Российская схема: Лукашенко рассказал о «сахарном деле»

КГБ Белоруссии раскрыл схему поставок в Россию продукции сахарных заводов через подставную компанию для получения взяток. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство БелТА.

«Они создали в Москве «прокладку» — торговый дом, поставили туда своих», – рассказал Лукашенко о деятельности директоров белорусских сахарных заводов.

По его словам, это ширма, которая покупала белорусский сахар по бросовым ценам. После этого товар перепродавали на рынке по завышенной цене, а разница шла в карман мошенников. Лукашенко добавил, что КГБ раскроет подробности в ближайшее время. По его словам, такого дела в Белоруссии «еще не было».

Реклама

Ранее местные СМИ сообщили о задержаниях директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии, отметив, что среди них могут быть и россияне. Генеральный прокурор РБ Александр Конюк указал, что «мошеннические схемы <...> на слуху у всей республики». Он также отметил, что речь идет о внешней дебиторской задолженности.

Согласно информации издания tut.by, всего были задержаны 11 человек. Среди них — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов. Также фигурантом этого дела стал руководитель Белорусской сахарной компании (трейдера белорусских сахарных заводов в России) Дмитрий Кириллов.

Дебиторская задолженность — давняя проблема белорусского бизнеса. Еще в 2011 году белорусское правительство предлагало применять штрафные санкции к предприятиям-экспортерам, которые не соблюдают нормативные сроки возврата валютной выручки.

Директорам предприятий-нарушителей может угрожать ответственность вплоть до уголовной, даже если экспортер стал жертвой обмана со стороны недобросовестного партнера.

«Газета.Ru» сообщала тогда, что бывший премьер-министр Белоруссии и экс-спикер Совета республики Михаил Мясникович потребовал, чтобы предприятия-экспортеры взыскали валютную дебиторскую задолженность: «Продвигать продукцию на экспорт важно, но еще важнее вовремя получить валютную выручку за продукцию».

По его словам, дебиторская задолженность за продукцию, поставленную на экспорт белорусскими предприятиями, составляла $3,8 млрд. Это как раз те деньги, которые могли бы существенно выправить экономическую ситуацию в стране.

Нынешний премьер-министр страны Сергей Румас, выступая с докладом на заседании совета министров, отметил, что дебиторская задолженность у многих предприятий «висит» на протяжении почти 10 лет. Он привел в пример Минский тракторный завод, который имеет просроченную дебиторскую задолженность в размере $3,4 млн со стороны двух российских организаций, сложившуюся еще в 2002–2003 годах, а также Жабинковский сахарный завод с долгами в $1,5 млн.

Другой крупный коррупционный скандал в Белоруссии разгорелся в начале лета 2018 года. В мошенничестве и взяточничестве обвинили врачей. Глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик тогда заявил журналистам, что дело медиков стало одним из самых масштабных коррупционных дел за всю историю страны.

В следственном изоляторе КГБ находились более двадцати человек, многих из которых впоследствии выпустили. К шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией всего имущества и запретом занимать руководящие должности в течение пяти лет был приговорен замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий.

Также в 2018 году Лукашенко назвал недопустимым смягчать наказание за коррупционные преступления. Об этом глава государства заявил на совещании о повышении эффективности строительного комплекса Белоруссии.

«Мы доведем до каждого на местах требования президента по борьбе с коррупцией и прочими правонарушениями. А потом у меня добра не ищите», — подчеркнул он.

Политик отметил, что коррупционеры пользуются «лазейкой» в законодательстве и выходят на свободу спустя некоторое время за хорошее поведение.

Президент Белоруссии заверил, что больше такого не допустит.

«Попали в тюрьму на 20 лет — еще десяток добавим. Думайте, как жить дальше. Двадцать пятый раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме», — резюмировал политик.