Рекордная сумма: сколько должники вернули России

Иностранные правительства впервые с 2010 года вернули России больше кредитов, чем получили. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой данные Федерального казначейства по исполнению бюджета.

Так, в 2019 году Россия получила обратно 250 миллиардов рублей, а предоставила — 215 миллиардов.

Разница выплат, таким образом, составила 35 миллиардов рублей.

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В последний раз такая благоприятная ситуация наблюдалась в 2010 года. Тогда России вернули 53 млрд рублей, а в долг было предоставлено 14 млрд.

Кроме того, издание отмечает рекордную за 10 лет сумму погашенных долгов иностранцами. Предыдущий рекорд, составивший 133 млрд рублей, был зафиксирован в 2018 году.

Как объяснили в Министерстве финансов, такой рост платежей объясняется наступлением сроков погашения основного тела долга сразу нескольких заемщиков.

По словам экспертов, есть и другая причина. После проблем с возвратом кредита из Венесуэлы, а также в связи с общим обострением геополитической ситуации в Минфине ужесточили политику по отношению к заемщикам.

В прошлом году стало известно о том, что свой долг перед Россией выплатит Пакистан.

Сумма задолженности составила $93 млн. О том, что Москва сможет получить свой долг, сообщало местное издание The Express Tribune.

История с его возвратом длилась очень долго. После распада Советского Союза в 1991 году некоторые экспортные операции были сорваны, хотя и были оплачены. Но и пакистанские компании предъявляли претензии, касающиеся оплаты поставок, а также аренды морских судов, перевозивших грузы: ткани, товары легкой промышленности.

Суда были зафрахтованы, то есть оплачены вперед, но сделки не состоялись. Пакистанским компаниям в итоге пришлось платить неустойки владельцам кораблей.

Судебные разбирательства растянулись на многие годы, а средства на счетах экспортеров все это время находились под арестом.

Конфликт в итоге был решен на межгосударственном уровне. В 2015 году на заседании Пакистано-российской межправительственной комиссии в Москве стороны договорились, что Исламабад вернет $93,5 млн в течение 90 дней после подписания договора. Однако о реальном возврате долгов стало известно только в конце прошлого года.

Как комментировал тогда «Газете.Ru» замглавы Минфина Сергей Сторчак, России должны сейчас порядка 10 стран.

Это, например, Индия, Вьетнам, Венесуэла. Сумма задолженности является непубличной, уточнял чиновник, но известно, что большая часть денег, позаимствованных у России иностранными партнерами, — это средства, связанные со строительством атомных станций.

В частности, России должны Венгрия и Бангладеш (за строительство АЭС на их территории), КНР и Марокко (суммы не раскрываются), Индия признает долг в размере $1,1 млрд, комментирует «Газете.Ru» Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По словам эксперта, Минфин РФ редко раскрывает данные по долгам других стран, поэтому можно только предположить, какие государства вернули долги России в 2019 году и на какие суммы.

«Большая часть долгов, которые выдает Россия, — это экспортные кредиты. В этом случае продавец предоставляет партнеру по внешнеторговой сделке не деньги на покупку товара, а отсрочку платежа за него. Как правило, сроки погашения задолженности наступают через 5 или 10 лет», — говорит управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

«Не исключено, что именно на прошлый год пришлись сроки погашения по экспортным кредитам некоторых стран должников, что объясняет столь высокий уровень поступлений»,

— полагает эксперт.

Как отмечает в свою очередь Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», учитывая, сколько Россия за последние 10 лет одолжила денег иностранным правительствам на те или иные цели, вполне ожидаемо и логично, что часть из них возвращается.

«Эти кредиты были самыми разными — от оборонных и атомных до инвестиционных и суверенных. Большинство их получили относительно платежеспособные страны, которые заботятся о своей кредитной истории и стараются расплачиваться по долгам. Это, безусловно, позитивный кейс, что долги возвращаются, но плохо, что не все и не в полном объеме. В будущем нужно стремиться к тому, чтобы давать суверенные и прочие займы только надежным странам с соответствующей кредитной историей и платежеспособностью. То есть иными словами — в вопросе внешне-экономической политики стоит руководствоваться в первую очередь экономической, а не политической составляющей», — добавляет он.