картеля предпримут меры для балансировки рынка и темпы распространения эпидемии в Китае будут замедляться, то нефтяные цены в I квартале 2020 года могут восстановиться в район $58-60 за баррель», — заключает в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Игорь Галактионов.