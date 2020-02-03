Отказ от всего китайского: почему в России дорожают овощи

Закрытие границы с Китаем на Дальнем Востоке привело к дефициту овощей на полках магазинов во Владивостоке, сообщили местные СМИ. Проблемы возникли в том числе с помидорами и огурцами. По информации журналистов, цены были взвинчены вдвое.

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«Был на рынке, цены на овощи выросли в два раза! И как сказал продавец, будет еще дороже. Вирусы – повод для поднятия цен, пусть даже на базе нет дефицита овощей», — жаловались читатели издания PrimaMedia.

Цены за килограмм огурцов достигали 400 рублей, помидоров — 350 рублей, сообщали журналисты.

При этом, согласно последним данным Росстата, на территории Приморья средние цены на свежие помидоры в декабре 2019 года составляли 142,97 рублей за килограмм, огурцы — 157,09 рублей. Для сравнения в целом по России за тот же период помидоры в среднем стоили 126,67 рублей, а огурцы — 120,57 рублей.

Похожая ситуация наблюдается и в магазинах Якутии. Глава региона Айсен Николаев поручил кабмину взять под особый контроль цены на овощи и фрукты из КНР, завышаемые оптовиками из-за приостановки сообщения между приграничными регионами ДФО и КНР.

В ближайшее время неблагоприятная обстановка из-за коронавируса может распространиться и на регионы восточной части России, считает заместитель исполнительного директора Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов. По его словам,

в этих регионах розничные цены на импортную продукцию из Китая могут повыситься на 20-30%,

если власти не примут каких-либо скоординированных решений с китайскими коллегами. «Однако рынок в восточной части РФ адаптируется и сможет восполнить потенциальный недостаток товаров с помощью поставок из центральной и европейской части России», — не исключает собеседник издания.

При этом в течение нескольких недель или месяца цены на территории Приморья также должны стабилизироваться. Однако они все равно традиционно останутся выше среднероссийских из-за сложной логистики, указывает он.

Сети против китайского

В настоящее время никакого официального запрета со стороны Россельхознадзора относительно поставок овощей из Китая нет. Хотя ранее Россельхознадзор уже вводил ограничения. В начале января — на мандарины из Китая. В прошлом августе под запрет попадали другие фрукты и ягоды. В обоих случаях в продукции обнаруживали вредителей и бактерии.

Тем не менее это не помешало российским торговым сетям пойти на чрезвычайные меры.

Так, торговая сеть «Магнит» объявила о том, что приостановила поставки фруктов и овощей из Китая на фоне угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики.

«Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 3% от оборота фруктов и овощей «Магнита» по итогам 2019 года. С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран – Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — ответили в «Газете.Ru» в пресс-службе ритейлера.

На данный момент перебоев в поставках нет. На розничной стоимости фруктов и овощей изменения в логистике и закупках не скажутся, пообещали в «Магните».

На торговой сети «Вкусвилл» распространение коронавируса из Китая никак не сказалось. У магазина нет поставщиков овощей из Китая, ответили корреспонденту «Газеты.Ru» в пресс-службе.

Информация от торговых сетей поступает в Ассоциацию компаний розничной торговли(АКОРТ). Как рассказал «Газете.Ru» пресс-секретарь АКОРТ, сообщений о дефиците продукции нет. Крупные торговые сети, сотрудничающие с китайскими поставщиками, заранее готовились к паузе, но по другой причине.

Практически все крупные торговые сети в этот период рассчитывают на отсутствие поставок из Китая из-за празднования местного Нового года, которое приходится на 25 января, рассказали в АКОРТ. Китайцы не работают приблизительно в течение трех недель в период этих праздников.

«Кроме того, у крупных торговых сетей доля импортных продуктов из Китая не такая большая», — пояснили в ассоциации ритейлеров.

Из-за вспышки коронавируса дефицита в ближайшее время в европейской части страны наблюдаться не будет, считают в АКОРТ.

«В случае с крупными торговыми сетями, которые преимущественно присутствуют в европейской части страны, никакого дефицита продуктов, никакого перебоя в поставке продуктов в принципе возникнуть не может, доля Китая там небольшая, кроме того, есть опыт переориентации на других поставщиков», — заявили в АКОРТ.

Дальний Восток — пока единственный регион в России, на ситуацию с продовольствием в котором пагубно повлиял китайский коронавирус.

Дефицит овощей по всей стране вряд ли распространится, считает гендиректор Плодоовощного союза Михаил Глушков.

Например, доля импортных томатов в 2019 году снизилась, поставки упали на 4,4% в физическом выражении, поясняет он. По итогам прошлого года было импортировано 552,7 тыс. тонн против 578 тыс. тонн годом ранее.

Отечественное производство томатов за прошлый год увеличилось на 15,7%. «Поэтому не должно быть никакого дефицита в России. Другое дело, что Дальний Восток — это специфическая зона, там действительно и в 2019-м, и ранее отмечалась высокая доля импорта томатов и огурцов – больше, чем по всей России, потому что собственное производство там развито плохо. Понятно, что они вынуждены импортировать продукцию», — прокомментировал Глушков. Всего за прошлый год в Россию из КНР ввезли более 240 тысяч тонн фруктов и 430 тысяч тонн овощей.

Между тем ранее чиновники уже пытались снизить долю импорта в овощах. В декабре 2019 года Минсельхоз выступал за ограничение госзакупок импортных томатов и огурцов для больниц, школ и других казенных учреждений. Такие меры бы поддержали отечественных производителей, посчитали чиновники. Получить оперативный комментарий от Минсельхоза по ситуации на Дальнем Востоке «Газете.Ru» не удалось.