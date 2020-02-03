Вирусная атака: ОПЕК может резко сократить добычу нефти

Саудовская Аравия настаивает на резком существенном сокращении добычи нефти в краткосрочной перспективе, чтобы избежать убытков и проседания рынка на фоне снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае, пишет The Wall Street Journal.

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Эр-Рияд намерен предложить ОПЕК сократить добычу на 500 тыс. баррелей в день, пока кризис не закончится. Другой план заключается в сокращении добычи на 1 млн баррелей в день, «чтобы потрясти рынки нефти».

Вопрос, вероятно, будет рассматриваться на экстренном совещании на уровне министров стран-членов ОПЕК, которое планируется перенести с 5 марта на 14 или 15 февраля.

Представители ОПЕК и ее союзников, известных как ОПЕК+, должны встретиться во вторник и среду – 4 или 5 февраля, чтобы обсудить возможные сценарии того, как реагировать на ослабевающий спрос со стороны Китая, являющегося крупнейшим в мире потребителем нефти, утверждает Al Jazeera.

«Цены на нефть, вероятно, будет держаться в районе $50, пока мы не увидим дальнейших признаков того, что Китай возвращается к своей норме потребления нефти», — отметил аналитик Эдвард Мойя.

Китайский фондовый рынок обвалился после открытия торгов на биржах, сообщает Bloomberg, назвавший происходящее «беспрецедентным приступом распродажи». В течение десяти дней финансовые рынки Китая и Гонконга находились на каникулах в связи с празднованием Нового года в этой стране. Обвал основных индексов более чем на 8% связывают с эпидемией коронавируса.

Сильнее всех падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний. Фьючерсы на нефть упали на 7%, на железную руду — 6,5%, на черные металлы — 6%. Медь, нефть и пальмовое масло также снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита.

«Большинство людей на рынке никогда не сталкивались с такой ситуацией, их нельзя обвинять в том, что им нужны деньги в момент, когда они чувствуют угрозу своему здоровью», — подчеркнул управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фан Рю.

Индекс CSI 300 Index (включает 300 акций, торгующихся на биржах Шанзая и Шеньженя) снизился на 9,1%. Цена акций более 2800 компаний упала больше чем на 10%. По оценкам Financial Times, падение котировок на открытии китайских бирж в понедельник стало рекордным с 2007 года.

Доходность десятилетних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Юань подешевел к доллару более чем на 1%, превысив отметку 7 юаней за 1$.

Негативное влияние коронавируса на экономику страны признал заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйлян. Впрочем, в интервью Reuters он выразил мнение, что КНР сможет минимизировать экономические последствия.

По словам чиновника, государство усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй – эпицентр распространения коронавируса.

В целом китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным. Тем временем, количество жертв эпидемии продолжает расти. Согласно данным международного рейтингового агентства Moody's, коронавирус может нанести мировой экономике больше ущерба, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

Стоит отметить, что российская валюта начала слабеть еще с 27 января на фоне паники из-за вспышки коронавируса. За прошлую неделю валюта просела на 2 рубля по отношению к доллару.

В понедельник на торгах негативная динамика лишь усилилась. В ходе торговой сессии курс нацвалюты впервые с начала декабря прошлого года превысил психологическую отметку в 64 рублей за доллар.

В итоге Центробанк повысил официальный курс доллара на 80 копеек — до 63,9 рублей за «американца». Евро также вырос на 1,1 рубль — до 70,7 рублей за европейскую валюту.

Помимо этого, из-за вспышки коронавируса российские компании, занятые в сфере въездного туристического бизнеса, по итогам первого квартала 2020 года могут потерять до $100 млн. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. Это примерный объем недополученных доходов, если к марту ситуация не изменится в лучшую сторону.