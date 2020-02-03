«Жесткая стагнация»: коронавирус поразил экономику Китая

Китайский фондовый рынок обвалился после открытия торгов на биржах, сообщает Bloomberg, назвавший происходящее «беспрецедентным приступом распродажи». В течение десяти дней финансовые рынки Китая и Гонконга находились на каникулах в связи с празднованием Нового года в этой стране. Обвал основных индексов более чем на 8% связывают с эпидемией коронавируса.

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Сильнее всех падают акции телекоммуникационных, технологических и добывающих компаний. Фьючерсы на нефть упали на 7%, на железную руду — 6,5%, на черные металлы — 6%. Медь, нефть и пальмовое масло также снизились до разрешенного на китайском рынке дневного лимита.

«Большинство людей на рынке никогда не сталкивались с такой ситуацией, их нельзя обвинять в том, что им нужны деньги в момент, когда они чувствуют угрозу своему здоровью»,

— подчеркнул управляющий директор Shanghai WuSheng Investment Management Partnership Фан Рю.

Индекс CSI 300 Index (включает 300 акций, торгующихся на биржах Шанзая и Шеньженя) снизился на 9,1%. Цена акций более 2800 компаний упала больше чем на 10%. По оценкам Financial Times, падение котировок на открытии китайских бирж в понедельник стало рекордным с 2007 года. Доходность десятилетних государственных облигаций Китая снизилась до самого низкого уровня с 2014 года. Юань подешевел к доллару более чем на 1%, превысив отметку 7 юаней за 1$.

«Финансовая» эпидемия

Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов считает, что последствия для китайской экономики могут быть «достаточно серьезными».

«Идет достаточно серьезное падение, сопоставимое с уровнем падения в период финансового кризиса. Спрос на нефть в Китае из-за коронавируса уже упал на 20%. Последствия будут, прежде всего, для нефтяного рынка. Понятно, что производители нефти понесут потери. Это затронет и Россию, которая поставляет нефть в Китай.

Что касается самого Китая, я думаю, что, если эпидемия затянется, ребром может встать вопрос о жесткой стагнации экономики страны.

По прогнозу аналитика, темпы роста могут сократиться до минимальных значений. Китайские компании также могут потерять долю рынка. В частности, многие производители стальной продукции, удобрений, промышленные компании могут сдать позиции иностранным конкурентам, перечислил последствия эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».

При этом он также допустил развитие и более оптимистичного сценария.

«При таком варианте эпидемия вскоре пойдет на спад, и Китай быстро восстановит свои потери. Думаю, в течение месяца станет понятно, насколько вспышка коронавируса катастрофична для экономики. Ведь эпидемия может принять и глобальные масштабы, выйти за пределы Китая.

Тогда это будет удар по всей мировой экономике»,

— резюмировал Суверов.

Попытки спасти рынок

На фоне вспышки коронавируса китайский Народный банк выступил с заявлением об оказании поддержки испытывающей проблемы экономике и обеспечении стабильности на валютно-финансовом рынке страны. Согласно воскресной информации, в понедельник Центробанк планировал вывести на рынки ликвидность на сумму €156 млрд. Средства будут выведены посредством операций обратного РЕПО. Это сделка, при которой ценные бумаги покупаются, и одновременно заключается соглашение об их обратной продаже по заранее оговоренной цене.

Негативное влияние коронавируса на экономику страны признал заместитель главы Государственного комитета по развитию и реформам Китая (ГКРР) Лян Вэйлян. Впрочем, в интервью Reuters он выразил мнение, что КНР сможет минимизировать экономические последствия.

По словам чиновника, государство усилит меры по обеспечению поставок предметов первой необходимости в провинцию Хубэй – эпицентр распространения коронавируса.

В целом китайские финансовые регуляторы считают, что негативное влияние вспышки коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным. Тем временем, количество жертв эпидемии продолжает расти. Согласно данным международного рейтингового агентства Moody's, коронавирус может нанести мировой экономике больше ущерба, чем финансовый кризис 2008-2009 годов.

«В отличие от обвала на американском ипотечном рынке, в начале 2020 года никто не предсказывал появления потенциально опустошительной пандемии», — уточняется в сообщении.

В компании отмечают, что деятельность властей может быть ограничена из-за отсутствия решений по устранению или компенсации последствий эпидемии, как это было во времена испанского гриппа в 1918 году.

В то же время инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин полагает, что вспышка коронавируса не причинит китайской экономики серьезного урона. «Существует несколько нюансов. Согласно оценкам, составленным на основе моделирования, общее количество зараженных составит 100-150 тыс. человек. Смертность составит от 5 до 10%. Скорее всего, пик эпидемии уже прошел. Учитывая эти параметры, можно сказать, что существенного ущерба китайской или мировой экономике не будет», — уверен аналитик.

Нигматуллин считает, что ситуация не приведет к существенным негативным последствиям для мировой экономики. Все худшее в базовом сценарии уже произошло, отметил он.

Примечательно, что в предыдущий раз столь явный обвал китайского фондового рынка был зафиксирован во второй половине 2015 года. Как указывали эксперты, к этому привело «надувание пузыря» фондового рынка из-за массовых инвестиций в акции, темп которых превысил темпы экономического роста и прибыли компаний. Для преодоления финансового кризиса тогда было выделено $200 млрд. Однако позднее Центробанк КНР приостановил вливания из-за неэффективности предпринятых мер.

Современный финансовый рынок Китая начал создаваться после смерти председателя ЦК Компартии (КПК) Мао Цзэдуна и прихода к фактическому управлению государством группы реформаторов во главе с Дэном Сяопином. Коренные преобразования в экономике достигли особенно высоких темпов в начале 1980-х годов. Результатом проведенных реформ стало изменение китайской экономики и выход страны на лидирующие позиции по товарообороту в мире. В последние десятилетия Китай демонстрировал беспрецедентные темпы роста экономического развития.