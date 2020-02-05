ЦБ не спасет: черные кредиторы нашли новый способ

В России зафиксировали еще один способ мошенничества с выдачей кредитов. О новом примере работы черных кредиторов в интервью «Российской газете» рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка России Валерий Лях.

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Схема мошенничества состоит в следующем: кредит сначала выдается физическому лицу или индивидуальному предпринимателю, после кредитор на долгое время пропадает, за время его отсутствия проценты по выплатам растут.

Из-за того, что человеку некому вернуть долг вовремя, задолженность постоянно увеличивается. После приходит уведомление из суда о том, что кредитор требует полной единовременной выплаты со всеми начисленными процентами.

В настоящее время ЦБ России ввел запрет черным кредиторам на взыскание долгов через суд. Однако, по словам Ляха, судебные решения все же могут выноситься в их пользу. Представитель регулятора напомнил, что зачастую недобросовестные игроки мимикрируют под микрофинансовые и микрокредитные организации. Иногда мошенники создают нелегальный двойник легальной организации, указал Лях.

Сложности существуют и в том, чтобы доказать, что кредитор действительно черный. Например, договор о выдаче кредита может иметь гражданско-правовой характер. И в таком случае потребуются доказательства того, что от лица недобросовестного кредитора займы выдаются регулярно.

В ноябре 2019 года Московский городской суд отменил взыскание огромной задолженности с жительницы подмосковного Воскресенска Светланы Бодровой. Женщина, работающая дворником, оказалась должна 2 млрд руб. ($32 млн).

Несколькими годами ранее она стала жертвой мошенников. Предлагая работу курьером, ее оформили директором и соучредителем одной московской компании. Предприятие получило на ее имя кредит в объеме $32 млн. Далее организация обанкротилась, а на Бодровой остался долг.

«Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу Бодровой на решение о взыскании более $32 млн и отменил его», — процитировал ТАСС судью.

После того как работодатель Бодровой — одна из компаний в сфере ЖКХ Воскресенска — узнал о ее долге, женщину уволили. Как ранее подсчитывали журналисты, на погашение долга ей бы пришлось потратить 22 тыс. лет.

«Пришло им письмо — они нашли причину и меня тут же уволили. С мужем не живу, я одна с ребенком. Я ходила к адвокату, в суд подала. У меня проводили обыск. Я сижу на таблетках, нервный срыв»,

— рассказала Бодрова телеканалу «Москва 24».

С 1 января 2020 года в России снизился максимальный размер долга по потребительским займам и кредитам. Задолженность вместе с просрочками и прочими платными услугами не может превышать изначальную сумму займа в 1,5 раза. Согласно таким правилам, кредитор не может требовать 1,5 тыс. руб. (тело долга плюс начисленные проценты и иные платежи) у должника с суммой займа в 1 тыс. руб.

«После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее начисление процентов, а также взимание неустойки (штрафов, пени), других платежей и применение к заемщику иных мер ответственности», — говорилось на сайте Банка России.

Ранее предельная сумма долга уже снижалась. В начале 2019 года задолженность не должна была превышать тело долга в 2,5 раза, с 1 июля 2019 года — не более чем в 2 раза.

«Нередко долг мог быть передан «черному» коллектору, и именно в этих случаях происходит наибольшее количество нарушений. Кроме того, мы совместно с ФССП работаем над усилением ответственности за такие нарушения», — объяснял ранее глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

Между тем средний размер кредита, выдаваемый микрофинансовыми организациями, в последнее время растет. Так, в четвертом квартале 2019 года размер микрозайма увеличился на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом сообщили в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ). Объем кредита составил 8,2 тыс. руб. против 7,6 тыс. за аналогичный период прошлого года.