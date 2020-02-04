КоАП с поблажками: Минюст предложил скидку на штрафы

Большинство штрафов из новой версии кодекса об административных нарушениях (КоАП) можно будет оплатить с 50-процентной скидкой, заявили в Минюсте. Об этом сообщает ТАСС.

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Ведомство расширяет перечень правонарушений, для которых финансовое наказание может предусматривать подобные льготы. Как заявили чиновники, в новом КоАП будет в восемь раз больше составов правонарушений, которые можно будет оплатить с дисконтом.

Как заявили в Минюсте, «особый порядок уплаты административного штрафа в размере половины суммы наложенного административного штрафа распространится более чем на 1000 проектируемых составов административных правонарушений».

Всего проект нового кодекса предусматривает 1666 составов.

В действующем КоАП в основном возможность оплаты с дисконтом в 50% предусмотрена лишь для штрафов в сфере ПДД (правил дорожного движения). Скидка предполагается лишь по 7% предусмотренных в кодексе правонарушений (или 124 составам преступления).

Проект нового кодекса был опубликован Минюстом на официальном правовом портале 30 января 2020 года. В нем предлагается увеличить штрафы для автомобилистов, в том числе водителей общественного транспорта и таксистов. Вот некоторые из многих изменений, предложенных в КоАП:

увеличить штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч с 500 руб. до 3 тыс. руб., на 40–60 км/ч с 1-1,5 тыс. руб. до 4 тыс. руб., на свыше 60 км/ч — до 5 тыс. руб. или лишение прав на срок до шести месяцев.

После публикации текста многие раскритиковали версию Минюста. Например, резко отозвались в партии «Единая Россия». Секретарь генсовета Андрей Турчак увидел в обновленной версии «репрессивную машину». По его словам, новый кодекс об административных правонарушения противоречит задачам, которые поставил в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

«Послание было посвящено защите прав и интересов граждан, заботе о людях. А в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях мы видим преимущественно ужесточение репрессивных механизмов. Это и увеличение штрафов, и конфискация движимого имущества в пользу государства, и новые ограничения на выезд за рубеж, введение чуть ли не «домашнего ареста» для подростков.

Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения»,

— сказал Турчак.

В Совете Федерации ответили более сдержанно. Сенатор Франц Клинцевич назвал увеличение штрафов за нарушения дорожных правил чрезмерным.

«Они сказали, что жизнь сейчас не самая легкая, а суммы эти чрезмерны. И я совсем по-другому посмотрел на это. Сейчас я понял, что дал оценку этому законопроекту, не до конца осознавая, как его воспринимают люди», — заявил он принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В СФ не исключили, что увеличение штрафов в итоге приведет к увеличению коррупции в рядах ГИБДД.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Василий Иконников также выступает против ужесточений.

«Повышение штрафов приносит некоторый эффект, но до определенного предела. Мне кажется, мы сейчас подошли к такому пределу, когда повышение нагрузки будет неэффективно», — сказал Иконников.

Категорически против новой версии КоАП настроено движение «Синие ведерки». Его координатор Петр Шкуматов назвал ее «абсолютно людоедской». Об этом он сказал в беседе с газетой «Коммерсант».

В Кремле не стали комментировать новый документ. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на прошлой неделе, сложившейся точки зрения по поводу предложений в КоАП на тот момент не было.

«Какой-то позиции по этому вопросу у нас нет», — ответил Песков.

Между тем число штрафов за нарушения ПДД в России увеличивается с каждым годом. Одна из причин — это увеличение установленных камер фото- и видеофиксации на дорогах страны. Их насчитывается около 14 тысяч. В последние два года выдается свыше 100 млн предписаний о штрафах в год. В 2018-м российская дорожная полиция собрала таким образом 113,7 млрд рублей.