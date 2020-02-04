Споткнулись о порог: таможня ошиблась с пошлинами

В Федеральной таможенной службе (ФТС России) «Газете.Ru» рассказали, что часть россиян с Нового года столкнулись с излишне начисленными таможенными платежами при зарубежных онлайн-покупках.

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С 1 января этого года порог беспошлинного ввоза для россиян снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. По новым правилам, если заказ дороже этой суммы, то покупатель должен заплатить 15% от суммы превышения.

При этом на сайте ФТС специально было опубликовано разъяснение, что считать налог нужно именно с суммы превышения.

Однако на практике с 1 января этого года россияне все равно столкнулись с тем, что пошлину в 15% для некоторых онлайн-покупок стали считать со всей суммы заказа.

«У меня с начала января пришло четыре посылки. Все были с пошлинами. На первую посылку ее начислили правильно — с превышения над 200 евро. 2, 3 и 4 посылки облагались пошлинами уже с полной стоимости! По совету перевозчика «оплатить, а потом разбираться», так и поступила. Переплата составила тыс. на 7», — делится пользователь Анна своим отзывом в интернете.

Елена также жалуется на неверно начисленные пошлины: «У меня одна посылка на 198 евро, а вторая на 150 евро. В итоге их стоимость сложили и посчитали налог».

Как пояснили «Газете.Ru» в ФТС, в связи с изменением с 1 января 2020 года норм беспошлинного ввоза товаров в первые несколько дней января в таможенных органах производилась настройка алгоритма, обеспечивающего расчет таможенных платежей.

«В этот период в Шереметьевской таможне произошло начисление таможенных платежей в отношении экспресс-отправлений, одновременно поступивших в адрес одного лица, в связи с суммированием их стоимости. Данная ситуация коснулась нескольких десятков одновременно поступивших экспресс-отправлений. После уточнения алгоритма и завершения настройки информационно-программных средств расчет таможенных платежей осуществляется в штатном режиме», — отметили в Федеральной таможенной службе.

Излишне уплаченные денежные средства получатели могут вернуть или использовать для оплаты таможенных платежей за последующие посылки, информирует ФТС.

Чтобы добиться возврата средств, необходимо обратиться в службу напрямую, указать обстоятельства, при которых было получено извещение, предоставить документы, доказывающие, что произошла ошибка, и ждать перерасчета, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Впрочем, не все россияне будут пытаться вернуть средства, предвидят эксперты. Если сумма переплаты небольшая, то некоторые просто забудут о ней.

Порог беспошлинного заказа, который россияне могут сделать в интернет-магазине, снижается уже не первый год.

Так, год назад он был доведен с €1 тыс. до €500 и 31 кг. И, вопреки высказываемым ранее опасениям, это не привело к снижению количества заказов россиян. Зато таможенные сборы с посылок из зарубежных интернет-магазинов выросли на 80%.

Однако есть и отличие. Если в прошлом году лимит рассчитывался на всю сумму покупок за месяц, то теперь порог составляет €200 на посылку.

Согласно ранее сделанным подсчетам экспертов, за счет снижения порога беспошлинного ввоза россияне должны были внести в бюджет России до 100 млрд руб. за этот год.

«Люди совершают покупки в интернет-магазинах не только потому, что это удобно, но в первую очередь из-за выгоды. Часто стоимость товаров в онлайн-магазинах ниже, чем в рознице, где в стоимость товара заложена аренда торговой площади и зарплата персоналу. Поэтому вряд ли стоит ожидать сокращения спроса на покупках в интернете, по крайней мере в этом году», — говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

По статистике, более 90% посылок имеют ценность до $100, а средний чек покупки составляет менее $200,

указывает эксперт.

Впрочем, как отмечает Нарек Авакян, начальник отдела инвестидей «БКС Брокер», снижение порога беспошлинной торговли может привести к росту покупок на российских площадках. По его словам, в российских интернет-магазинах они будут дороже на 5-10%.

Как напоминает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, Минфин предлагает снизить стоимостной порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2021 года до €50, а с 2022 года — до €20.

«Постепенно зарубежные интернет-магазины будут терять российского покупателя», — резюмирует он.