На Китай надежды нет: из магазинов исчезнет чеснок

Специалисты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (РСХБ) считают, что коронавирус может привести к дефициту чеснока в России. Это связано с тем, что отечественные торговые сети отказываются от китайских продуктов. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

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По статистике, больше всего из Китая на российские рынки поступают цитрусовые, замороженная рыба и овощи — в частности, томаты, репчатый лук и чеснок. Так, на долю КНР приходится 80% импорта чеснока в Россию.

«На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками чеснок из сетевых магазинов исчезнет полностью»,

— цитирует газета руководителя Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрея Дальнова.

Общий импорт чеснока равен около 50 000 т, валовый сбор — около 260 000 т. По словам экспертов, в России производство чеснока начнет расти лишь в 2021 году.

Как сообщалось ранее, закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке привело к дефициту овощей на полках магазинов во Владивостоке. Проблемы возникли в том числе с помидорами и огурцами. По информации журналистов, цены были взвинчены вдвое.

«Был на рынке, цены на овощи выросли в два раза! И как сказал продавец, будет еще дороже. Вирусы — повод для поднятия цен, пусть даже на базе нет дефицита овощей», — жаловались читатели издания PrimaMedia.

Цены за килограмм огурцов достигали 400 рублей, помидоров — 350 рублей.

Согласно официальной статистике, на территории Приморья средние цены на свежие помидоры в декабре 2019 года составляли 142,97 рубля за килограмм, огурцы — 157,09 рубля. Для сравнения в целом по России за тот же период помидоры в среднем стоили 126,67 рубля, а огурцы — 120,57 рубля.

Похожая ситуация наблюдается и в магазинах Якутии. Глава региона Айсен Николаев ранее поручил кабмину взять под особый контроль цены на овощи и фрукты, завышаемые оптовиками из-за приостановки сообщения между приграничными регионами ДФО и КНР.

Официального запрета на поставки продуктов из Китая нет, однако часть российских ретейлеров уже активно пытаются заместить китайские продукты.

На днях сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.

При этом помидоры из Китая, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 года и около 3% от продаж фруктов и овощей. Теперь компания переориентировала импорт этих товаров на другие страны: Марокко, Израиль, Турцию.

Также были увеличены закупки российских овощей.

«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — заверял ритейлер.

Как прокомментировали представители магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель, в магазинах представлен в основном имбирь и чеснок из Китая. И хотя сложностей с логистикой управляющая этими сетями X5 Retail Group не наблюдает, но активно «ищет возможности поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам», сообщал принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Как рассказал изданию президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, российские рыбаки сейчас также испытывают сложности с экспортом живых крабов из-за снижения спроса со стороны Пекина.

Из-за распространения вируса китайцы не ходят в рестораны и не заказывают деликатес. В результате российские экспортеры краба могут недосчитаться минимум $80 млн выручки только в первом квартале этого года.