Откуда деньги: таможня залезет в наличные

При транспортировке наличных денег в размере свыше $100 тыс. через таможню Евразийского экономического союза (ЕАЭС) придется вместе с заполнением таможенной декларации предоставить документы, которые подтверждают законное происхождение перемещаемых денег. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.

«С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше 100 тыс. долларов США (в эквиваленте) одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств»,

— предупреждает ФТС России.

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Сумма будет пересчитываться по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.

Подтверждением происхождения денег может быть выписка из банка о снятии средств или выдаче кредита. Декларация заполняется при перемещении $100 тыс. в том числе в виде банкнот и монет, за исключением монет из драгоценных металлов, дорожных чеков на сумму cвыше $10 тыс., а также векселей, банковских чеков и документарных форм ценных бумаг.

«Представляемые документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов. В качестве таких документов могут быть использованы: документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других)», — указывается в сообщении службы.

Если указанные выше доказательства легального происхождения денег не предоставят, то перевезти сумму будет невозможно.

Новые правила разработаны, чтобы эффективнее выявлять факты «физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации доходов, полученных преступных путем», поясняют в пресс-службе ФТС.

При перемещении через границу наличных денег в размере от $10 тыс. до $100 тыс. по-прежнему будет требоваться лишь заполнение формы таможенной декларации.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Объединение было создано в 2014 году.

Ситуации, когда таможенники обнаруживают нелегальную наличность или другие незадекларированные активы на границе, не редкость.

В новом году на автомобильном пропускном пункте в Забайкалье задержали российского туриста с 20 золотыми слитками. Об этом 3 февраля сообщили в пресс-службе Читинской таможни. Таможенники сообщили, что в автомобиле было обнаружено два пакета со слитками на 1,3 кг. Слитки оценивались в 3,5 млн руб.

«Сотрудники таможенного поста автомобильного пункта пропуска Забайкальск при досмотре автомобиля, водитель которого выезжал в КНР, с помощью инспекционно-досмотрового комплекса обнаружили нехарактерное затемнение в средней части автомобиля. При тщательном осмотре под пластиковой панелью салона были найдены два полиэтиленовых пакета, обмотанных скотчем», — рассказали в таможне Забайкалья.

В сентябре 2019 года хабаровские таможенники изъяли у россиянина 124 тыс. незадекларированных китайских юаней ($27,5 тыс. по курсу на тот момент). Наличные были найдены в аэропорту при оформлении рейса в Харбин.

В марте прошлого года сотрудники Курской таможни задержали москвича. Нарушения были выявлены во время досмотра на автомобильном пункте пропуска Суджа. Тогда указывалось, что 50-летний житель столицы пытался провезти свыше $87,5 тыс. В тот же месяц 2019-го гражданин Узбекистана пытался нелегально пронести через аэропорт Кольцово (международный аэропорт Екатеринбурга) $19 тыс. Он направлялся в Ташкент.

В апреле прошлого года стало известно, что житель Белгородского района незаконно провез через границу Таможенного союза $190 тыс. Сотрудники таможни конфисковали деньги в доход государства. Более того, по решению суда гражданина обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. руб.

В 2018 году пермские таможенники задержали россиянина при попытке перемещения $18 тысяч без декларации. Это был пассажир рейса Пермь-Тбилиси. Против него завели уголовное дело.